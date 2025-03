Rahm-Niemann: un cara a cara por ser el campeón del LIV 2024

Carlos Nieto y Josemi Benítez Sábado, 14 de septiembre 2024, 00:02 Comenta Compartir

Son dos de los mejores jugadores del mundo. También abanderan las críticas por haberse echado en brazos de los petrodólares de Arabia Saudí y haber firmado por el rompedor LIV cuando sus carreras no habían hecho más que despegar, sobre todo la de Joaquín Niemann (Talagante, 1998). El chileno es uno de los pioneros del circuito árabe y en su tercer año puede coronarse. Enfrente tendrá a Jon Rahm (Barrika, 1994), que ha vivido un terremoto de año desde que en el pasado de diciembre cambiase las reglas del golf al firmar uno de los mayores contratos de la historia del deporte. 525 millones de euros por cinco años tienen la culpa de que el español no pueda seguir en estos momentos el espectacular legado que estaba construyendo en el PGA. Sí que puede seguir jugando los cuatro 'majors', razón por la que no le importó demasiado salir del principal foco competitivo y liderar la lista de participantes de un modelo novedoso en el que no hay cortes y se compite por equipos.

El golf nunca dejará de ser una disciplina individual, con gratas excepciones como la Ryder Cup –dos descansan ya en el palmarés de Rahm–, y es por ello que el torneo que acoge desde hoy al domingo (19.15 horas) el Bolingbrook Club de Chicago se presenta como vital en la carrera del 'León de Barrika'. «No puedo preocuparme demasiado por lo que piensen los demás», lanzó el miércoles en la rueda de prensa previa Rahm, que no obstante quiere dar un golpe sobre la mesa y silenciar a sus críticos más feroces. La mayoría de ellos son históricos tertulianos americanos que le vieron crecer desde que emigró para estudiar en Arizona –donde reside– y empezar a forjar su leyenda, y que se sienten dolidos con su decisión, sobre todo después de sus reiteradas muestras de cariño hacia el PGA antes de la multimillonaria firma.

JON RAHM 21 victorias (11 en el PGA, incluido dos majors, 10 en el Tour Europeo y 1 en el LIV, donde suma cuatro victorias por equipos con Legión XIII). 2 títulos de Ryder Cup (París 2018 y Roma 2023), 1 Masters de Augusta (2023) y 1 US Open (2021). Ha estado 52 semanas nº1. Ahora es 14º en el ranking mundial (los torneos del LIV no dan puntos y solo puede sumar en los majors) BARRIKA, 29 AÑOS Profesional desde 2016, en el LIV desde 2024 Rahm tiene mejor porcentaje de calles cogidas que su rival. 198 millones de dólares ganados este año Su contrato con el LIV es de 525 millones de euros por cinco años, a 105 por curso. Por ganar en Rocester se llevó 3,6 millones €. El Master de Augusta son 3,2 millones. LEGIÓN XIII Capitán: Rahm. Tyrrell Hatton, Caleb Surratt y Kieran Vincent. Son segundos en la clasificación con 176 puntos, a solo 0,5 de los Crushers de Bryson DeChambeau. Rahm ganó en Rocester y Niemann lo hizo en Arabia Saudí y en México. Inscribir su nombre en el todavía corto palmarés del LIV –Dustin Johnson se coronó en la embrionaria edición de 2022 y Talor Gooch en 2023– supondría toda una declaración de intenciones. 'No me he ido, ni me iré'. Animal competitivo como pocos, Rahm desea ganar para poner un buen broche a un año con más oscuros que claros. «Creo que he jugado mejor golf de lo que me han atribuido», dijo ante los medios en Chicago, aunque es una frase que ha venido repitiendo los últimos meses. No encontró explicación al hundimiento sufrido en París, donde a falta de diez hoyos tenía una ventaja de cuatro golpes con respecto a la medalla de plata y finalizó en quinto lugar. Tampoco en mayo, cuando ni siquiera superó el corte en el segundo grande del curso, el PGA Championship. «Es la primera vez que me pasa venir jugando bien y que no me salgan las cosas», lamentó en Louisville.

Buscaba demostrar ante los mejores del mundo que el bache de Augusta, con una pésima defensa de la chaqueta verde obtenida en abril de 2023, había sido un mero tropiezo. Y su desgraciada a la par que inusual infección en el pie no le permitió competir en el tercer 'major', el US Open del emblemático campo de Pinehurst. Entre medias demostró una regularidad pasmosa en el LIV –nunca se ha bajado del top'10– que sin embargo no terminaba de rematar en forma de victoria. Tercero, cuarto, quinto... No peleó por triunfos hasta que el 28 de julio, por fin, levantó los brazos y descorchó el champán en Rocester, Inglaterra. Completaba un gran periplo en Gran Bretaña, donde unos días antes había rendido a buen nivel en el Abierto Británico de Royal Troon. Allí, junto a los links levantados sobre los acantilados escoceses, cambió el chip. Y una semana después de su triunfo se sumergía en la experiencia olímpica, donde todo era de color rosa hasta su colapso final.

Descansó, reseteó y estuvo con su esposa Kelly en la recta final de su tercer embarazo. Su hija llegará al mundo en las próximas semanas. Ese será su gran título del año. Kepa y Eneko fueron talismanes. El mayor nació meses antes de ganar el US Open y el pequeño previo al Masters. Ahora quiere mantener su primer puesto en el LIV, posición que asaltó en agosto al ser segundo en Greenbrier. De haber ganado aquel desempate con Koepka, medio título sería suyo. Tendrá que sudarlo ante un crack como Niemann. Le vale con igualar o superar cualquier resultado del chileno, que si se impone en Chicago se hará con el título.