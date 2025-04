Los siete momentos 'más' Mérida de 2024

R. P. Mérida Lunes, 30 de diciembre 2024, 21:41 Comenta Compartir

Desde la época más hermosa del CP, no gozaba el Mérida de tantos años de felicidad y tranquilidad como el momento actual. El 2024 amenazaba a tenebroso y, sin embargo, finaliza radiante. Nunca el AD había pisado las latitudes por las que camina ahora mismo. Por eso hemos escogido a los nombres más importantes de los últimos doce meses del Romano para preguntarles por su instante más inolvidable. La mayoría escoge el momento justo de la salvación, pero hay 'pedreas'. Por ejemplo, a las corbatas se le van los ojos con los números y el proyecto; a las botas se les van con lo más puramente emocional.

MARK HEFFERNAN

El actual propietario del club, el inglés Mark Heffernan, cumplió el pasado mes de octubre tres años en el palco del Romano. Bajo el proyecto y la gestión de Paco Puertas y Garitano, consiguió un ascenso en su primer año, una 'casi' clasificación para Copa del Rey en el segundo, una salvación milagrosa en el tercero y, en su cuarta temporada, una primera vuelta de notable alto. «Es difícil quedarse con un solo momento del 2024», se piensa Heffernan. «Pero si algo está claro es que fue muy importante para la continuidad del proyecto el momento en el que se logró la permanencia, porque nos permitió asentarnos en la categoría. Esta permanencia nos ha permitido seguir construyendo en base a nuestra idea inamovible de cómo funciona un club y cómo tomar decisiones. Para el 2025 tenemos las ideas claras del proyecto, que debe continuar como hasta ahora, y ojalá consigamos dar un paso más hacia adelante y hacer felices a todos nuestros aficionados».

ALEJANDRO PÉREZ

Es su segundo año como la cabeza más visible del club. Después de un primero que le tocó el ánimo, el segundo está siendo más placentero. «A nivel deportivo, además de la ansiada permanencia, considero que el club tomó decisiones difíciles pero acertadas y que muestra su interés en una idea distinta al resto de equipos de la categoría, confiando en que se pueden obtener grandísimos resultados con un buen modelo de juego, una preparación física distintiva y un modelo de captación de jugadores basado en el análisis de estadísticas y visualización de jugadores».

Pero al director general se le va el recuerdo a los buenos números cosechados: «Más que un momento en concreto, valoro mucho la trayectoria institucional del club en solo un año, estabilizando la parte financiera, consolidándonos como un club que, aun no siendo viable, basa su crecimiento en unos pilares sin deuda, y capaces de crecer en ingresos en un 30% frente a la temporada anterior, proyectando un crecimiento del 20% en los ingresos que tendremos esta temporada, mejorando así la salud financiera de la entidad. Este crecimiento se logra gracias principalmente a las mejoras que ha tenido el club en el aspecto cualitativo, en hacer crecer nuestra masa social en 300 abonados nuevos, el cuidado de patrocinadores e instituciones y la mejora de servicios en tienda».

DAVID ROCHA

Comenzó el 2024 como entrenador del primer equipo, lo termina como miembro de la comisión deportiva del club y, entre medias, fue paseado como los héroes en la antigua Roma por lograr, junto a Carlos García, una salvación milagrosa. «Los mejores momentos de 2024 fueron las victorias ante el Real Madrid Castilla, el Castellón o el gol de Alfonso Herrero que cerraba matemáticamente la permanencia. Pero más allá de eso, yo me quedaría con el hashtag #HayQueCreer, porque al principio éramos pocos los que creímos y semana a semana se iba sumando más gente. Aquello fue muy gratificante. También está siendo muy ilusionante la segunda parte del año comandada por Sergi (Guilló)».

SERGI GUILLÓ

El responsable de la notable primera vuelta del club es su actual entrenador, quien comenzó la segunda vuelta de este 2024 muy fuerte. «Es que mi momento preferido, y será raro que diga esto, fue cuando nos ponemos 3-0 ante el Recreativo en la primera jornada y el estadio empieza a ebullir, a cantar, a animar… Es cierto que fue breve, porque luego nos empatan, pero en ese momento me dije: 'Guau, hemos venido a un señor club con una afición de la ostia'. He dudado con partidos como el del Ibiza o el del Algeciras, pero yo elegiría ese momento porque he visto cantar y animar a la afición muchas veces, pero nunca como aquel día».

BONAQUE

El capitán Manuel Bonaque, más que el hecho en sí, lo que tiene claro es el momento vivido: «Mi mejor momento del 2024 fue el día en que nos salvamos, que estuvimos viendo el partido del Málaga y su portero me hizo el hombre más feliz del mundo. Me dio una salvación después de un año muy duro deportivamente. La temporada se resumió en ese instante: todos en el estadio viendo aquel partido y el posterior subidón».

FELIPE ALFONSO

Otro de los capitanes coincide con el momento cumbre de 2024. No la victoria del sábado previo ante el Intercity. No. Sino el día después: «Mi momento preferido fue la salvación y cómo se produjo: todo el equipo viendo el partido decisivo en la sala VIP del estadio. Y encima se decide en el último minuto y con gol de un portero. Todo eso lo hizo más bonito y emocionante aún. Ese momento fue una liberación muy grande después de una temporada muy dura».

PALOMARES

El otro capitán se sale del guion preestablecido. «El momento que más tengo marcado es cuando falleció mi abuela y jugué el partido contra el Algeciras en el Romano. El fútbol y este escudo me dieron felicidad y alegría en un momento difícil para mí. Me refugié en mis compañeros y en el Romano, en nuestra gente, y siempre estaré agradecido por el cariño recibido». Y tras su recuerdo personal… el colectivo: «También tengo muy marcado el empate en Málaga. Fue muy bonito celebrar el gol con rabia y euforia mirando a nuestra afición desplazada. Fue impresionante cómo sonó el gol en La Rosaleda ante 15.000 personas… y se me agita el corazón pensando en ese momento».

