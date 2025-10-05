Directo | Sevilla - Barcelona

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 8 D05/10 · Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz
Sevilla
16:15h.
0
-
0
FC Barcelona
Min. 4
SEV
BAR
Colpisa
Domingo, 5 de octubre 2025, 15:57
3'
Corner,Sevilla. Corner cometido por Gerard Martín.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Matías Almeyda
4-3-3
Odysseas Vlachodimos
portero
José Ángel Carmona
defensa
César Azpilicueta
defensa
Marcos do Nascimento Teixeira
defensa
Gabriel Suazo
defensa
Batista Mendy
centrocampista
Lucien Agoumé
centrocampista
Djibril Sow
centrocampista
Alexis Sánchez
Delantero
Isaac Romero
Delantero
Rubén Vargas
Delantero
Hansi Flick
4-2-3-1
Wojciech Szczesny
portero
Jules Koundé
defensa
Ronald Araujo
defensa
Pau Cubarsí
defensa
Gerard Martín
defensa
Pedro González López
centrocampista
Frenkie de Jong
centrocampista
Marcus Rashford
centrocampista
Dani Olmo
centrocampista
Ferran Torres
centrocampista
Robert Lewandowski
Delantero
63,6%
SEV
36,4%
BAR
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
