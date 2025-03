¿Qué hace un presidente de mesa electoral?

David Fernández Lucas Viernes, 7 de junio 2024, 00:27 | Actualizado 10:04h. Comenta Compartir

Son pocos los que desempeñan ese papel y muchos más los que desearían hacerlo. Son los presidentes de una mesa electoral. Es un trabajo pautado, repleto de normas que se recogen en el manual que se entrega a todo aquel que recibe la notificación sea titular o suplente. Que siempre puede fallar alguien.

Si cuando te llegó la notificación no tuviste excusa, no te hicieron caso y no te queda más remedio que acudir, así será tu jornada electoral.

1 8.00 horas Se compone la mesa

Toca madrugar para llegar pronto al colegio electoral. La normativa dice que se debe estar presente antes de las ocho de la mañana para formar la mesa. Si no acudes, puedes tener problemas legales. Aunque seas suplente debes presentarte y firmar en el acta para dar constancia de que has ido.

Si te toca quedarte, tu jornada será larga. Aunque te van a pagar 70 euros por estar todo el día sentado y controlando la votación. Además, al día siguiente tienes derecho a una reducción de cinco horas de trabajo.

A las ocho tiene que haber en la sala 9 personas Presidente y dos suplentes Primer vocal y dos suplentes Segundo vocal y dos suplentes Se conforma la mesa electoral 1º Vocal Presidente 2º Vocal

2 8.30 Organizar el 'lugar de operaciones'

Una vez que la mesa esta formada empieza el 'trabajo duro'. Lo primero es la llegada de los interventores, entre las ocho y las ocho y media. Hay que comprobar su identidad y sus nombramientos.

A la vez se debe verificar que todo está en su sitio: las cabinas, las papeletas, las urnas bien precintadas... Parece una tontería, pero lo recoge la guía del presidente y es mejor hacerlo para evitar disgustos posteriores.

Cuando llegan los interventores enseñan su documentación y la Mesa debe incluir sus nombres en la acta de constitución

¿Qué hay en un colegio electoral? En un aula puede haber varias mesas y compartir elementos, a comprobar 1 Urna Debe estar precintada y cerrada. Hay que comprobarlo. Si no es así, hay que comunicarlo inmediatamente a la Junta Electoral de Zona para que suministre otra. 1 4 2 3 2 Sobres y papeletas Son de color blanco en esta votación. 3 Cabina de votación Debe estar próxima a la mesa con sobres y papeletas sucientes 4 Listas del censo y lista de callejero Ambas importantes. Las del censo incluyen a las personas con derecho a voto y las tiene la mesa. La lista del callejero estará expuesta para consulta pública y comprobar que es ahí donde uno debe votar. Los elementos de la mesa más importantes 1.Urna precintada 2.Guía de la normativa electoral 3.Lista de callejero 4.Certificado de votación y asistencia 5.Lista numerada de votantes 6.Lista de censo

Una de las cosas más importantes que debe controlar el presidente antes de empezar la jornada es un material compuesto por tres sobres fundamentales para el trabajo al final del día.

Sobre 1 Original del acta y constitución de la Mesa Original del acta de sesión Documentos como listas electorales, certificados censales, copias de nombramientos de interventores Sobres 2 y 3 Copia del acta de constitución de la Mesa Copia del acta de sesión

1 9.00 Empieza la votación

El manual de instrucciones precisa que el presidente, a las nueve de la mañana, tiene que pronunciar solemnemente 'Empieza la votación', para que todo comience a rodar.

¿Cómo se vota? El proceso es conocido aunque existen una serie de recomendaciones para no tener sorpresas como el doble voto o que alguien se equivoque al meter la papeleta.

En la mesa siempre tiene que haber dos personas presentes. Así que es posible salir a descansar, fumar o ir al baño. Eso sí, con moderación para que no haya problemas ni quejas por parte de los interventores o cualquier persona.

1 Nunca dejes la urna libre Para evitar que alguien meta el sobre sin antes haber pasado la comprobación pertinente de sus datos es mejor tapar la abertura 2 Un sobre o un papel fijado a la urna Colocado con cinta adesiva de lado del votante para que le sea complicado moverlo e introducir la papeleta Poner la protección así permite que sea alguien de la mesa quien le sea más fácil levantarlo De esta otra manera el votante puede meter el voto sin mucho problema y no darnos cuenta de ello 3 Anotar bien la lista de votantes Hay que escribir el nombre y apellidos de los que han votado en el orden que lo hayan hecho y con el número con que figuran en la lista del censo Es recomendable subrayar los nombres de la gente que ya haya votado en la lista numerada para que no se traspapele ningún nombre y vote dos veces

2 9.00 a 20.00 ¿Y si hay algún problema durante el día?

Durante la jornada puede haber varias incidencias que hay solventar. Entre las más destacadas están:

Se puede interrumpir: 1 Cuando no haya papeletas. 2 Cuando esté llena la urna y no llegue otra. 3 Si la urna se abre o se manipula voluntaria o involutariamente.

Se puede supender: 1 Cuando haya pasado más de una hora sin que se pueda votar. Si esto sucede, se refleja por escrito razonadamente lo que ha sucedido y la presidencia ordena la destrucción de todas las papeletas depositadas hasta el momento enviando el escrito a la Junta Electoral Provincial. Suspendida la votación en una mesa, la Junta Electoral de Zona convocará nuevas elecciones en esa mesa dentro de dos días siguientes.

Personas que pueden votar aun no figurando en el censo: 1 Interventores acreditados en la mesa. 2 Personas que aunque no estén el censo tengan un escrito judicial que se lo permita.

Y con un poco de suerte y buen hacer, el proceso electoral entra en su recta final.

1 20.00 Todavía faltan votos

El presidente debe anunciar en voz alta que va concluir la votación. Lo exige el manual de instrucciones que también explica que el horario puede prorrogarse si se hubiese produccido alguna interrupción durante el día.

Y cuando no quede nadie por votar, se procede a introducir el voto por correo, que debe ser comprobado uno a uno.

Con el voto por correo debe hacerse lo siguiente: 1 comprobar que cada sobre tenga el certificado de inscripción y el sobre votación 2 Introducir cada voto una vez comprobado y anotar en la lista de votantes como el resto para su comprobación final

2 20.15 Los primeros son los últimos en votar

Cuando ya estén todos los votos por correo, le toca votar a los que llegaron primero, que son los propios componentes de la mesa. Los tres miembros ejercen o no su derecho al voto junto con los interventores que habían sido aprobados a primera hora de la mañana.

Una vez terminado este proceso se firma la lista numerada de votantes que ha ido cumplimentando uno de los vocales de la mesa al margen de cada una de las hojas y también inmediatamente debajo del último escrito.

3 20.30 El escrutinio

Comienza a esta hora el trabajo más tedioso y complicado de la jornada. Contar los votos y que cuadren los resultados. En estas elecciones hay solo una urna y el recuento será sencillo. En otras convocatorias cuesta más.

1 Las urnas se abren Se extraen uno a uno los sobres, se leen las papeletas en voz alta y se enseña cada papeleta. 2 Separar votos y sobres Los sobres abiertos han de conservarse para comprobar que su número coincide con el de personas que han votado 3 Los votos se colocan en montones según partido Esto permite luego sumar mejor los votos para cada candidatura

Hay que diferenciar entre votos en blanco y votos nulos.

Votos en blanco: 1 Los sobres que no contengan papeleta. 2 El voto emitido a favor de una candidatura legamente retirada.

Votos nulos: 1 Los que se emiten en sobres o papeletas diferentes al modelo oficial. 2 Las papeletas sin sobre. 3 Los sobres que contengan más de una papeleta de distintas candidaturas. 4 Los que se emiten en sobres alterados. 5 Las papeletas con modificaciones, tachaduras o textos escritos.

4 21.00 Anuncio de resultados

La presidencia pregunta si hay alguna protesta o reclamación que hacer contra el escrutinio. Si la hay, se resuleven por mayoría de sus integrantes y se procede a anunciar los resultados de la votación.

Las papeletas deben destruirse a excepción de los votos nulos y las que hayan sido objeto de alguna reclamación. Estas últimas deben guardarse firmadas por cada integrante de la mesa y se unen en el acta de sesión dentro del sobre 1.

Una vez solucionado el escritunio, la presidencia de la mesa anunciará en voz alta el resultado de la votación dando datos de número de personas que podían votar, los que han votado, los votos nulos, en blanco y finalmente el número de votos por cada candidatura.

5 Cumplimentación de las actas

Se va a acercando el fin de la agotadora jornada con la cumplimentación de las actas y formularios que deben ser entregados más adelante.

1 Rellenar las actas de sesión y escrutinio Tienen que ir firmadas por la Mesa y los interventores. Ambos documentos tienen un original y varias copias. Las copias se entregan a:: Representante de la Administración para que pueda dar datos provisionales sobre los resultados de las elecciones Representantes de las candidaturas si lo solicitan. Solo una copia por partido

6 23.00 Fin del día. Entrega de resultados a la Junta Electoral

La jornada acaba con la entrega de los tres sobres que se han recibido por la mañana. El horario dependerá del tiempo que se hay invertido en el escrutinio y de si ha surgido algún problema.

1 Introducción de la documentación en los tres sobres que se entregaron por la mañana Sobre 1 Original del acta y constitución de la Mesa Original del acta de sesión Documentos como listas electorales, certificados censales, copias de nombramientos de interventores Sobres 2 y 3 Copia del acta de constitución de la Mesa Copia del acta de sesión Se cierran los sobres y todos tienen que ir firmados por Mesa e interventores de forman que las firmas crucen las solapas 2 Entrega de documentación Sobre 1 Sobre 2 Vocal Presidenta La Presidencia y un vocal entregan los sobres 1 y 2 en e Juzgado de primera Instancia o de Paz de la circunscripción Sobre 3 Vocal Uno de los vocales debe permanecer en el colegio electoral hasta que se entregue al empleado del servicio de correos

En ese momento, los miembros de la mesa acabarán su labor, en función del tiempo que les lleve entregar los sobres con resultados.