Copa del Rey Mapfre Ronda 1 · Jornada 3 X29/10 20:00h. · Árbitro: Néstor Holgueras Castellanos

Navalcarnero

Navalcarnero

2

-

1

Mérida A.D

Mérida A.D

  • Iker Perera (26')

  • Alejandro Altube (55')

Finalizado

  • Álvaro García Arana (34')

Navalcarnero

NAV

Mérida A.D

MER

Gol Min 26'

¡Gooooool! Navalcarnero 1, Mérida AD 0. Iker Perera (Navalcarnero) remate con la derecha desde el centro del área.

Gol Min 55'

¡Gooooool! Navalcarnero 2, Mérida AD 1. Alejandro Altube (Navalcarnero) remate de cabeza desde mas de 30 metros.

Cambio Min 57'

Cambio en Navalcarnero, entra al campo Denis Corceovei sustituyendo a Alejandro Altube.

Cambio Min 58'

Cambio en Navalcarnero, entra al campo Juanmi Heredero sustituyendo a Rober.

Cambio Min 78'

Cambio en Navalcarnero, entra al campo Peque sustituyendo a Iker Perera.

Cambio Min 78'

Cambio en Navalcarnero, entra al campo João Gil Dias sustituyendo a Mario Jiménez.

Tarjeta amarilla Min 91'

Denis Corceovei (Navalcarnero) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Gol Min 34'

¡Gooooool! Navalcarnero 1, Mérida AD 1. Álvaro García (Mérida AD) remate con la derecha desde el centro del área.

Cambio Min 64'

Cambio en Mérida AD, entra al campo Benny Dibrani sustituyendo a Manu Rivas.

Cambio Min 65'

Cambio en Mérida AD, entra al campo Miguel Capitas sustituyendo a Raúl Beneit.

Cambio Min 69'

Cambio en Mérida AD, entra al campo Chiqui sustituyendo a Álvaro García.

Tarjeta amarilla Min 71'

Martín Solar (Mérida AD) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Cambio Min 84'

Cambio en Mérida AD, entra al campo Carlos Doncel sustituyendo a Martín Solar.

Cambio Min 84'

Cambio en Mérida AD, entra al campo Javier Areso sustituyendo a Jacobo Martí.

Tarjeta amarilla Min 91'

Javier Areso (Mérida AD) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Tarjeta amarilla Min 94'

Javi Domínguez (Mérida AD) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Minuto a minuto

Final del partido, Navalcarnero 2, Mérida AD 1.

90'+7'

Final segunda parte, Navalcarnero 2, Mérida AD 1.

90'+4'

Javi Domínguez (Mérida AD) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

90'+1'

Javier Areso (Mérida AD) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

90'+1'

Denis Corceovei (Navalcarnero) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

90'

El cuarto árbitro ha anunciado 6 minutos de tiempo añadido.

84'

Cambio en Mérida AD, entra al campo Javier Areso sustituyendo a Jacobo Martí.

85'

Cambio en Mérida AD, entra al campo Carlos Doncel sustituyendo a Martín Solar.

78'

Cambio en Navalcarnero, entra al campo João Gil Dias sustituyendo a Mario Jiménez.

79'

Cambio en Navalcarnero, entra al campo Peque sustituyendo a Iker Perera.

71'

Martín Solar (Mérida AD) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

70'

Cambio en Mérida AD, entra al campo Chiqui sustituyendo a Álvaro García.

65'

Cambio en Mérida AD, entra al campo Miguel Capitas sustituyendo a Raúl Beneit.

65'

Cambio en Mérida AD, entra al campo Benny Dibrani sustituyendo a Manu Rivas.

58'

Cambio en Navalcarnero, entra al campo Juanmi Heredero sustituyendo a Rober.

58'

Cambio en Navalcarnero, entra al campo Denis Corceovei sustituyendo a Alejandro Altube.

55'

¡Gooooool! Navalcarnero 2, Mérida AD 1. Alejandro Altube (Navalcarnero) remate de cabeza desde mas de 30 metros.

Empieza segunda parte Navalcarnero 1, Mérida AD 1.

45'+3'

Final primera parte, Navalcarnero 1, Mérida AD 1.

45'

El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.

34'

¡Gooooool! Navalcarnero 1, Mérida AD 1. Álvaro García (Mérida AD) remate con la derecha desde el centro del área.

26'

¡Gooooool! Navalcarnero 1, Mérida AD 0. Iker Perera (Navalcarnero) remate con la derecha desde el centro del área.

Empieza primera parte.

0'

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Manuel González Millán

4-1-4-1

Alineaciones Navalcarnero

Álvaro Calado

Ángel Auñón Avilés

Delantero

Ricardo De Souza Rojas

Defensa

Axel Espínola

Defensa

Juan Miguel Heredero

Defensa

Jesús Muñoz Cruz

Centrocampista

Jesús Villar Coz

Delantero

Víctor Martín

Javier Bueno Plaza

Centrocampista

João Gil Dias

Defensa

Denis Corceovei

Fran Beltrán

4-4-2

Alineaciones Mérida A.D

Pablo Cacharrón

Portero

Javier Areso

Centrocampista

Javier Domínguez

Defensa

Luis Pareja

Eudald Vergés

Defensa

Rui Pedro Ribeiro Fernandes Duarte Gomes

Delantero

Miguel Jiménez Capitas

Centrocampista

Carlos Doncel

Centrocampista

Benjamin Dibrani

Centrocampista

Oscar Castellano

Centrocampista

Rodrigo Vale Pereira

Estadísticas

0,0%

Navalcarnero

NAV

0,0%

Mérida A.D

MER

2 Goles 1
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
2 Asistencias de gol 1
0 Faltas cometidas 0
0 Faltas recibidas 0
1 Tarjetas amarillas 3
0 Tarjetas rojas 0
0 Pases correctos 0
0 Pases fallados 0
0 Fueras de juego 0
0 Paradas 0
0 Corners 0
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0