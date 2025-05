España es campeona de Europa: las celebraciones por la victoria inundan las calles

SOMOS CAMPEONES

Siguen las reacciones de protagonistas. Ahora es Pedri, quien pese a su lesión está festejando como uno más. «El fisio me ha dicho que no me meta en embrollos, pero es complicado», lanza sonriente.

«Estoy muy contento, no sé ni qué decir. El otro día les decía que me hiciesen campeón de Europa y así lo han hecho».

«Siento mucha alegría, me he acordado de mi familia, que siempre ha estado conmigo. No me imaginaba que iba a pasar esto, estoy sin palabras», asegura.