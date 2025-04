Extremadura, una aldea global teñida de rojo

Durante el próximo mes nos visita la selección de baloncesto, la sub 19 de fútbol y la de fútbol sala, además del Rugby Europe Championship

En las dos últimas décadas Extremadura ha acogido a diferentes selecciones españolas absolutas y de categorías inferiores de fútbol, fútbol sala o baloncesto, algunas de ellas en la cúspide internacional y en pleno auge competitivo. Durante el próximo mes, nuestra tierra albergará duelos oficiales de tres combinados nacionales y un posible cuarto si los 'leones' del rugby se clasifican para las finales del Rugby Europe Champions que se celebrará en el Cívitas Nuevo Vivero de Badajoz el 19 marzo. Lo más inminente, este mismo domingo, la visita de la selección española de baloncesto con motivo de las 'Ventanas FIBA' ante Italia en el Multiusos de Cáceres. La semana siguiente, el 1 de marzo, un España Chipre de fútbol sala, clasificatorio para el Mundial de 2024 en el mismo escenario cacereño. Entre el 22 y el 27 de marzo turno para la sub 19 de fútbol en la Ronda Élite ante Luxemburgo, Ucrania y Dinamarca, que finalmente se traslada del Vicente Sanz de Don Benito al Francisco de la Hera de Almendralejo, que se une al Municipal Villanovense. Para el 19 de marzo quedaría el mencionado torneo europeo de Rugby, una especie de escalón por debajo del icónico Seis Naciones en el que se espera la participación del equipo español.

No vendrán grandes referentes como aquel grupo de Raúl, Puyol, Casillas, Ramos en el balompié, ni los Gasol y compañía en el mundo de la canasta, pero quien les escribe no recuerda en todo este tiempo una sucesión de apariciones en suelo extremeño de las selecciones españolas como la que transcurrirá entre el 26 de febrero y el 27 de marzo. Entre finales de febrero y marzo, nuestra comunidad se abre al mundo teñida de rojo.

España-Italia, 26 de febrero

Alzará el telón de las ilustres llegadas la selección absoluta de baloncesto con Sergio Scariolo a la cabeza, que no estuvo ante Islandia este jueves en Reikiavik pero sí estará en Cáceres, sede de las denominadas 'Ventanas FIBA' de clasificación para el Mundial 2023, si bien España, vigente campeona de Europa, ya tiene el pasaporte. Este domingo a las 18.00 horas en el Pabellón Multiusos España se mide a Italia.

Ya no es esa 'Familia' que maravilló al mundo en los últimos tiempos, con los hermanos Gasol, el autóctono Calderón, Garbajosa, Rudy, etc., pero sigue siendo el combinado nacional, que además ha añadido al cacereño Álex Reyes, hijo del ex del Cáceres de la ACB Miguel Ángel Reyes. Además, durante la cita se podrá disfrutar de la Copa del Mundo conquistada en Pekín en aquella mítica final ante Argentina o el último Eurobasket en el que vencimos a Francia en plena transición respecto a una generación dorada que será difícil repetir.

España-Chipre, 1 de marzo

Solo tres días después, el 1 de marzo, y en la misma instalación deportiva, la selección absoluta masculina de fútbol sala se enfrenta a Chipre (18.30) a la caza de la clasificación para el Mundial de 2024, en la penúltima jornada antes de cerrar la Ronda Principal ante Moldavia con el objetivo de asegurar la Ronda Élite. De momento, los de Fede Vidal encabezan el grupo I tras ganar a los moldavos por 7-2 y a los chipriotas en Nicosia por 0-11. Está previsto que a las 14.00 horas de este domingo ya estén en el Hotel Extremadura de Cáceres y esa misma tarde entrenen a las 19.00 en el Multiusos, tras la sesión chipriota.

No ha tardado mucho en regresar a Extremadura este equipo, pues en febrero de 2019 disputó un amistoso de altura ante Brasil que acabó 2-2, también en Cáceres. Y anteriormente hay apariciones en los años 2015, 2011, 2009 y 2008, bien para amistosos o camino a alguna gran cita.

Rugby Europe Championship, 19 de marzo

El Rugby Europe Championship es una especie de competición de plata respecto al Seis Naciones. De hecho, es el antiguo Seis Naciones B. El 19 de marzo el Cívitas Nuevo Vivero pacense olvida el fútbol por el rugby como sede del partido por el tercer y cuarto puesto (16.15 horas) y la gran final que decide el campeón (19.00). En el mismo día, en Ámsterdam, se dirimen las posiciones entre el quinto y el octavo.

Los 'leones' están inmersos en la pelea por entrar en esos dos partidos de Badajoz, ya sea la final de consolación o la pugna por el título. Si no lo logran, no jugarían en Badajoz sino en Holanda. La fecha clave es el 4/5 de marzo, en Portugal, donde el XV del León, que viene de perder ante Georgia, dilucidará el pase a la final de Badajoz ante los lusos.

Ampliar La selección española masculina sub 19 de fútbol, en Torremolinos en un amistoso ante Italia. RFEF

Ronda Élite sub 19, 22 al 27 de marzo

Dinamarca, Ucrania y Luxemburgo se unen a la nómina de visitas internacionales a nuestra región. Aquí les aguarda la selección sub 19 masculina de fútbol para la Ronda Élite valedera para el Europeo, con un cambio de escenario de última hora. El Francisco de la Hera sustituye al Vicente Sanz de Don Benito, que no pasó el examen de la UEFA, que exigía, entre otras cosas, una renovación total del césped.

España debutará ante Dinamarca en el Municipal Villanovense de Villanueva de la Serena, que sí cumplía tales requisitos. El coliseo almendralejense recibe ese mismo día el duelo entre Ucrania y Luxemburgo mientras el día 25 los pupilos de José Lana se enfrentan a Luxemburgo en Almendralejo y el Ucrania-Dinamarca en el estadio serón. La última jornada está programada el 27, con la sub 19 ante Ucrania en Villanueva y el Luxemburgo-Dinamarca en el coliseo azulgrana.

