Una gran filtración destapa cómo Google decide lo que se ve en internet y desata el caos

GoogleApi.ContentWarehouse.V1.Model.QualityNavboostCrapsCrapsClickSignals

┗ Este componente está relacionado con la calidad de la navegación ('QualityNavboost') y los clics ('ClickSignals') de los usuarios, de modo que se almacenaría la información de esos clics en cierto contenido y se evaluaría con ello la calidad de ese contenido.

Attributes

absoluteImpressions (type: float(), default: nil) - Thus far this field is only used for host level unsquashed impressions. When compressed (e.g., in perdocdata.proto, CompressedQualitySignals), this value is represented individually and thus is generally incompatible with the other values which are compressed as click-ratios.

badClicks (type: float(), default: nil) -

┗ La documentación hace referencia a clics buenos y malos, últimos clics buenos o clics largos (si el usuario se queda más tiempo en página). Además, la filtración revela que si una página no tiene clics se considera de baja calidad y se ignora. Por el contrario, si tiene muchos pinchazos se eleva la posición.

clicks (type: float(), default: nil) -

goodClicks (type: float(), default: nil) -

impressions (type: float(), default: nil) -

lastLongestClicks (type: float(), default: nil) -

unicornClicks (type: float(), default: nil) - The subset of clicks that are associated with an event from a Unicorn user.

unsquashedClicks (type: float(), default: nil) - This is not being populated for the current format - instead two instances of CrapsClickSignals (squashed/unsquashed) are used. We are migrating to the new format where this field will be populated.

unsquashedImpressions (type: float(), default: nil) - This is not being populated for the current format - instead two instances of CrapsClickSignals (squashed/unsquashed) are used. We are migrating to the new format where this field will be populated.

unsquashedLastLongestClicks (type: float(), default: nil) -