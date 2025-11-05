Directo | Brujas - Barcelona

Secciones
Servicios
Destacamos
Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 4 X05/11 · Árbitro: Anthony Taylor
Brujas
21:00h.
0
-
0
FC Barcelona
Min. 3
CLU
BAR
Colpisa
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:38
2'
Remate parado. Christos Tzolis (Brujas) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Nicky Hayen
4-2-3-1
Nordin Jackers
portero
Kyriani Sabbe
defensa
Joel Ordóñez
defensa
Brandon Mechele
defensa
Joaquin Seys
defensa
Aleksandar Stankovic
centrocampista
Raphael Onyedika
centrocampista
Carlos Roberto Forbs Borges
centrocampista
Hans Vanaken
centrocampista
Christos Tzolis
centrocampista
Nicolò Tresoldi
Delantero
Hansi Flick
4-2-3-1
Wojciech Szczesny
portero
Jules Koundé
defensa
Ronald Araujo
defensa
Eric García
defensa
Alejandro Balde
defensa
Marc Casadó
centrocampista
Frenkie de Jong
centrocampista
Lamine Yamal Nasraoui Ebana
centrocampista
Fermín López
centrocampista
Marcus Rashford
centrocampista
Ferran Torres
Delantero
34,9%
CLU
65,1%
BAR
|0
|Goles
|0
|1
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|1
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia