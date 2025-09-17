Salah dobla la ventaja del Liverpool a las primeras de cambio

Secciones
Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 1 X17/09 · Árbitro: Maurizio Mariani
Liverpool
21:00h.
2
-
0
Atlético
P. Barrios (3')
Min. 19
LIV
ATM
Gol! Min 3'
Gol de P. Barrios
Colpisa
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:37
4'
Gol en propia puerta de Pablo Barrios, Atlético de Madrid. Liverpool 1, Atlético de Madrid 0.
3'
Ryan Gravenberch (Liverpool) ha recibido una falta en campo contrario.
3'
Falta de Clément Lenglet (Atlético de Madrid).
1'
Falta de Mohamed Salah (Liverpool).
1'
Javi Galán (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Arne Slot
4-2-3-1
Alisson Ramsés Becker
portero
Jeremie Frimpong
defensa
Ibrahima Konaté
defensa
Virgil van Dijk
defensa
Andy Robertson
defensa
Dominik Szoboszlai
centrocampista
Ryan Gravenberch
centrocampista
Mohamed Salah Hamed Mahrous Ghaly
centrocampista
Florian Wirtz
centrocampista
Cody Gakpo
centrocampista
Alexander Isak
Delantero
Diego Simeone
4-4-2
Jan Oblak
portero
Marcos Llorente
defensa
Robin Le Normand
defensa
Clément Lenglet
defensa
Javi Galán
defensa
Giuliano Simeone
centrocampista
Pablo Barrios
centrocampista
Conor Gallagher
centrocampista
Nico González
centrocampista
Giacomo Raspadori
Delantero
Antoine Griezmann
Delantero
48,4%
LIV
51,6%
ATM
|2
|Goles
|0
|2
|Remates a puerta
|1
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|2
|Asistencias
|1
|4
|Faltas cometidas
|2
|
