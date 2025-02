Así funciona el fuera de juego semiautomático

El uso de la tecnología para apoyar las decisiones arbitrales llegó al fútbol en 2016 para evitar que se produzcan errores escandalosos y favorecer un deporte más justo, revirtiendo fallos humanos que pudieran condicionar los resultados de los encuentros. La realidad es que con el paso de los años, continúan las polémicas sobre los motivos por los que interviene o no en una jugada concreta así como decisiones que no son del agrado de todos pese a ser revisadas una y otra vez por el sistema de videoarbitraje, que se implantó en LaLiga en la primera jornada de la temporada 2018/2019. Durante estos últimos años se han introducido algunas novedades para perfeccionar la herramienta pero difícilmente se acabará con la polémica arbitral.

La novedad más actual es que la Federación Española de Fútbol anunció recientemente que sacará a concurso el sistema del videoarbitraje (VAR) para las próximas tres temporadas y abre la puerta con ello a la tecnología del fuera de juego semiautomático. Su implantación dependerá de que lo soliciten la mayoría de las entidades de Primera y/o Segunda División. «Tanto en la Supercopa de España como en la final de la Copa del Rey ya se utiliza este sistema. Se ofreció a LaLiga desde el primer momento y son los clubes y LaLiga quienes nos lo tienen que pedir. Según lo solicite, se implementará», aseguró Rubiales hace unos días. Los propios árbitros ya lo pidieron a inicios de año tras un clamoroso fallo en el partido que disputaron Cádiz y Elche: el colegiado dio validez a un tanto de los ilicitanos, que era fuera de juego.

¿En qué consiste?

Fuera de juego VAR

«La tecnología semiautomatizada para la detección del fuera de juego, también conocido por SAOT (por su siglas en inglés), es una herramienta que ayudará a los equipos arbitrales de vídeo y a los árbitros sobre el terreno de juego a adoptar decisiones más rápidas, fiables y precisas», explica Mr. Asubío, ex-árbitro en categoría nacional y divulgador veterano en redes sociales en cuestiones de arbitraje. En caso de aprobarse, no sería necesario un cambio de proveedor, dado que sería Hawk Eye, la misma proveedora actual, la que prestaría el servicio.

29 puntos de datos de cada jugador captados por las cámaras 50 veces por segundo para determinar la posición exacta de cada uno de ellos

El fuero de juego semiautomático funciona gracias a doce cámaras que deben estar instaladas bajo la cubierta del estadio para captar los movimientos del balón con el que se dispute el encuentro y hasta 29 puntos de datos de cada jugador, 50 veces por segundo, para calcular sus posiciones exactas sobre el terreno de juego. Los 29 grupos de datos recopilados incluyen las extremidades y partes del cuerpo que se tienen en cuenta para señalar un fuera de juego, según explica la FIFA en un amplio documento.

SOAT Tecnología del fuera de juego semiautomático SOAT por sus siglas en inglés Semi-Automated Offside Technology 12 son las cámaras que utiliza para para cada fuera de juego 5 son las que utiliza actualmente el VAR para el fuera de juego

«Ahora mismo cuentan con cinco cámaras destinadas exclusivamente para el fuera de juego, la máster, que está situada en el centro del campo, las dos de 16'50 a la altura de las dos áreas de penalti y las dos de línea de gol. Con el semiautomático pasarán a ser doce cámaras en los estadios utilizando para cada fuera de juego la cámara que estime más conveniente el sistema. También tendremos el chip en el interior del balón y esféricos cargándose a la corriente como ya vimos en el pasado Mundial de Catar», apunta el experto arbitral.

La importancia del balón

500 datos por segundos es la información que envía el sensor en el centro del balón a la sala de videos para detectar el momento el pase

En el pasado campeonato del mundo, Adidas presentó un esférico con un sensor para informar de su posición y del momento del golpeo, enviando 500 datos por segundo, un sistema testado y verificado por MIT Sports Lab y la Universidad de Virginia.

«El fútbol español merece seguir creciendo en un contexto de vanguardia para evitar situaciones que se pueden subsanar con la aplicación de la tecnología», dicen los árbitros españoles, liderados en la actualidad por Medina Cantalejo

Todo el proceso en 25 segundos

25 segundos o menos es el tiempo en el que se comprueba si hay fuera de juego en el momento del golpeo de balón Ahora Antes 25 70 segundos segundos Se envía un aviso automático a la sala de videos si el jugador recibe el balón en fuera de juego según los datos de las cámaras Aparecerá una bandera naranja indicando la posibilidad de posición antirreglamentaria Cuando la decisión este tomada se mostrará una recreación por los videomarcadores

Cuando haya un gol dudoso, automáticamente aparecerá una bandera naranja y eso significa que la jugada está muy cerca del fuera de juego y, por tanto, comienza a funcionar el proceso. Los video operadores chequean todo a partir de ese momento y de inmediato se lo comunican a los árbitros. Cabe destacar que sigue habiendo intervención humana. «Los árbitros cuando la tecnología saque sus imágenes, lo primero que deberán hacer es reparar si el frame es el adecuado, esto es, cuando existe el primer contacto con el balón del asistente y tras ello, ver si la imagen sale de las zonas de los cuerpos, de defensores y atacantes, con las que sí se puede jugar el balón, por ejemplo, el hombro, hasta la parte inferior de la axila», explica el experto en cuestiones de arbitraje, que ahonda en que se trata del sistema más preciso de los que existen en la actualidad e «indudablemente en lo que sí ayudará es en el dinamismo y rapidez de la toma de decisiones». Si el trazado es correcto de asistencia y partes del cuerpo de jugadores, se va a tener mucha más fluidez que teniendo que parar la imagen manualmente y sacar las líneas de los jugadores involucrados y sus partes más próximas a meta con las que sería válido jugar el balón. En los casos más ajustados, la federación internacional cifra el tiempo invertido en 70 segundos de promedio para tomar una decisión, mientras que con el SAOT el tiempo de espera se reduciría a 25 segundos.

3D Imágenes de este tipo se recrearán en base a los datos recogidos por las cámaras y recogerán la posición exacta del jugador en el momento del fuera de juego

El experto, al que se le puede leer analizando jugadas en las redes sociales recuerda que «estar en posición de fuera de juego no tiene porque ser infracción, un jugador puede estar en muchas ocasiones en posición de fuera de juego y no tener porque ser sancionado por ello. Es el árbitro el que elige cuando el jugador interfiere en el juego, en un rival, o gana ventaja de su posición. También veremos animaciones en 3D con esta tecnología donde no exista posición ilegal del atacante (onside)». Por tanto, la interpretación, especialmente en los casos de offside posicional, sigue a cargo del colegiado.

¿Es necesario acabar con esta 'salsa' del fútbol que son las polémicas arbitrales? «Jamás se va a acabar la polémica arbitral, estamos viendo estos últimos días que se está criticando un acierto del Var -fuera de juego de Asensio contra el Barça- no sé donde vamos a parar si hasta el acierto se critica», critica el experto en arbitraje que, además de tenerlo claro, sostiene que actualmente se está generando «un caldo de cultivo anti-arbitral bastante peligroso», en el que evidentemente, «el tema Negreira no ayuda, ese hombre nos enterró con una buena piedra de grandes dimensiones encima que va a ser difícil apartarla de nuestras cabezas, ojalá se llegue hasta el final en la investigación y se pueda comprobar que solamente hubo un caco en la organización».

Qué acciones puede revisar el VAR durante un partido Gol/no gol Cuando hay una infracción en el equipo atacante como fuera de juego, mano o falta Penalti/no penalti Infracciones, dónde se ha producido (dentro o fuera del área) y posibles sanciones Tarjeta roja directa Agresión, conducta violenta o evitar una ocasión manifiesta de gol ¿? Confusión de identidad Si el árbitro sanciona al jugador equivocado, se revisa la identidad del infractor

El colegiado, que responde obligado bajo un pseudónimo, considera que siempre va a haber polémica. Si no es una es otra. «Hay muchas tertulias y debates en los que podemos escuchar 'es que son muy malos', 'el nivel de los árbitros está por los suelos' y demás lindezas por profesionales de los medios de comunicación, que en gran parte, esos mismos, no tuvieron en su vida el libro de las reglas de juego entre sus manos. Esos, que nos critican tan ferozmente, nos hacen un daño tremendo e intoxican de odio a sus televidentes, oyentes, o lectores que a la vez, son los que el día siguiente van a ver a sus hijos jugar o a sus colegas del barrio y se ponen a insultar gravemente al árbitro del partido en cuestión, en ocasiones menor de edad, azuzado por lo que llevan tiempo oyendo, viendo y leyendo. Se deben tomar medidas y frenar este ambienta ya, mañana puede ser tarde y tener que lamentar algo muy gordo y feo en cualquier campo de fútbol», finaliza.

Las claves del uso actual del VAR ¿En qué condiciones puede el árbitro revisar una acción durante el partido?

El var entra en jugadas de Gol/No Gol, penales, tarjetas rojas y confusión de identidad. Si existe error claro, obvio y manifiesto. Y, «por ejemplo, que esto está de moda últimamente, siempre se revisa toda la fase de ataque previa a un gol, si durante esa fase hay una ilegalidad por parte del equipo anotador, dicho tanto nunca debe subir al marcador», explica Mr. Asubío.

-El árbitro asistente de la sala puede asistir al colegiado sobre el terreno de juego solo en caso de que se produzca un «error claro, obvio y manifiesto» o un «incidente grave inadvertido» en relación a goles, penaltis, tarjetas rojas directas o confusión de identidad.

-El árbitro principal es quien tiene la responsabilidad y última palabra sobre lo sucedido. Una vez interviene el VAR, éste no puede omitir la información.

-No hay límite de tiempo en la revisión. Además, nadie puede influir en su decisión y debe permanecer visible para garantizar la transparencia.

-No se puede realizar una revisión si el juego se ha reanudado salvo en casos de una infracción grave como una agresión.