¿Qué ha pasado este sábado, 23 de agosto, en Extremadura?

LaLiga EA Sports Jornada 2 S23/08 · Árbitro: Alejandro José Hernández Hernández

Escudo Levante Unión Deportiva

Levante

21:30h.

0

-

0

FC Barcelona

Escudo Fútbol Club Barcelona

Min. 15

[ALTERNATIVE TEXT]

LEV

[ALTERNATIVE TEXT]

BAR

Jornada 2

Directo | Levante - Barcelona

Minuto a minuto

Colpisa

Madrid

Sábado, 23 de agosto 2025, 21:12

Icono12'

Fuera de juego, Levante. Adrián de la Fuente intentó un pase en profundidad pero José Luis Morales estaba en posición de fuera de juego.

Icono10'

Corner,Barcelona. Corner cometido por Jorge Cabello.

Icono8'

Fuera de juego, Levante. Adrián de la Fuente intentó un pase en profundidad pero José Luis Morales estaba en posición de fuera de juego.

Icono6'

Falta de Marc Casadó (Barcelona).

Icono6'

Roger Brugué (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono5'

Remate fallado por Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Marcus Rashford tras un saque de esquina.

Icono5'

Corner,Barcelona. Corner cometido por Pablo Campos.

Icono5'

Remate parado bajo palos a rás de suelo. Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha escorado desde la izquierda.

Icono4'

Corner,Barcelona. Corner cometido por Manu Sánchez.

Icono4'

Remate fallado por Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área.

Icono2'

Fuera de juego, Levante. Jeremy Toljan intentó un pase en profundidad pero Iván Romero estaba en posición de fuera de juego.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Julián Calero

5-4-1

Alineación

Pablo Campos

portero

Jeremy Toljan

defensa

Adrián de la Fuente

defensa

Unai Elgezabal

defensa

Jorge Cabello

defensa

Manu Sánchez

defensa

Roger Brugué

centrocampista

Pablo Martínez

centrocampista

Oriol Rey

centrocampista

José Luis Morales

centrocampista

Iván Romero

Delantero

Hansi Flick

4-2-3-1

Alineación

Joan García

portero

Eric García

defensa

Ronald Araujo

defensa

Pau Cubarsí

defensa

Alejandro Balde

defensa

Marc Casadó

centrocampista

Pedro González López

centrocampista

Lamine Yamal Nasraoui Ebana

centrocampista

Raphael Dias Belloli

centrocampista

Marcus Rashford

centrocampista

Ferran Torres

Delantero

Estadísticas

14,1%

BAR

LEV

85,9%

BAR

BAR

0 Goles 0
0 Remates a puerta 1
0 Remates fuera 2
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 2
0 Faltas cometidas 1

Directo | Levante - Barcelona