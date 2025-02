«Le voy a dar diez datos»: la España que vota el 23-J

«Le voy a dar un dato», la coletilla viral de la que se han imprimido chapas y camisetas ha sido una de las frases que quedarán para el recuerdo de la XIV legislatura en las Cortes. Con ella, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ilustraba sus réplicas en las sesiones de control a las que le sometía el exsecretario general del PP Teodoro García Egea, antes de que éste dimitiera en febrero de 2022.

La hoy candidata de Sumar ha seguido utilizando el latiguillo en intervenciones televisivas y tuits para defender su gestión, pero el resto de contendientes en esta liza electoral también se han agarrado a las cifras para sacar pecho o para atacar en los debates electorales que se han celebrado. En definitiva, ¿cómo es el país que recibirá al futuro inquilino de la Moncloa? Repasamos en diez cifras el perfil demográfico, económico y social de España a las puertas del 23-J.

48,2 millones de habitantes, máximo histórico

La población residente en el país aumentó en 136.916 personas (48,98% hombres y 51,01% mujeres) en el primer trimestre de 2023 situándose en 48.196.693 habitantes, el listón más alto de la serie histórica de acuerdo a los datos provisionales de la Estadística Continua de Población (ECP) que el INE publicó el 1 de abril. En términos anuales, el crecimiento poblacional estimado es de 590.184 personas, el más elevado desde 2008.

Este repunte responde, en gran medida, a la llegada de personas provenientes del extranjero, que ha amortiguado el descenso de las de nacionalidad española. De esta forma, el número de extranjeros representa el 12,9% de la población total. En términos relativos, los mayores aumentos se dieron en la Comunidad de Madrid (0,60%), la Comunidad Valenciana, (0,54%) y Cataluña (0,46%), mientras que Extremadura y Galicia perdieron habitantes.

Tercer país europeo en esperanza de vida: 83,3 años

España se cuelga el 'bronce' en longevidad frente a sus vecinos europeos con una esperanza de vida que se sitúa en 83,3 años frente a los 80,1 años en los que se encuentra la media de la UE. Por delante de nuestro país solo se encuentran Suiza (83,9 años) y Liechtenstein (84,4 años), según los últimos datos publicados por Eurostat correspondientes a 2021.

Los primeros puestos del ranking los completan Noruega e Islandia (83,2 años), Suecia (83,1) y Luxemburgo e Italia (82,7). En el otro extremo se encuentran Ucrania (71,19 años), Bulgaria (71,4), Rumanía y Serbia (72,8).

Por regiones, la Comunidad de Madrid encabeza el listado con la mejor cifra (85,4 años), seguida de Navarra (84,8).

3,12 millones de parados

La estadística de desempleo suele ser un arma arrojadiza recurrente entre el Ejecutivo y la oposición. Habrá que esperar a que pasen las elecciones para conocer la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al segundo trimestre del año, pero con datos a cierre del primero, el número de parados ascendía a 3.127.800 con una tasa de paro del 13,26%.

La nota de color más amable la muestran los números de la contratación indefinida, impulsada por la reforma laboral, que en este periodo ha celebrado su primer año en vigor. Así, el número de trabajadores con un contrato de este tipo se situó en los 14,3 millones, tras sumar 93.800 a lo largo del trimestre, y la tasa de temporalidad retrocedió seis décimas, hasta el 17,28%. Sí son notables las diferencias entre hombres y mujeres. La tasa de paro femenina se sitúa en el 15,13%, frente al 11,57% de paro entre los hombres.

En cuanto a los trabajadores fijos discontinuos, asunto por el que la ministra de Trabajo ha sido acusada por el PP y otras voces de camuflar cerca de medio millón de contratados laborales, no existe ahora un dato público concreto que refleje la realidad de quienes están activos para el mercado laboral pero no siempre trabajando. La única cifra fue la que ofreció el Gobierno, de manera puntual, en respuesta a una pregunta escrita de una Senadora del PP, según la cual en diciembre de 2022 había 443.078 fijos discontinuos inactivos y 796.889 activos.

Previsión de crecimiento del 2,3% para 2023

El Banco de España elevó recientemente su previsión de crecimiento de la economía española para este año a un 2,3%, frente al 1,6% pronosticado en marzo. Un dato que se sitúa dos décimos por encima de la previsión del Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado para 2023 y de la OCDE y que viene respaldada por el impulso de las exportaciones (turismo extranjero e inversión, esencialmente).

Para 2024, el Banco de España ha revisado una décima a la baja su previsión de crecimiento, hasta el 2,2%, como reflejo, fundamentalmente, de un endurecimiento de las condiciones de concesión de crédito más intenso de lo anticipado en marzo. Mientras, mantiene en el 2,1% la de 2025.

24.590 euros de PIB per cápita

Es la otra cara del crecimiento, menos amable que el PIB y que Alberto Núñez Feijóo está utilizando para enfriar el entusiasmo con el que Pedro Sánchez repite eso de que la economía española «va como una moto».

El PIB per cápita real de España se cuantifica en 24.590 euros, con datos a cierre de 2022. Esto representa una subida del 4,9% respecto a 2021, aunque continúa un 2,3% por debajo del nivel previo a la pandemia (2019), de acuerdo a los últimos datos publicados por Eurostat. Esto sitúa a nuestro país en el decimotercer puesto de la zona euro en un podio que lideran Luxemburgo (83.949 euros), Irlanda (77.490) y Dinamarca (51.370) y un 14,7% por debajo de la media de la UE, que asciende a 28.820 euros per cápita.

Inflación en el 1,9%

La inflación en España se situó en el 1,9% en junio, su registro más bajo desde marzo de 2021, lo que convierte a nuestra economía en la primera de Europa en lograr bajar del 2%, el nivel de referencia del Banco Central Europeo (BCE) para no seguir subiendo los tipos de interés.

Alemania, Francia e Italia aún registran una inflación por encima del 6% (datos de mayo) algo que, junto a la persistencia de la inflación subyacente –que excluye alimentos y energía–, provoca que el BCE no ceda en un encarecimiento del precio del dinero que en Europa ya está en el 4%. De hecho, en julio habrá otra subida de tipos. La inflación subyacente (que no recoge la evolución de la energía y los alimentos no procesados) también cae, pero a un ritmo más lento, y se queda en el 5,9%.

1,54 millones de deuda pública

La deuda pública es el dato macroeconómico que se le ha atragantado al actual Ejecutivo. Esta cifra (la deuda total que mantiene un Estado con inversores particulares o con otro país) alcanzó los 1,54 billones en mayo, según los últimos datos aportados por el Banco de España a 18 de julio, y se sitúa en torno al 113% del PIB. El saldo de la deuda del Estado se elevó a 1.371 miles de millones, mientras que para las otras unidades de la Administración Central el saldo fue de 42.

Respecto a las administraciones territoriales, la deuda de las comunidades autónomas creció hasta los 325 millones de euros, mientras que la deuda de las corporaciones locales se situó en los 24 millones.

El 14% de las viviendas están vacías

El problema del difícil acceso a la vivienda lleva enquistado en España desde hace décadas y se agravó con la Gran Recesión de 2008. Pero ¿hacen falta más casas? La principal conclusión que arroja el último Censo de Población y Viviendas publicado por el INE, con datos a 1 de enero de 2021, es que actualmente hay más de 3,83 millones de viviendas vacías de los 26,62 millones que componen todo el parqué nacional (el 14,4%).

De acuerdo a este estudio, los pisos sin que nadie resida en ellos han aumentado en algo más de 435.000 unidades desde 2011, un incremento del 12,9% en una década. Aunque cabe recordar que el 45% de estas viviendas se encuentran en municipios de menos de 10.000 habitantes, donde reside el 20,3% de toda la población.

¿Cómo se distribuyen? Según este censo, los hogares más frecuentes en 2021 eran los formados por dos personas (el 28,1% del total), aunque este grupo se ha reducido en 238.091 respecto a 2011, al igual que los formados por tres y cuatro personas. Sí aumentan en diez años los de cinco personas o más, hasta 194.227 hogares.

Asimismo, el número de los catalogados como unipersonales en España aumentó en la década un 19,3% hasta superar la barrera de los cinco millones en 2021. En dos millones de ellos residía una persona sola de 65 años (un 22,2% más que en 2011) y en el 70,8% de los casos, se trataba de una mujer.

Más de la mitad de los españoles de 25 a 34 años tiene estudios superiores

En 2022, más de la mitad de nuestra población de 25 a 34 años tenía estudios superiores frente al 42% de la Unión Europea, según la última edición del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación (2023). Por género, el 44,7% eran mujeres frente al 37,5% de los hombres.

800.000 pacientes sin operar en la sanidad pública

España suele presumir de sanidad pública en términos comparativos, pero si se analizan las dinámicas internas afloran las vergüenzas. Y es que la lista de espera para una intervención quirúrgica no urgente en el conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS) rozaba los 800.000 pacientes con datos a 31 de diciembre de 2022.

El tiempo medio para una intervención es ya de 122 días, frente a los 113 de junio de 2022, aunque es un día menos que hace un año. Por comunidades autónomas, en Extremadura, Canarias, Cantabria y Cataluña se esperan más de 150 días para una operación. Y solo en Madrid y Melilla el tiempo de espera es inferior a dos meses.

Otra asignatura pendiente es el tiempo de espera para especialidades, donde globalmente se sitúa en 95 días. La media la distorsionan Andalucía, Canarias, Navarra, Castilla y León, Cataluña, Cantabria y Murcia, donde se superan los tres meses. Por el contrario, en País Vasco, Melilla y Ceuta se espera menos de 50 días.