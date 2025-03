Las entradas para el España-Andorra vuelan en los primeros minutos de venta

R. H. Badajoz Miércoles, 22 de mayo 2024, 12:53 Comenta Compartir

Como si fuera una carrera o esa imagen recurrente de la gente agolpada en la puerta de los grandes almacenes ante el inicio de las rebajas, pero llevado al plano virtual, media Extremadura estaba antes de las doce del medidía con móvil, ordenador o tablet en mano para hacerse con una de las entradas del España-Andorra en Badajoz. Y casi han volado en los primeros minutos de ponerse a la venta. En Tribuna Central, por ejemplo, se agotaron antes del cuarto de hora y minutos después le siguieron las seis zonas bajas de los Fondos y Preferencia junto a los cuatro córners. En Preferencia Alta 4 también se agotaron pasada las 12.30 horas. Antes de la una del mediodía también se completaron las de Tribuna baja.

Con este sisitema de venta online ya no se ven esas imágenes de las colas en las taquillas del estadio, pero detrás de los dispositivos tecnológicos se dispara una lucha feroz por conseguir una entrada. Aunque los internacionales no tienen ese tirón mediático de aquellos que fueron campeones del mundo como los Casillas, Vila, Xavi, Iniesta o Fernando Torres, la selección española siempre levanta pasiones. Además del interés por ver en directo un partido de España, también los precios contribuyen a esta gran demanada. La RFEF había fijado precios asequibles que oscilaban entre 20 euros en Fondo a los 55 en Tribuna Cental de las más caras. A este ritmo es posible que este mismo miércoles se cuelgue el cartel de no hay billetes para el partido de la Roja ante Andorra del miércoles 5 de junio a las 21.30 horas.

El partido conmemorativo por el centenario de la Federación Extremeña de Fútbol en el Nuevo Vivero había despertado gran expectación entre los aficionados a pesar de lo descafeinado del rival. Pero la cercanía de la Eurocopa de Alemania y el hecho de ser el penúltimo ensayo antes de enfrentarse diez días después en Berlín a la Croacia de Modric en el torneo continental era aliciente suficiente para no querer perderse la cuarta visita de la selección española a Badajoz y sexta a la región.