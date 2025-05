El mercado laboral no encuentra cura al récord de bajas por salud mental

«Un día me puse a llorar sin motivo. No podía seguir trabajando. Me sentía rota». Isabel tiene 38 años y lleva más de medio año de baja. El diagnóstico llegó en diciembre: ansiedad. No hubo accidente ni lesión visible. Solo un agotamiento emocional que la dejó fuera de juego. Y no es un caso aislado. Es una historia compartida por miles de personas en España. Personas que, como ella, arrastran un mal invisible que cada vez tiene más peso en las cuentas del sistema: la salud mental.

En 2024, casi una de cada diez bajas laborales en España tuvo su origen en trastornos mentales, del comportamiento o del desarrollo neurológico. En total, 665.346 incapacidades temporales, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones obtenidos por este periódico a través del Portal de Transparencia. Aunque los problemas musculoesqueléticos siguen liderando el ranking, los trastornos psicológicos ya se sitúan entre los tres que más días de incapacidad generan, concretamente 108 jornadas. Solo los tumores y las enfermedades cardiovasculares provocan ausencias laborales más largas.

La mayoría de estos diagnósticos se realizan en atención primaria, donde los sanitarios llevan tiempo alertando: están más formados y sensibilizados, pero también más presionados para cerrar bajas antes de tiempo. Isabel, vecina de Valladolid, lo vivió hace unas semanas cuando recibió una llamada de la inspección médica: «Le diremos a su médico que le dé el alta», le comunicaron, sin explorarla.

Desde 2016, las ausencias laborales por causas psicológicas se han triplicado. Solo desde la pandemia, el incremento ha sido del 80%. Y la factura, inevitablemente, se ha disparado. Un estudio del Instituto de Investigación en Atención Primaria Jordi Gol i Gurina cifra en 59,2 millones de euros el coste para el Estado de las bajas por salud mental entre 2020 y 2022. Las comunidades que generaron más gasto fueron Cataluña, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Pero es en el noroeste peninsular donde el porcentaje de bajas es mayor.

Todas las comunidades autónomas registraron en 2024 un nuevo aumento en las incapacidades por causas como la ansiedad, la depresión o el estrés. El crecimiento fue del 10% respecto al año anterior.

Un ritmo algo más moderado que el 22% registrado en 2023, pero que sigue siendo significativo. «Sugiere una adaptación gradual a las condiciones de trabajo que se implantaron tras la pandemia», apuntan desde el IdiapJGol. Los sindicatos, sin embargo, creen que los datos siguen infrarrepresentando la verdadera magnitud del problema.

Con nombre de mujer

La salud mental laboral también tiene género. Seis de cada diez incapacidades temporales las firman mujeres. Y, dentro de ese grupo, la mayor incidencia se da entre las jóvenes.

El tramo de edad más afectado es el de 36 a 45 años, que concentra casi tres de cada diez bajas. Le siguen los de 46 a 55 y los de 26 a 35. En los dos primeros grupos, la tendencia ha bajado en los últimos años.

Pero entre los jóvenes de 16 a 25 años, la situación ha empeorado: las bajas se han incrementado un 88% desde 2019. También crecen entre quienes tienen entre 26 y 35 años y entre los mayores de 55.

Un problema global

A escala global, la salud mental es una de las crisis más costosas y menos atendidas. Cada año se pierden cerca de 12.000 millones de días de trabajo en el mundo por ansiedad o depresión. En Europa, cuatro de cada diez personas conviven con algún trastorno mental, y la mitad de los trabajadores aseguran sentir estrés laboral frecuente.

12.000 millones de días de trabajo se pierden por culpa de la ansiedad y la depresión

En España, según el Ministerio de Sanidad, la ansiedad afecta al 6,7% de la población y la depresión al 5%. Más de 6,5 millones de personas viven con uno de estos diagnósticos. A pesar de ello, siguen considerándose enfermedades comunes en el ámbito laboral. Es decir: el sistema no las reconoce como derivadas del trabajo.

Y eso, a pesar de que la Organización Internacional del Trabajo las clasificó en 2010 como enfermedades profesionales. En España, más de una década después, esa conversación sigue pendiente. Ni siquiera un informe del Ministerio de Trabajo de 2023, que vinculaba claramente salud mental y condiciones laborales, ha servido para mover ficha normativa.

El vínculo entre salud mental y trabajo está documentado. Las cifras crecen. El marco legal, de momento, no se ha movido.