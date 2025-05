Fernando Alonso y Aston Martin: el mejor camino para 2025 y más allá

David Sánchez de Castro y Álex Sánchez Sábado, 13 de abril 2024, 00:14 | Actualizado 07:12h. Comenta Compartir

Fernando Alonso es una anomalía deportiva. A sus casi 43 años, que cumplirá en julio, sigue en activo en un deporte en el que lo habitual es retirarse en la segunda mitad de la treintena, como mucho. Muchos pilotos no lo han hecho por elección, sino porque simplemente han venido empujando otros que les han evacuado de su asiento.

No hay que irse muy lejos: el propio Carlos Sainz está en plena búsqueda activa de empleo después de que Ferrari decidiese contratar a Lewis Hamilton para 2025 y formar así una dupla soñada por muchos 'tifosi': el mejor piloto de la historia cuantitativamente (sólo empata con Schumacher en títulos, en el resto de estadísticas le supera) junto a un 'predestinato' a la gloria.

Pero el caso de Alonso es especial. Él, pese a que lleva más de 10 años sin una victoria y aún asumiendo que es probable que su palmarés pare en 32, es uno de los pocos pilotos de la parrilla que puede decidir su destino, y lo ha hecho con una opción que es más arriesgada de lo que parece. Debía elegir entre seguir estirando su carrera en busca del ansiado tricampeonato o retirarse de la Fórmula 1 para intentar, como en el impás entre 2018 y 2021, otras aventuras. La decisión ya la ha tomado: se queda en Aston Martin, al menos, hasta 2026. Todo apunta a que será mucho más, incluso cuando acabe como piloto de Fórmula 1 ya que quiere quedarse en Aston Martin vinculado de otras maneras.

¿Qué ha visto en Aston Martin para continuar este camino y no escuchar las opciones, posiblemente más rápidas en términos de victoria?

La renovación con Aston Martin

La continuidad en Aston Martin era la vía más conservadora pero también la más apetecible estudiando el resto de opciones. La escuadra británica le permitió lograr 8 podios en 2023, rozar la casi legendaria '33' (lo de Mónaco eran intermedios…) y sobre todo recuperar la sonrisa que había perdido en Alpine. Pese a competir junto al hijo del dueño, el jefe auténtico es Alonso y eso le gusta y le sienta bien.

Aunque, la labor de los técnicos de Aston Martin no ha sido tan ascendente como parecía presagiar el inicio de la campaña anterior y han pasado de ser el segundo equipo de la parrilla al quinto en este arranque de 2024, según palabras del propio Alonso, ha visto cómo la evolución en los últimos meses ha sido exponencial. Lo señalaba él mismo: «Hace 20 meses el equipo era muy pequeño, venía del viejo Jordan». Desde entonces, han creado una fábrica nueva, han realizado fichajes de relumbrón en el aspecto técnico (y lo que aún queda: el rumor más fuerte es que van a por el mismísimo Adrian Newey) y sobre todo tienen un proyecto firme y asentado sobre el chorro de dinero saudí que entra vía Aramco, su patrocinador principal.

Fernando Alonso celebra su tercera posición con Aston Martin en el Gran Premio de Brasil de 2023. Nelson Almeida/AFP

Además, abandonar el barco justo antes del cambio normativo de 2026 y la llegada de un motorista como Honda, que poco o nada tiene que ver con aquel de la era infame de McLaren, sería perder una oportunidad de oro. La apuesta de Aston Martin es firme, y así se lo han dejado ver a un Alonso que prometió que, de seguir en Fórmula 1, hablaría con ellos primero. Palabra dada y cumplida.

Con estos argumentos, y consciente de que además en otros equipos tendría que pelear con uñas y dientes por ser el líder, ¿por qué no continuar en el lugar donde le han convertido en el referente y donde se siente más agusto?

Los otros caminos que no cogió

Continuar en la Fórmula 1 fuera de Aston Martin parecía imposible, pero la salida de Hamilton en dirección a Maranello había provocado un tsunami que podía llevarse por delante a varios pilotos. Incluso pese a la continuidad de Alonso en Aston Martin aún queda un hueco en Mercedes que Toto Wolff se está preocupando por cubrir, con Carlos Sainz entre los candidatos más apetecibles y ya sin Alonso en el mercado sería absurdo no tener en cuenta al madrileño. Además, el juego de tronos que hay en Red Bull también puede acabar con el mismísimo Max Verstappen fuera de la escuadra donde está escribiendo su propia elegía, algo que nadie puede obviar.

Pero Alonso decidió dar un rotundo 'no' a los cantos de sirena externos y quedarse en el equipo verde. ¿Por qué rechazó las otras opciones?

Ahora mismo, Red Bull no tiene ninguno de sus pilotos firmados para 2025. Esa es una realidad que pesa más sobre los hombros de un más que bochornoso Sergio Pérez, al que no han echado antes porque contractualmente sería demasiado costoso. El mexicano está con pie y medio fuera de la casa de los vigentes campeones del mundo (y posiblemente de la Fórmula 1) pero también Verstappen está tonteando con una salida. Después de ganar tres títulos con el equipo que le fichó con solo 17 años y tener encarrilado el cuarto, quizá asuma como normal irse a otro equipo con enjundia y poderío como es Mercedes. Las bromas al respecto son constantes en el paddock, e incluso el propio Verstappen decía en Suzuka que «últimamente Toto (Wolff) hablaba muy bien» de él.

Sea Pérez, sea Verstappen o sean los dos los que salgan, el nombre de Fernando Alonso estuvo en la mesa del cuestionadísimo Christian Horner, que salvó una grave acusación de acoso sexual sobre su asistente en un tejemaneje que ha puesto al descubierto la guerra civil por el poder que hay en Red Bull. Horas antes de que saltara la confirmación de la renovación de Alonso, el medio alemán Auto Motor Und Sport, AMuS, uno de los más fiables del panorama periodístico, había afirmado que Red Bull le daba dos semanas a Alonso para darle una respuesta a la oferta planteada.

El asturiano nunca quiso verse en el mismo equipo que Verstappen, bien porque no asumiría ser su segundo, bien porque batallar día a día con el caníbal neerlandés supondría un desgaste excesivo. Sí, podría ganar alguna carrera más y superar la barrera de la ansiada '33', pero el coste personal y psicológico sería demasiado alto. Ya vivió estar en un corral con otro gallo en 2007.

La foto de Toto Wolff junto a Flavio Briatore en la misma cafetería de Montecarlo donde Fernando Alonso compartió otra foto (solo) pero con las mismas tazas ha dado mucho de qué hablar. ¿Ha habido ya algún contacto? Nadie puede obviar que, sin Hamilton, Mercedes necesita un piloto de experiencia, talento y hambre para intentar tumbar a la todopoderosa Red Bull, y Alonso se presentaba como un candidato perfecto. Además, con el añadido de que tiene una gran relación con George Russell, la apuesta de futuro del equipo.

En este sentido, todo parecía indicar que Alonso sería el recambio idóneo que busca Wolff… pero Mercedes no vive sus mejores días y Alonso no tiene tiempo ya de experimentos. Sus palabras tras la carrera de Japón cayeron como un jarro de agua fría: «Mercedes está por detrás de nosotros, así que no parece un destino tan atractivo». El aroma a cadáver que empieza a desprender Mercedes ('¿por qué se va Hamilton realmente?' es una pregunta recurrente en el paddock) queda bien patente con este cerrojazo de Alonso, ahora ya confirmado por escrito.

Ampliar Carlos Sainz Jr. durante la rueda de prensa tras finalizar tercero en el Gran Premio de Japón. Reuters/A. Christodoulou El factor Carlos Sainz Uno de los principales rivales que tenía Sainz en esa carrera de los fichajes era precisamente Alonso. El madrileño lleva un arranque de temporada memorable, con tres carreras en el podio de las cuales una ha sido una victoria y con una apendicitis que le hizo perderse la única en la que no ha sumado. Su nombre, como es lógico, también estaba en las mismas agendas que tienen el de Alonso: tanto Aston Martin, como Red Bull como Mercedes saben que Sainz está disponible para 2025, con el factor añadido de que tiene bastantes años menos y, por tanto, mucha más carrera por delante. Las últimas informaciones apuntan a que va a ser Mercedes el equipo que va a fichar a Sainz para las próximas dos temporadas, con el cambio a Audi en el horizonte pero sin tener que pasar por el calvario de estar uno o dos años con lo que hoy es Stake F1, el equipo que próximamente se convertirá en el de los cuatro aros si finalmente no se echan atrás.