Directo | Atlético - Real Madrid

Sábado, 27 de septiembre 2025, 15:51
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Diego Simeone
4-4-2
Jan Oblak
portero
Marcos Llorente
centrocampista
Robin Le Normand
defensa
Clément Lenglet
defensa
Dávid Hancko
defensa
Giuliano Simeone
delantero
Jorge Resurrección Merodio
centrocampista
Pablo Barrios
centrocampista
Nico González
delantero
Julián Alvarez
delantero
Giacomo Raspadori
delantero
Xabi Alonso
4-3-3
Thibaut Courtois
portero
Dani Carvajal
defensa
Éder Gabriel Militão Pinheiro
defensa
Dean Huijsen
defensa
Álvaro Carreras
defensa
Federico Valverde
centrocampista
Aurélien Tchouaméni
centrocampista
Arda Güler
centrocampista
Franco Mastantuono
delantero
Kylian Mbappé
delantero
Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior
delantero
0%
ATM
0%
RMA
|Goles
|Remates a puerta
|Remates fuera
|Remates al palo
|Asistencias
|Faltas cometidas
|
