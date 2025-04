Así se construye el imperio Inditex: una revolución con sabor a evolución

Edurne Martínez y Sara I Belled (gráficos) Madrid Jueves, 16 de marzo 2023, 00:33 Comenta Compartir

Un primer año al frente de una compañía a la que lleva destinada toda la vida. Marta Ortega cumple el próximo 1 de abril su primer aniversario como presidenta no ejecutiva de Inditex tras ser nombrada en noviembre de 2021 por el consejo de administración, al tiempo que Óscar García Maceiras asumió el cargo de consejero delegado para controlar la gestión de la empresa textil. Se cerraba así una etapa de 17 años en la que Pablo Isla dirigió un imperio textil al que consiguió revalorizar en más de 50.000 millones en Bolsa desde que se puso al frente de la empresa con sede en Arteixo (La Coruña) en 2005.

Pero Ortega no llegó de nuevas. Llevaba desarrollando su actividad en distintas áreas del grupo Inditex los últimos quince años. Sobre todo su trabajo había estado centrado en reforzar la imagen de marca y la propuesta de moda de Zara, un área en el que sigue trabajando «como siempre», aunque ahora con las tareas añadidas propias de su cargo de presidenta, explican desde la compañía. «He vivido esta empresa desde mi infancia y he aprendido de todos los grandes profesionales con los que he trabajado durante los últimos quince años. Siempre he dicho que dedicaría mi vida a desarrollar el legado de mis padres, mirando al futuro pero aprendiendo del pasado», afirmó la hija de Amancio Ortega tras ser nombrada presidenta.

Ampliar Marta Ortega junto a su padre, el fundador de Inditex Amancio Ortega, en una foto de archivo de 2016. MIGUEL RIOPA / AFP

No era fácil mejorar los números de su predecesor, Pablo Isla, y las acciones se tambalearon ligeramente a su llegada, algo «normal» cuando se realizan cambios en las cúpulas de grandes empresas. Pero con los meses los mercados fueron reaccionando positivamente al cambio dados los buenos resultados que se iban presentado trimestralmente, lo que demuestra que «todo proceso de sucesión no es circunstancial, sino algo bien planificado y organizado en este caso por Amancio Ortega, con acciones bien dirigidas y controladas», explica a este periódico Carmelo Sierra, profesor de OBS Business School.

Los cambios de liderazgo pueden determinar cambios revolucionarios en las compañías, pero en este caso ha sido más un cambio «evolucionario», señala el experto. En ello coincide la propia multinacional, que preguntada por ese asunto asegura que la política es «de continuidad» y que no ha habido grandes movimientos a nivel operativo en el último año. «Marta tiene presente que el grupo empresarial debe continuar dando resultados sostenibles y eso también supone que algunos gestores del grupo de Pablo Isla se vayan relevando paulatinamente», no toda la cúpula podía salir de golpe, indica el profesor.

Una de las claves del modelo empresarial de Inditex es, según explica Alfred Vernis, profesor del departamento de Dirección General y Estrategia de Esade, es precisamente su «continuismo», con una «base sólida que se va adaptando sin grandes cambios a las variaciones del mercado y a las demandas de los consumidores».

Ortega, una mujer muy discreta y alejada de los focos al igual que su padre, se presentó por sorpresa la noche antes de la rueda de prensa de resultados -a la que no acudió- en una exposición del fotógrafo Steven Meisel que la Fundación MOP, presidida por ella, ha llevado al centro de La Coruña. Acompañada por el consejero delegado, Óscar García Meceiras, y el director de comunicación de Inditex, Raúl Estradera, agradeció a los medios de comunicación que se desplazaron hasta su ciudad para cubrir la presentación.

Ampliar Sede de Inditex en Arteixo. E. M.

Todos los ojos de los analistas estaban puestos en dicha presentación de resultados, los primeros anuales con Ortega al frente. Y este miércoles 15 de marzo la multinacional dio a conocer sus cifras -las mejores de su historia- en el epicentro de su imperio: la central de Arteixo, en La Coruña. Nada menos que 4.100 millones de euros de beneficio neto tras ingresar 32.500 millones por ventas durante el ejercicio 2022.

El consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, durante la presentación de los resultados del grupo en 2022. M. Dylan / E. P.

En la rueda de prensa de hace un año, el ahora CEO de la compañía, reconoció que la elevada inflación les obligaba a subir en torno a un 5% sus precios a nivel mundial, aproximadamente un 2% en España, pero con los números presentados esta semana se puede concluir que esto no ha impactado en su volumen de ventas. No es posible desgranar qué parte de este aumento de los ingresos viene precisamente por el efecto inflación y cuánto es por volumen de ventas, pero se trata de unos ingresos un 17% superiores incluso al récord registrado en 2019, antes de que estallara la pandemia.

¿Inditex no toca techo? El gran reto para la multinacional si quiere seguir creciendo es acelerar la transición hacia un modelo más sostenible. El profesor de Esade indica que aunque las grandes marcas de moda «están haciendo esfuerzos», son más lentos de lo deseado. «Mientras la regulación de la UE se está endureciendo en cuanto al reciclaje y al uso de materias primas sostenibles, más consumidores se inclinan por marcas más sostenibles y a la segunda mano, al tiempo los inversores demandan a las empresas más avances en este ámbito», señala Vernis. Por ello, indica que lo principal para seguir creciendo es que Inditex acelere esta transición 'verde', ya que de lo contrario «corre el riesgo de perder demanda».

La compañía ya tiene un modelo de tiendas de Zara con productos de segunda mano (Zara Pre-Owned) en Reino Unido que este año comenzará a operar también en Francia y Alemania. Habrá que esperar «algún tiempo» hasta que este concepto llegue a España.

Las ventas 'online' y el problema de las devoluciones

Uno de los principales objetivos de Ortega al coger las riendas fue continuar impulsando las ventas 'online' del grupo, de forma que lleguen a superar el 30% de los ingresos en 2024, además de ser fiel a su plan de sostenibilidad. La pandemia dio un gran empujón a esta sección, que ha seguido creciendo hasta cerrar 2022 con más de 7.800 millones de euros de ingresos por ventas realizadas a través de internet, un 4% más que el año anterior y cerca del objetivo marcado de cara a 2024.

Pero hay que ir más allá y los pasos son cortos pero eficaces, según los expertos. «Inditex está asumiendo la responsabilidad de educar al cliente en un consumo más sostenible», asegura el profesor Sierra. Así, en el primer año de Marta Ortega se ha comenzado a cobrar 1,95 euros por las devoluciones en el domicilio de las compras realizadas por internet. Aparte de un tema operativo de reducción de costes, se trata de una razón medioambiental. El CEO de la compañía indicó en rueda de prensa que este aspecto no ha perjudicado en nada a las ventas de la empresa y que se está reduciendo el volumen de devoluciones de pedidos online, lo que supone un recorte en transporte importante para el medio ambiente.

Un gigante de 6.000 tiendas

El imperio Inditex cuenta con 5.815 tiendas repartidas en 94 países donde cuenta con presencia física. Un número que se ha reducido este año en más de 650 y que por primera vez en muchos años baja de 6.000. La política empresarial es clara: aumentar la superficie comercial pero con menos tiendas físicas, de forma que los establecimientos sean más grandes, estén en mejores ubicaciones y donde haya un espacio concreto y amplio para las entregas o devoluciones de los artículos comprados 'online'.

Y la expansión del negocio se ha llevado a cabo en un año en el que la cesión del negocio en Rusia ha tenido un impacto en las cuentas, como no podía ser de otra manera. La compañía disponía de 502 tiendas y sus ventas en Rusia significaban el 8,5% del Ebit del grupo. Inditex llegó a un acuerdo con el grupo emiratí Daher para que se encargara de las operaciones y en operaciones, por lo que los puestos de trabajo no peligran, y en un futuro valorar si volver al país si las circunstancias cambian a través de un contrato de franquicia en el que se mantendrían las firmas de Inditex.

Una legión de empleados

Más de 165.000 personas trabajan en Inditex en todo el mundo, un tercio de ellos en España. Y el primer año de Ortega al frente también ha estado marcado por las protestas de sus empleados, una situación muy poco común en sus últimas décadas.

Comenzó en la sede de Arteixo, pero continuó por todo el país. Las dependientas -su inmensa mayoría mujeres- de las tiendas del grupo textil pedían igualar sus condiciones salariales en todo el territorio, ya que al no contar con un convenio común, cada zona tenía sus particularidades con discriminaciones evidentes.

El acuerdo llegó después de varios meses y sucesivas concentraciones de sus trabajadores en días clave para la facturación de la empresa, como el 'Black Friday'. Finalmente el pasado 9 de febrero Inditex cerró un acuerdo con UGT y CC OO que estableció un salario mínimo para los 27.000 trabajadores de todas las tiendas del grupo en España con una base fija de 18.000 euros al año, cantidad a la que hay que sumar los complementos por antigüedad, variables, comisiones de venta, nocturnidad, etcétera.

Ortega e Isla, dos personalidades al frente de la multinacional Marta Ortega (Vigo, 1984) Se unió a Inditex en 2007 tras graduarse en Negocio Internacional por la Regent's University de Londres y comenzó como empleada en una tienda de la capital británica. Volvió a Arteixo donde trabajó junto a su padre y en 2015 entró a formar parte del patronato de la Fundación Amancio Ortega. Desde el 1 de abril de 2022 ostenta el cargo de presidenta no ejecutiva del grupo, por el que percibe 900.000 euros anuales, una cifra fija a la que habrá que sumar otros 100.000 euros como consejera dominical. Pablo Isla (Madrid, 1964) Asumió la presidencia de Inditex en 2011, hasta entonces conservada por Amancio Ortega. Lideró la transformación del grupo hasta convertirla en la primera cotizada española. Hoy vive en Madrid, alejado del sector en el que ha trabajado 17 años por un acuerdo de no competencia firmado con Inditex por dos años que le supuso aumentar la indemnización final hasta los 23 millones. Ahora es presidente del consejo rector de IE University y el pasado verano creó la productora de cine Fonte Films, muestra de su pasión por el cine.

Temas

Internet

Moda

Inditex

Comenta Reporta un error