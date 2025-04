Estefanía, la psicóloga medallista

Marco A. Rodríguez Badajoz Jueves, 31 de agosto 2023, 07:16 Comenta Compartir

Aunque sus padres acudieron a Duisburgo y celebraron con ella sus dos medallas en el Mundial de Piragüismo, la última el oro del K1-5000 el domingo, Estefanía Fernández apenas disfrutó de horas hasta embarcarse en una nueva aventura y este miércoles ya se clasificaba para semifinales segunda con el K4-500 español en la Copa del Mundo de París, justo en el mismo enclave donde el próximo verano acudirá a los Juegos parisinos, su primera y anhelada cita olímpica tras caerse de Tokio. Un sueño hecho realidad para la palista emeritense fruto de su brillante actuación en Alemania. Y es que Extremadura acumula un mes de agosto instalada en el principal cajón del podio mundialista, con la gesta de Álvaro Martín en la marcha con sus dos oros y el éxito de la del Iuxtanam del pasado fin de semana. Una Estefanía Fernández que a sus 27 años compagina la faceta deportiva con su trabajo como psicóloga en la Clínica Diana de Mérida, donde le ofrecen todo tipo de facilidades para conciliar ambas tareas.

Una Copa parisina que le vendrá de maravilla para testar el escenario donde vivirá su sueño, el centro acuático de Vaires-sur-Marne, con las aguas del Sena. «Es bueno probar el sistema de salida, el agua, por dónde viene el viento, probarlo todo y así plantear la temporada». Hay que recordar que ella ya no entrena en Mérida con su equipo el Iuxtanam sino que está concentrada con la selección española en Galicia con la vista puesta en los Juegos. «Allí no tenemos queja con el agua, hay de sobra y llueve mucho en Pontevedra», contesta cuestionada sobre si la sequía es un obstáculo.

Ampliar La extremeña, con los ojos cerrados en su equipo del K4. FEP

La deportista de Mérida se siente como en una nube aunque ha tenido poco tiempo para asumir el reciente logro. «Es espectacular. Tanto Álvaro –Martín– como yo hemos acabado la temporada de la mejor forma posible, cumpliendo nuestros sueños. Estoy súper orgullosa, sigo con las emociones a flor de piel y muy contenta por haber conseguido la plaza y además con el bronce», describe Estefanía antes de valorar que España sumaba 16 años sin clasificar al K4 de féminas y que desde Atenas 96 no lo hacían el masculino y el femenino a la vez. «Lo hemos conseguido ahora y hemos hecho historia. Pasamos directas con el mejor tiempo y en la final seguimos muy bien la estrategia, con todas mis compañeras al cien por cien y orgullosas de que nuestro trabajo ha tenido recompensa».

Fernández se apoyará en Teresa Portela, con quien comparte el K4 y es todo un símbolo del piragüismo español camino de su séptima Olimpiada. «Ella es una referencia y queremos ayudarla para que engrandezca su palmarés. Tenemos mucha unión en el equipo. La unión hace la fuerza y vamos todas a una. Todo eso ha hecho que lleguemos a lo más alto. El Mundial ha sido la guinda del pastel, acabar de diez, pero el gran objetivo siempre fue participar en los Juegos, porque el K4 era ahora o nunca. Para todo deportista es lo máximo».

Ampliar Estefanía con una de sus medallas. COE

Pero es que además del bronce del K4 Fernández tocó la gloria con el oro en el K1-5000, una distancia que no es la suya aunque la preparó a conciencia. Argumenta que son pruebas muy diferentes. En el 500 se tarda un minuto y medio y en el 5.000 supera los 20 minutos en un circuito, además de que hay cortes donde se bajan de la piragua, corren unos 100 metros y se suben de nuevo. Desde pequeña ella hacía distancia larga, según comenta, pero al ser tan dispares es lógico pensar en el enorme mérito que tienen ambas preseas. Un logro derivado también de su nueva piragua, adaptada a sus medidas en vez de tener que usar una prestada.

Con nueve años comenzó a dar sus primeras paladas en un curso de verano, influida por su hermano mayor, también piragüista. Se apuntó con sus compañeras del instituto y así fue marcándose objetivos más ambiciosos hasta hoy. Ahora, con 27 años, asegura que se encuentra en la «edad perfecta» y que le queda mucha guerra por dar.

Ahora que el aspecto mental es más palpable en el mundo del deporte, es curioso resaltar que Estefanía es psicóloga y ejerce en la mencionada clínica emeritense, a la que le está muy agradecida. «Tengo mucho apoyo de la clínica desde que hice las prácticas allí. Me apoyan en todo y lo entienden cuando tengo competiciones y eso. Es para valorar que una empresa privada haga eso, les estoy muy agradecida y quiero celebrar y compartir mis medallas con ellos y con la gente que me ha ayudado día a día para llegar a lo más alto».

«Me ha ayudado tanto en el ámbito deportivo como en mi vida en general. Puedes estar muy bien físicamente pero como tu cabeza no esté al cien por cien no rindes. El tema psicológico en el deportista tiene hoy mucha más visibilidad porque es muy importante dada la tensión, los resultados, el sacrificio, tener que demostrar, etc. Hay que estar preparado», matiza al respecto.

Tras París, disfrutará de unas merecidas vacaciones, regreso a Mérida para estar con los suyos y a finales de septiembre incorporación a Galicia con la selección. Aunque en Duisburgo pudo celebrar con sus progenitores la victoria, tendrá tiempo para corresponderles pues valora mucho su esfuerzo. «Ellos viven el día a día conmigo, están ahí detrás y saben todo lo que cuesta. Conseguir y vivir con ellos este triunfo es una experiencia inolvidables», cierra la psicóloga medallista.

