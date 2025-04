Los cinco ases que marcarán la temporada de Fórmula 1

DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO y Álex Sánchez Madrid Lunes, 27 de febrero 2023, 00:05 | Actualizado 07:52h. Comenta Compartir

Tras unos meses de descanso y mucha preparación, tanto técnica como física, los pilotos y los equipos de Fórmula 1 tienen todo listo para arrancar la temporada 2023, que debería ser la de la confirmación del éxito de la normativa técnica que abrió una nueva era el año pasado. Max Verstappen y Red Bull arrasaron frente al empuje de una Ferrari que cayó en su propio caos, y una Mercedes cuya reacción tardía fue demasiado. Las variables que pueden abrirse este año son múltiples, pero sin duda habrá al menos cinco focos de atención, con sus nombres y apellidos, que podrían cambiar las tornas.

FERNANDO ALONSO ASTON MARTIN Edad 41 años Grandes Premios disputados 356 Victorias 32 Podios 98 Coche

Que nadie se lleve a engaño: Fernando Alonso no es favorito, ni siquiera candidato, a ganar el Mundial este año. Lo han dicho ellos mismos y tampoco se pretende vender humo por encima de sus posibilidades. Sin embargo, el inesperado cambio a Aston Martin ha hecho levantar muchas cejas en el paddock: ¿por qué cambió el piloto con más experiencia en la historia de la Fórmula 1 a un equipo que copaba la zona baja de la tabla? ¿Qué vio el asturiano en el proyecto, y el equipo en el piloto, para tomar semejante riesgo? ¿Llegará la victoria número 33 o 'la Misión' será otro trago difícil de asumir?

LEWIS HAMILTON MERCEDES Edad 38 años Grandes Premios disputados 310 Victorias 103 Podios 191 Coche

Lewis Hamilton se había acostumbrado a ser el líder, el favorito y el campeón. Tras el reinado más largo y contundente de la historia reciente de la Fórmula 1, Max Verstappen le sacó de su trono. Mercedes le dio un coche que ni mucho menos era superior, sino que supuso un fracaso en términos de lucha por victorias, hasta el punto de que Hamilton, por primera vez en su carrera, cerró una temporada sin victorias. Tras dos años sin besar un título, el mejor piloto de la historia en términos cuantitativos está con hambre. ¿Logrará su octavo Mundial para superar a Michael Schumacher?

MAX VERSTAPPEN RED BULL Edad 25 años Grandes Premios disputados 163 Victorias 35 Podios 77 Coche

El caníbal Verstappen dejó claro en 2022 que lo ocurrido en 2021 no fue ni un espejismo, ni mucho menos injusto. El piloto de Red Bull se ha convertido en el rival a batir, dispuesto a arrasar con los récords que tiene y tendrá durante al menos una década su gran rival Hamilton. No está dispuesto a que nada ni nadie, y mucho menos su compañero Sergio Pérez, le haga la más mínima sombra. Todo lo que no sea verle en lo más alto desde el principio del año será toda una sorpresa.

CHARLES LECLERC FERRARI Edad 25 años Grandes Premios disputados 102 Victorias 5 Podios 24 Coche

Visto cómo empezó 2022, resuena aún más la palabra «fracaso» cuando se puede definir su actuación el año pasado. Ferrari dio tres pasos adelante con respecto a lo previo, pero no supieron gestionar su favoritismo técnico, especialmente por errores de gestión que se llevaron por delante a Mattia Binotto como jefe de la Scuderia y a otros hombres, como un Iñaki Rueda que ya no estará al frente de la estrategia en pista. El monegasco será, sobre el papel, el primer piloto de la nueva Ferrari que dirigirá su antiguo jefe Frédéric Vasseur.

CARLOS SAINZ FERRARI Edad 28 años Grandes Premios disputados 162 Victorias 1 Podios 15 Coche

Carlos Sainz se había acostumbrado a ser el líder de sus equipos, pero no supo o no pudo adaptarse a la vorágine de Ferrari en la parte alta de la parrilla. Leclerc le ganó con suficiencia y hubo momentos en los que más recordaba a pilotos segundones de la historia de la Scuderia, como Barrichello o el peor Massa, pese a que en 2022 llegó su primera ansiada victoria. Necesita reivindicarse y es precisamente esas ganas de revancha las que pueden darle ese 'extra' para convertirse en un candidato a mucho más.