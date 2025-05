Los jóvenes exigen su propia jornada: más horario flexible, teletrabajo y conciliación

Los Z también sientan precedentes laborales entre sus padres

Las generaciones mayores han aceptado y acogido también como suyas varias de las demandas de los Z. «Ellos han sido los precursores de esa tendencia», asegura Zulima Cuadros, de ManpowerGroup. «Las generaciones anteriores no teníamos tan marcados esos valores pero incluso aunque los tuviéramos, culturalmente, lo que se nos ha enseñado es a llegar a una compañía y acatar. Éramos más proclives a hacer cosas que no estaban alineadas a lo mejor con nuestro ámbito personal. Ahora nosotros también entendemos que la vida profesional y la personal no tienen esa separación que tenían antes», explica esta experta. Otra característica muy marcada es la priorización de su salud mental sobre otros aspectos. «Están más dispuestos a mostrarse vulnerables y hacer visibles problemas de salud mental. Con lo cual no sólo lideran sino que también pueden dar pistas sobre cómo las empresas pueden abordar estos problemas», asegura Juan Gómez Rodríguez, responsable de comunicación externa de ManpowerGroup.