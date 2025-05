Badajoz, testigo de los orígenes de la selección femenina

Javi Pérez Badajoz Jueves, 24 de octubre 2024, 07:54 | Actualizado 17:38h. Comenta Compartir

Todavía no existía la liga femenina ni la Federación Española como tampoco la FIFA habían reconocido el fútbol practicado por mujeres, pero la selección española jugó en Badajoz un partido internacional frente a Italia en 1972. Once años antes de ser declarada oficialmente como combinado nacional en 1983. España se enfrentó a Italia en el Trofeo Adriático el 10 de diciembre de 1972 en El Vivero. Un torneo disputado a cuatro partidos, dos en cada país, y concebido para impulsar el fútbol femenino a nivel europeo con el objetivo de que empezara a ser considerado por las federaciones.

El Vivero alumbró los orígenes de la selección española femenina en unos años en los que el fútbol practicado por mujeres trataba de abrirse paso casi en la clandestinidad. Había equipos desde décadas atrás e incluso se recoge el año 1914 como el nacimiento del primer club femenino en España, el 'Spanish Girl's' de Barcelona. Pero no existían ligas federadas y en la década de los 70 tampoco se celebraban campeonatos regulados a pesar de la proliferación de cada vez más equipos al estar mal visto que las mujeres jugaran al fútbol.

De hecho, en esos años hasta se tenía que reunir una comisión médica para valorar la idoneidad de que una mujer practicara un deporte como el fútbol. Un aspecto del que hablaban con la naturalidad del contexto de la época José Manuel Martínez Ruiz y Rafael Muga, presidente y seleccionador femenino, respectivamente, en una entrevista en este periódico con motivo del partido de España ante Italia en Badajoz. «Los doctores han emitido ya su juicio, en el sentido de que no hay ningún inconveniente», respondían al ser cuestionados sobre la particularidad de que las mujeres jugaran al fútbol. Los comentarios periodísticos de esa época hacían referencia a las dudas que generaba un deporte que se consideraba poco apropiado para la mujer debido a su constitución física más delicada y la mentalidad existente de que había sido creada para ser madre.

HOY HOY HOY HOY HOY 1 /

En 1970 se empezaron a disputar los primeros partidos de fútbol femenino en España a nivel oficioso. Surgen clubes como Mercacredit y Sizam, germen del Olímpico de Villaverde. Ambos clubes surgen bajo la tutela de Rafael Muga, un pacense que había emigrado a Madrid. Las publicaciones de la época señalan a este dirigente como el gran impulsor del fútbol femenino en España. Y gracias a ese papel relevante de Muga en la selección influyó para hacer posible llevar dicho partido a El Vivero. Además, en aquella selección femenina que jugó en Badajoz en 1972 también contaba con la presencia de una internacional extremeña. Se trataba de Ani, natural de Zafra, y según las crónicas fue de las más destacadas en los cuatro partidos disputados ante Italia.

Murcia, Córdoba y Badajoz aparecen como las ciudades que fueron cuna de la selección española femenina. El combinado nacional jugó su primer partido ante Portugal el 21 de febrero de 1971 en el estadio La Condomina de Murcia que terminó con empate 3-3. Ese mismo año se celebró un Mundial Femenino en México, aunque no tuvo carácter oficial al estar organizado al margen de la FIFA. Una cita para la que España había recibido invitación para participar, pero que la RFEF no permitió al no tener reconocido al fútbol femenino. En el libro 'Historia de la selección española femenina de fútbol', editado por el Centro de Investigaciones de Historia y Estadística del Fútbol Español y escrito por José López Carreño y Víctor Martínez Patón, aparecen documentados esos primeros partidos, una década antes de que la RFEF le diera carácter oficial en 1983.

En Italia sí estaba reconocido el fútbol femenino y por esos años era una de las grandes potencias. En España se había producido un movimiento social con la creación de más de un centenar de clubes en distintos puntos del país, aunque tenían que celebrar los partidos sin el visto bueno de la fereación nacional. Ante la necesidad de proyectar y promocionar el fútbol femenino en Europa, la federación transalpina ideó el Trofeo Adriático y lanzó el guante a España. El torneo se disputaba a cuatro partidos, dos en cada país, y para decidir el ganador se contabilizaban las victorias sin tener en cuenta los goles. El equipo vencedor se llevaría el trofeo que representaba a una diosa griega y que estaba valorado en unas 30.000 pesetas. Italia sacó sin demasiados problemas los dos primeros disputados como local por 5-0 y 3-0. Dos días antes de la cita pacense, ambas selecciones volvían a enfrentarse en Cordoba. Fue el 8 de diciembre con nuevo triunfo 'azzurro' por 1-5. Conchi, conocida como 'Amancio' en un guiño al mítico futbolista del Madrid, marcó el tanto de honor para España de falta. «Las italianas son buenísimas y se sobrepusieron al barrizal del campo, que a nosotras nos perjudicó mucho. Se nota que nos llevan una buena, delantera jugando al fútbol», declaraba sobre dicho encuentro la extremeña Ani en la previa a jugar en Badajoz.

España perdía de nuevo 1-4 en El Vivero y el gol lo marcaba Victoria también de falta que encontró la colaboración de la defensa italiana Coda. A Ani le tocó la papeleta más difícil al tener que marcar a la estrella del momento Vignoto, autora de un doblete. La entrada más cara era de 250 pesetas en Tribuna para público general (125 socios del Badajoz) y la más barata de 25 pesetas en Fondo para socios del Badajoz.

Las campeonas del mundo llegan sobre las 19.00 a Extremadura La selección española femenina vuela este jueves hacia tierras extremeñas donde tiene previsto aterrizar sobre las 19.00 horas en el aeropuerto de Badajoz. Tras bajarse del avión, la expedición pondrá rumbo a Almendralejo donde se instalará en el hotel Acosta y a las 20.15 horas hay programada una rueda de prensa de la seleccionadora Montse Tomé y la jugadora internacional Laia Aleixandri compo previa al amistoso frente a Canadá el viernes en el Francisco de la Hera (22.00 horas). España rinde su sexta visita a Extremadura, la quinta de manera oficial después de esos inicios en los 70 en la clandestinidad con ese partido en Badajoz en 1972. España jugó en Plasencia el 7 de noviembre de 1999 frente a Suecia (2-5) un partido clasificatorio para el Europeo. Habría que esperar hasta 2015 para que repitiera visita el 1 de diciembre en el Nuevo Vivero ante Portugal (2-0). El 5 de abril de 2019 sería el Vicente Sanz de Don Benito el escenario de un amistoso de altos vuelos contra Brasil (2-1) con goles de Alexia Putellas y Virginia Torrecilla. Y el último en el Príncipe Felipe cacereño en otro partido de preparación ante Marruecos (3-0) el 2 de octubre de 2021 (3-0).

Comenta Reporta un error