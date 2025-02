Del Decathlon a ser bicampeón de España

Marco A. rodríguez Badajoz Sábado, 18 de junio 2022, 20:20 Comenta Compartir

Son muchas las batallas que Antonio Rubio va superando con éxito, pero su verdadera guerra está inconclusa, y no es otra que dar a conocer un deporte que le cambió la vida y que sigue siendo un auténtico desconocido. Hablamos de las carreras de obstáculos, que no gozan del reconocimiento que él piensa se merecen. Este emeritense que trabaja en el Decathlon de su localidad se ha convertido en bicampeón de España renovando este año el título cosechado en 2021. Nadie en nuestro país lo hizo antes, si bien es una especialidad que apenas cuenta con seis años de historia como Campenato de España. Rubio compagina su trabajo en la conocida marca deportiva con una paternidad que va ya por los dos años y los duros entrenamientos que le han otorgado la condición de referente de este deporte en nuestro país.

El año pasado se proclamó campeón de España en Asturias, un título disputado pese a la pandemia, y este año ha repetido en mayo en Castellón. En 2021, debido al covid, movió mucha menos gente de lo habitual, unas 700 personas, pero en la edición de 2022 se ha recuperado e involucró a casi 1.700. Las carreras más locales, como la Farinato Race de Mérida o La Serena Race de Villanueva convocan a unos 400 inscritos. Por este motivo, Antonio continúa en su pelea por dar a conocer su deporte. «Si es que solo como reclamo de turismo deportivo podría ser interesante. Y al contrario, yo me recorro España y voy llevando el nombre de Extremadura por todos lados y veo mucha gente que podría venir a nuestra región. A mi esto ya me coge mayor pero lo hago más por el futuro, que el día de mañana los niños puedan competir. Hace días montamos un circuito en una guardería de Mérida, montamos los obstáculos al aire libre y les gustó. Hay que crear cantera».

Las competencias deportivas están transferidas a las comunidades y en Extremadura, pese a que ya se han presentado varios escritos, no se reconocen las carreras de obstáculos, lo que implica que no tienen acceso a ayudas. En otras ya se ha avanzado en ese sentido, como Asturias, Andalucía, Valencia, Galicia o Cataluña. Además, hasta que no den luz verde todas las comunidades el Consejo Superior de Deportes se lavará las manos. «Tenemos la esperanza de que está previsto en los Juegos de 2028 que las carreras de obstáculos sustituyan al pentatlón moderno y eso nos dé un empujón al ser ya una discipina olímpica», sostiene Rubio, quien fundó un equipo, el 'Sons of workout', que representó a Extremadura en el mencionado nacional terminando en séptima posición.

Ampliar En el centro del podio del Campeonato de España. Unbroken Race

Con más de 5.700 seguidores en Instagram, Antonio Rubio es un referente de esta especialidad en España. Ofrece cursos online donde a través de material audiovisual enseña la técnica necesaria para que sus alumnos se perfeccionen para superar los obstáculos. Organizó un congreso online con los mejores del país e internacionales aprovechando la pandemia y la suspensión de competiciones. «Es una guerra personal que tengo para que la gente sepa sobre estas carreras, porque es muy divertido» añade.

Y mientras persiste en su empeño, saca tiempo de donde no lo hay para entrenarse, aunque sea a altas horas de la noche o antes de que salga el sol. Compagina su trabajo en el Decathlon emeritense con su paternidad y su condición de campeón de España. «Ya sabes que los horarios del comercio son complicados y hago lo que puedo, y más desde los dos últimos años que fui padre. Los turnos son los que son y aleatorios. Por no hablar de las escasas instalaciones. Veo en pueblos recónditos de Valladolid parques de calistenia que ya me gustaría tenerlos en Mérida, que es una capital regional».

Precisamente Decathlon fue uno de sus patrocinadores hasta el pasado año. Esa es otra batalla muy dura, pues no es fácil encontrar en el sector privado a empresas que les apoyen. «Entiendo que no tiene tanta repercusión como el fútbol. Yo soy afortunado porque estoy entre los mejores de España y compito internacionalmente y pueden tener relevancia». La selva dentro, Mooove fisioterapia, Autocares Morcillo. Wabiks.Co, Anyelum, Top Holds y Seventh heaven Box van de la mano con el emeritense, que ha fichado por el 'Unbroken pro Team', un equipo profesional que le paga en función de los resultados. Mientras, su batalla continúa.

Comenta Reporta un error