Directo | Mbappé iguala, de penalti

Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 1 M16/09 · Árbitro: Irfan Peljto
Real Madrid
21:00h.
1
-
1
O. Marsella
Min. 55
Timothy Weah (21')
RMA
MAR
Gol! Min 21'
Gol de Timothy Weah
Colpisa
Martes, 16 de septiembre 2025, 20:39
22'
¡Gooooool! Real Madrid 0, Olympique de Marsella 1. Timothy Weah (Olympique de Marsella) remate con la derecha desde el centro del área.
21'
Falta de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).
21'
Emerson (Olympique de Marsella) ha recibido una falta en la zona defensiva.
21'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Dani Carvajal.
20'
Falta de Éder Militão (Real Madrid).
20'
Timothy Weah (Olympique de Marsella) ha recibido una falta en la zona defensiva.
18'
Arda Güler (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
18'
Falta de Geoffrey Kondogbia (Olympique de Marsella).
18'
Se reanuda el partido.
17'
El juego está detenido debido a una lesión Timothy Weah (Olympique de Marsella).
16'
Fuera de juego, Real Madrid. Aurélien Tchouaméni intentó un pase en profundidad pero Kylian Mbappé estaba en posición de fuera de juego.
15'
Remate parado. Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área.
14'
Remate fallado por Timothy Weah (Olympique de Marsella) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Matt O'Riley.
13'
Remate fallado por Franco Mastantuono (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área.
12'
Arda Güler (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
12'
Falta de Geoffrey Kondogbia (Olympique de Marsella).
11'
Remate rechazado de Mason Greenwood (Olympique de Marsella) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Matt O'Riley.
11'
Remate parado. Dean Huijsen (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área.
10'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Gerónimo Rulli.
10'
Remate parado alto y por el centro de la portería. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Rodrygo.
10'
Remate parado por bajo a la izquierda. Rodrygo (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Álvaro Carreras.
8'
Remate parado. Rodrygo (Real Madrid) remate con la izquierda escorado desde la izquierda.
8'
Falta de Geoffrey Kondogbia (Olympique de Marsella).
8'
Arda Güler (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
7'
Kylian Mbappé (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
7'
Falta de Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella).
6'
Franco Mastantuono (Real Madrid) remata poste, remate con la izquierda muy escorado desde la derecha.
5'
Cambio en Real Madrid, entra al campo Dani Carvajal sustituyendo a Trent Alexander-Arnold debido a una lesión.
5'
Se reanuda el partido.
4'
El juego está detenido debido a una lesión Trent Alexander-Arnold (Real Madrid).
3'
Fuera de juego, Olympique de Marsella. Matt O'Riley intentó un pase en profundidad pero Emerson estaba en posición de fuera de juego.
3'
Franco Mastantuono (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
3'
Falta de Geoffrey Kondogbia (Olympique de Marsella).
2'
Remate fallado por Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Xabi Alonso
4-2-3-1
Thibaut Courtois
portero
Dani Carvajal
Sustituto
Éder Gabriel Militão Pinheiro
defensa
Dean Huijsen
defensa
Álvaro Carreras
defensa
Federico Valverde
centrocampista
Aurélien Tchouaméni
centrocampista
Franco Mastantuono
centrocampista
Arda Güler
centrocampista
Rodrygo Silva de Goes
centrocampista
Kylian Mbappé
Delantero
Roberto De Zerbi
4-2-3-1
Gerónimo Rulli
portero
Benjamin Pavard
defensa
Leonardo Balerdi
defensa
Facundo Medina
defensa
Emerson Palmieri dos Santos
defensa
Geoffrey Kondogbia
centrocampista
Pierre-Emile Højbjerg
centrocampista
Mason Greenwood
centrocampista
Matt O'Riley
centrocampista
Timothy Weah
centrocampista
Pierre-Emerick Aubameyang
Delantero
49,1%
RMA
50,9%
MAR
|1
|Goles
|1
|12
|Remates a puerta
|3
|5
|Remates fuera
|3
|1
|Remates al palo
|0
|13
|Asistencias
|7
|8
|Faltas cometidas
|10
|
