Topuria - Holloway: guía básica para entender la pelea y saber qué es la UFC

La defensa del trono de Ilia Topuria, primer español campeón del mundo de la UFC en el peso pluma, ya está aquí. El fenómeno de El Matador ha vuelto a entrar en erupción ante su duelo por el título contra el hawaiano Max Holloway. El hispanogeorgiano, que sigue invicto, y el americano, que nunca ha sido noqueado, se verán las caras este sábado (alrededor de las 22.45 horas en Eurosport, a través de la aplicación de Max) en el Etihad Arena de Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos).

«Está más maduro, más profesional y superdedicado. Le va a pasar por encima», apuntó recientemente Jorge Climent, entrenador del luchador afincado en Alicante desde su adolescencia y que situó el pasado mes de febrero a España en la cima de la 'Champions' de las artes marciales mixtas -conocida por sus siglas en inglés, MMA-. Lo hizo tras destronar al rey de su categoría, el australiano Alexander Volkanovski, con un KO para la historia en un deporte que no ha dejado de crecer en fama durante el siglo XXI.

Las claves de la UFC Deporte de contacto Se puede pelear tanto de pie como en el suelo Recursos para pelear de pie: puñetazos, patadas, rodillazos, codazos y los lanzamientos Recursos para pelear en el suelo: luxaciones, estrangulaciones y golpeos anteriores Duración Gran evento 29 minutos 5 minutos cada asalto 1 minuto de descanso Evento normal 17 minutos El octógono 9 m 1 5, m 3,79 m 1 m 11 m Final combate Nocaut Un luchador queda inconsciente por un golpe Nocaut técnico El árbitro para el combate al ver que un luchador no puede defenderse Sumisión Un luchador controla al oponente sin golpearlo para obligarlo a rendirse Decisión de los jueces Los jueces puntúan para determinar un ganador al cumplirse el tiempo

Combates con el torso desnudo, pantalones con corte de medio muslo, pies descalzos y guantillas de cuatro onzas en las que los dedos tienen libertad para agarrar. Los contendientes se golpean, realizan llaves con nombres que para el común de los mortales no tienen mucho sentido y estrangulamientos desde el suelo con las distintas extremidades. Unos 15 minutos de lucha, en los combates largos, cuerpo a cuerpo, en los que los cortes en la cara y la sangre son habituales.

Los combates son muy espectaculares, pasan muchas cosas impactantes en un corto periodo de tiempo, y la UFC domina el arte de la publicidad y el 'storytelling' como nadie para enganchar al espectador. Para competir en MMA es necesario tener conocimientos de distintas enseñanzas: boxeo, kickboxing y muay thai para las partes de pelea de pie; lucha grecorromana, libre o judo para las partes de derribo; y jiu-jitsu brasileño o grappling para la lucha en el suelo.

Deportes que se usan en las artes marciales mixta JIU-JITSU Variable del judo y de origen brasileño. Sus técnicas de lucha son en el suelo y pueden ser estrangulaciones, rendición, inmovilizaciones y luxación. Los luchadores hacen lo posible por tirar al suelo a su oponente BOXEO Solo se utilizan los puños para golpear al adversario. Los luchadores usan conceptos del boxeo en cuanto al esfuerzo aeróbico que requiere y al trabajo de media distancia JUDO De origen japonés, se basa en estrangulaciones, lanzamientos, inmovilizaciones y luxaciones, especialmente de codo. Una de las ventajas de los judocas es el gran nivel tanto en el suelo como de pie MUAY THAI Se trata del boxeo tailandés. Se utilizan los golpes de puño, los codazos, las patadas y los rodillazos LUCHA LIBRE Muchos especialistas en MMA lo son en lucha libre. Es una disciplina basada en la pelea cuerpo a cuerpo, contemplando derribos y lanzamientos KARATE Arte marcial japonés. Usa la mano abierta, los pies y los puños para golpear. También combina patadas y golpes, desarrollándose siempre de pie TAEKWONDO De origen coreano, destaca por la variedad de técnicas de patadas. Se trata de la disciplina de combate más popular y el arte marcial más practicado del planeta KICKBOXING Una mezcla de técnicas del karate y del boxeo. Incluye pies, puños y patadas bajas a los muslos como sucede en el muay thai, pero no autoriza golpes con los codos Conor McGregor, Georges St-Pierre, Khabib Nurmagomedov, Israel Adesanya o 'Nate' Diaz provocaron un boom de este deporte hace ya una década que a día de hoy se mantiene con otros nombres de referencia como Jon Jones, Dricus du Plessis, Islam Makhachev o el propio Ilia Topuria. El interés por los espectadores es cada vez mayor, superando incluso a contiendas de boxeo de primer nivel, y los combates entre los mejores peleadores son transmitidas en más de 150 países, convirtiéndose en 'trending topic' mundial en X (antes Twitter) con suma facilidad.

Se trata del deporte con más crecimiento durante la década entre los años 2010 y 2020, según la consultora Nielsen Sports, y un nocaut lucrativo en el que se cuida con mimo el espectáculo, sobre todo, merced a la expansión de la Ultimate Fighting Championship (UFC), organización de las artes marciales mixtas que en Youtube y redes sociales mueve masas, especialmente entre las nuevas generaciones, que ven en esta disciplina lo más parecido a una escena de acción de cine.

Técnicas y limitaciones que hay que conocer antes del combate

Las artes marciales mixtas han ido evolucionando con el tiempo hasta llegar a una combinación magistral de estilos y disciplinas que convergen en el octágono para ofrecer grandes espectáculos. Las tácticas y técnicas empleadas en estos combates son fundamentales para determinar el desenlace de una pelea, y entenderlas nos ofrece una visión más completa de lo que hay detrás de cada enfrentamiento. César Alonso, entrenador y peleador de artes marciales mixtas que divulga sus conocimientos en el canal de redes sociales Tutofighting y Eurosport, explica desde el centro de entrenamiento especializado Kalmma Fight Club los métodos más comúnmente utilizados.

Mataleón Este tipo de estrangulamiento es un básico del jiu jitsu brasileño. Se trata de una llave de la que es muy difícil escapar y con la que un luchador puede dejar al adversario fuera de combate solo en unos segundos ya que consiste en apretar la arteria carótida, encargada de suministrar la sangre necesaria al cerebro. «En cualquier momento en el que el rival nos exponga su espalda podremos controlar y aplicar este movimiento». Guillotina Se trata de una técnica de estrangulación que contempla usar el brazo para rodear el cuello del oponente desde una posición frontal. Se trata de un movimiento muy usado en las artes marciales que obliga al oponente a inclinarse hacia adelante para atrapar su cabeza y luego rodearla con el brazo cortando el flujo sanguíneo. Ground and pound Esta llave técnica de agarre en suelo complica mucho que el adversario se escape. Se trata de, una vez tumbado al adversario, colocarse sobre él y golpearle para que no consiga levantarse. Aunque parezca sencillo, esta técnica es difícil, ya que hay que tener una buena capacidad de agarre para no desestabilizarse por los golpes del oponente y ser capaz de controlar los brazos, las caderas y la cabeza del rival para evitar que pueda escaparse Ambar Esta es una de las técnicas más dolorosas de la MMA. «Esta técnica es una palanca al brazo que produciría una lesión en el codo. Se puede aplicar desde muchas posiciones y una de ellas es cuando estamos con la espalda en el suelo». Boxeo Todas las técnicas del boxeo están permitidas. Los golpes con los puños son habituales en las artes marciales mixtas. Low kicks o patadas a la pierna Aunque parezca simple es una de las técnicas más utilizadas en MMA. Las patadas bajas en la pierna del oponente le pueden provocar un gran dolor que le impedirá reaccionar y le debilitarán. Hay varias formas de golpeo a las piernas pero la más típica es golpear el muslo o el gemelo con la tibia. Derribo doble pierna Es la forma más habitual de conseguir llevar a nuestro rival al suelo: «Sujetaremos las dos piernas y empujando con un poco de ángulo conseguiremos desequilibrar y controlar en el suelo al oponente».

Hay ciertas limitaciones para que este deporte no se convierta en una pelea callejera. No valen los golpes en la garganta, en la columna vertebral, ingle, genitales o parte posterior de la cabeza. Las situaciones de riesgo son innegables, pero los luchadores están sobradamente preparados. La cabeza y los ojos son las partes más protegidas por el reglamento.

Los ojos Los ojos son una de las partes más expuestas y sensibles del cuerpo humano. Por ello, no pueden ser objetivo de los golpes en un combate de UFC. Mucho menos el conocido como piquete de ojos, consistente en atacar el globo ocular con un dedo extendido. Los motivos son obvios ya que se trata de una maniobra que podría infligir un daño permanente en la visión de los luchadores. Golpes en la cabeza Cuando un rival está en el suelo, no todo está permitido. Especialmente si hablamos de su cabeza. No se puede patear la cabeza de un oponente como si fuese un balón de fútbol, ni tampoco golpear la espina dorsal o la parte posterior de la cabeza. Golpes bajos Se trata de acciones tremendamente dolorosas, que suelen suceder durante una pelea de forma accidental. En caso de que se produzca un golpe bajo involuntario, el luchador afectado posee cinco minutos para recuperarse. Articulaciones pequeñas La norma prohíbe atacar a los dedos del rival, con el objetivo de romperlos o dislocarlos. Articulaciones como las muñecas, codos, hombros, rodillas u hombros no se consideran articulaciones pequeñas, por lo que son susceptibles de ser atacadas. Codazos Los codazos verticales, llamados de 12 a 6 en referencia a la situación de esas horas en un reloj tradicional, están prohibidos por el daño que pueden realizar sobre un luchador, sobre todo si son aplicados sobre la cabeza de un rival en el suelo. Por ello, son objeto de descalificación directa. AUX STEP FOR JS

Estadísticas y comparativa entre Topuria y Holloway

El enfrentamiento entre Ilia Topuria (15-0) y Max Holloway (26-7) es una de las grandes citas del año en la UFC. El hawaiano fue campeón del peso pluma de 2017 a 2019, hasta que Alexander Volkanovski se cruzó en su camino. Pese a ello, y presumiendo de no haber sido noqueado nunca, es considerado uno de los mejores de la historia. Todavía más, después de su protagonizar uno de los nocauts más espectaculares de 2024 sobre Justin Gaethje, que le sirvió para hacerse con el título BMF (Baddest Mother Fucker) y retar a Ilia Topuria, que aceptó la pelea, para recuperar una corona que ya lució en el pasado.

Las cifras frente a frente ILIA TOPURIA CATEGORÍA Peso pluma (inferior a 65.8 kilos) NACIMIENTO 21/01/1997 ESTATURA 170 cm GUARDIA Diestro APODO El Matador ESTILO Artes marciales de agarre (Judo, jiu jitsu, lucha libre…) HISTORIAL DE PELEAS Victorias/empates/derrotas 15/0/0 MAX HOLLOWAY CATEGORÍA Peso pluma (inferior a 65.8 kilos) NACIMIENTO 4/12/1991 ESTATURA 180 cm GUARDIA Diestro APODO El Bendecido ESTILO Artes marciales de golpeo (Karate, muay thai, taekwondo... ) HISTORIAL DE PELEAS Victorias/empates/derrotas 26/0/7

«Lo respeto. Pero no sé, siento que soy mucho mejor que él en todas partes. Será una obra maestra total. Ya lo verán. Lo noquearé en el primer asalto. No hay dudas al respecto. Será mucho más fácil que con Volkanovski, porque consideré que Volkanovski es un rival mucho más difícil para mí, y él venció a ese tipo tres veces», advirtió Topuria sobre Holloway.

Sus primeras siete peleas profesionales terminaron por sumisión (seis de ellas en el primer asalto). Sin embargo, cuando llegó a la UFC, mejoró tanto su nivel de boxeo que ha noqueado a cuatro rivales y ha sometido solo a uno.

Pese a que las apuestas ponen al hispanogeorgiano como favorito a ganar la pelea, la mayoría de la afición animará al hawaiano por ser uno de los peleadores de la división más queridos por los aficionados de la UFC. Max Holloway lleva más de 10 años sin perder un combate en el peso pluma con la excepción de sus tres peleas contra Alexander Volkanovski, rival ante el que Topuria logró el título mundial del peso pluma.

Topuria es un peleador completo, capaz de competir tanto de pie como en el suelo, lo que será esencial en su enfrentamiento contra un oponente tan equilibrado como Holloway. El americano nunca ha sido noqueado, pero sí fue sometido. Esto ocurrió en su debut ante Dustin Poirier en 2012. En sus 33 combates solo ha sido finalizado una vez. Ilia Topuria quiere ser el segundo.

El plan inicial de Ilia Topuria es medirse a Max Holloway en el boxeo. Una cualidad en la que ha destacado notablemente durante sus últimos combates. Pero que no es su gran especialidad. El español cuenta con un extraordinario jiu-jitsu y una excelente lucha georgiana que aún no ha sacado a relucir. «Nunca se ha enfrentado a nadie como yo. Nunca jamás. En el momento en que lo derribe, si eso sucede, si no lo noqueo antes, no creo que pueda detener mis sumisiones. Créeme, soy muy, muy bueno en el suelo. Creo que soy mejor en el suelo que en el golpeo. El problema es que la gente nunca ha visto mi juego en el suelo porque no lo he necesitado», apunta el luchador español.

«Holloway tiene mayor ritmo de golpeo pero que también suele recibir más golpes que Topuria. Sobre esto las estadísticas son bastante claras. Acerca de grappling los datos nos dicen que el español suele derribar en sus peleas y el americano prácticamente no lo hace nunca, y con los intentos de sumisión pasa lo mismo», explica César Alonso, peleador y experto en artes marciales mixtas de Eurosport.

El experto realiza un análisis para este medio en el que apunta que Holloway «es un peleador con mucho alcance, mucha resistencia a recibir golpes y mucho ritmo para darlos», pero destaca que Topuria «tiene una técnica de boxeo mucho más depurada y una potencia para golpear que no han tenido los anteriores rivales de Max». Según lo que se ha podido ver hasta la fecha en los combates de ambos, Alonso considera que «poco a poco Topuria va a ir encontrando los huecos en la guardia de Holloway, y haciéndole daño con esa potencia que tiene en los puños, hasta que encuentre el 'knockout' después de una combinación de golpes larga». Todo esto hablando solo del striking. «Si por lo que fuera Holloway plantara más resistencia de lo esperado boxeando, el español «podría derribar a Max y llevarse la pelea al suelo en cualquier momento, donde tendría una superioridad y control total».

Créditos Redacción Isaac Asenjo

Diseño Álex Sánchez

Vídeo y fotografía Virginia Carrasco

