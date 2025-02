Pedro Porro, futbolista de la calle Chile

estrella domeque Don Benito Domingo, 26 de junio 2022, 07:59 Comenta Compartir

Si alguna vez Don Benito quiere homenajear a Pedro Porro, no tendrá que poner su nombre al campo de fútbol; mejor idea sería que diera nombre a un parque o a una calle, ahí donde él reconoce que empezó a dar patadas al balón. «Yo soy de parque y de barrio, soy un futbolista que salió de la calle y mis amigos de siempre son los del parque». Así se define Pedro Porro, como uno de esos futbolistas de la calle a los que siempre caracteriza el descaro y desparpajo con el balón. En concreto, en su Don Benito natal, es un futbolista de la calle Chile en aquel humilde barrio en las traseras de la Policía Local donde creció con sus abuelos.

«Mis padres trabajaban cuando yo era pequeño, por eso estaba más con ellos y es tan fuerte esa relación», recuerda de su niñez, que queda todavía muy cerca pese a toda la experiencia ya vivida en sus 22 años. Hace apenas siete que se marchó de casa, como él dice, «siendo un crío y pasándolo mal las primeras semanas, que le decía a mi madre que me quería volver». Sin embargo, pasado ese temor inicial, su carrera empezó a despegar y él hizo gala de una madurez impropia para esa edad: «Se lo dije a mi madre, es mi trabajo y si tengo que salir con 15 años a buscarme mi vida, voy a ir. Y así fue».

De aquellos inicios no olvida cuando su abuelo, su padre y su tío se quedaron a dormir en un coche para verle jugar, «es algo que tengo presente cada día y lo que me hace tirar para arriba».

A partir de ahí, su trayectoria es ya por todos conocida. De la cantera del Rayo Vallecano partió a la del Girona, donde creció hasta llegar al primer equipo y a Primera División. El Manchester City se hizo con sus servicios aunque nunca ha estado a las órdenes de Guardiola tras salir cedido al Valladolid, un borrón en su carrera, y después al Sporting de Portugal, su mayor acierto. «Será siempre uno de los equipos más importantes de mi vida porque me está dando todo», dice unas semanas después de que el club luso haya ejercido su derecho a compra. «Estoy enfocado al 100% en empezar bien la temporada».

Quizás entre líneas descarta así esos rumores que apuntan a una posible salida del Sporting, que trataría de hacer caja tras su fichaje. «Yo estoy centrado en el Sporting, ya se verá, pero no depende de mí», responde sobre la posibilidad de regresar en algún momento a la liga española. No obstante, se reconoce feliz en Portugal, donde ha sido nombrado como mejor lateral

derecho por segundo año consecutivo. «Viene todo de la confianza que me dan y este reconocimiento es un orgullo grandísimo que tengo que agradecer también a mis compañeros y al cuerpo técnico», afirma sobre este premio «que refleja que estoy haciendo las cosas bien y trabajando, pero sin la confianza no voy a ningún sitio y espero que sea así hasta 2025 que tengo contrato».

En ese sentido, Pedro Porro defiende la competitividad de la liga portuguesa, «la gente piensa que es una liga más baja, pero hay nivel y todos los campos son complicados».

Prueba de que no puede ser considerada como una liga menor es que desde el Sporting de Portugal han logrado llamar a las puertas de la selección española tanto él como Pablo Sarabia. El atacante madrileño, que suena como refuerzo del Atlético de Madrid, es ya un fijo en las últimas convocatorias de Luis Enrique, mientras que el extremeño se ha marcado como objetivo volver a recibir la llamada del seleccionador y no para una cita cualquiera. «Es uno de mis objetivos más grandes para este año, tengo otros, pero el más grande es ir al Mundial y voy a trabajar para ello, espero estar en la lista, las sensaciones son buenas y creo que estoy haciendo las cosas bien», asegura con confianza teniendo aún en la retina un debut contra Georgia en marzo de 2021 que nunca olvidará.

Esa camiseta de la selección, con el número 2 y su nombre en la espalda, es de la que presumen los niños que como él sueñan en Don Benito con ser futbolistas. Alguno se la llevó firmada y con una sonrisa inmensa en la presentación del Campus Pedro Porro que arranca este lunes en la localidad dombenitense, otros llevaban con orgullo la del Sporting y no pocos eran los que elegían para ese día la camiseta del Gimnástico Don Benito. «Hace seis años tenía la misma ilusión que ellos y cuando los he visto me veía reflejado porque también he tenido estos momentos y he visto jugadores con los que me quedaba embelesado», dice sobre este pasado reciente en el que fue soñador antes que futbolista disfrutando en cada parque, calle o plaza donde no había carteles de 'Prohibido jugar con la pelota'.

