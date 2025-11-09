Directo | Celta - Barça

Secciones
Domingo, 9 de noviembre 2025, 20:41
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Claudio Giráldez
3-4-3
Ionut Radu
portero
Manu Fernández
defensa
Carl Starfelt
defensa
Marcos Alonso
defensa
Óscar Mingueza
centrocampista
Hugo Sotelo
centrocampista
Moriba Kourouma Kourouma
centrocampista
Sergio Carreira
centrocampista
Ferran Jutglà
Delantero
Borja Iglesias
Delantero
Pablo Durán
Delantero
Hansi Flick
4-3-3
Wojciech Szczesny
portero
Eric García
defensa
Ronald Araujo
defensa
Pau Cubarsí
defensa
Alejandro Balde
defensa
Frenkie de Jong
centrocampista
Marc Casadó
centrocampista
Fermín López
centrocampista
Lamine Yamal Nasraoui Ebana
Delantero
Robert Lewandowski
Delantero
Marcus Rashford
Delantero
0%
CEL
0%
BAR
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
