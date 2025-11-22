HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

LaLiga EA Sports Jornada 13 S22/11 · Árbitro: José María Sánchez Martínez

Escudo Fútbol Club Barcelona

FC Barcelona

16:15h.

Athletic

Escudo Athletic Club
BAR

ATH

Jornada 13

Directo | Barcelona - Athletic

Minuto a minuto

Colpisa

Sábado, 22 de noviembre 2025, 15:45

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Hansi Flick

4-3-3

Alineación

Joan García

portero

Jules Koundé

defensa

Pau Cubarsí

defensa

Eric García

defensa

Gerard Martín

defensa

Fermín López

centrocampista

Dani Olmo

centrocampista

Ferran Torres

centrocampista

Lamine Yamal Nasraoui Ebana

Delantero

Robert Lewandowski

Delantero

Alejandro Balde

Delantero

Ernesto Valverde

4-2-3-1

Alineación

Unai Simón

portero

Andoni Gorosabel

defensa

Dani Vivian

defensa

Aymeric Laporte

defensa

Yuri Berchiche

defensa

Íñigo Ruíz de Galarreta

centrocampista

Mikel Jauregizar

centrocampista

Alex Berenguer

centrocampista

Oihan Sancet

centrocampista

Nico Williams

centrocampista

Unai Gómez

Delantero

Estadísticas

0%

ATH

BAR

0%

ATH

ATH

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

