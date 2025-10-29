Secciones
Servicios
Destacamos
Copa del Rey Mapfre Ronda 1 · Jornada 3 X29/10 20:00h. · Árbitro: Néstor Holgueras Castellanos
Navalcarnero
2
-
1
Mérida A.D
Iker Perera (26')
Alejandro Altube (55')
Finalizado
Álvaro García Arana (34')
NAV
MER
Gol Min 26'
¡Gooooool! Navalcarnero 1, Mérida AD 0. Iker Perera (Navalcarnero) remate con la derecha desde el centro del área.
Cambio Min 45'
Cambio en Navalcarnero, entra al campo Ángel Auñón sustituyendo a Miguel García.
Cambio Min 49'
Cambio en Navalcarnero, entra al campo Ángel Auñón sustituyendo a Miguel García.
Gol Min 55'
¡Gooooool! Navalcarnero 2, Mérida AD 1. Alejandro Altube (Navalcarnero) remate de cabeza desde mas de 30 metros.
Cambio Min 57'
Cambio en Navalcarnero, entra al campo Denis Corceovei sustituyendo a Alejandro Altube.
Cambio Min 58'
Cambio en Navalcarnero, entra al campo Juanmi Heredero sustituyendo a Rober.
Cambio Min 78'
Cambio en Navalcarnero, entra al campo Peque sustituyendo a Iker Perera.
Cambio Min 78'
Cambio en Navalcarnero, entra al campo João Gil Dias sustituyendo a Mario Jiménez.
Tarjeta amarilla Min 91'
Denis Corceovei (Navalcarnero) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Gol Min 34'
¡Gooooool! Navalcarnero 1, Mérida AD 1. Álvaro García (Mérida AD) remate con la derecha desde el centro del área.
Cambio Min 64'
Cambio en Mérida AD, entra al campo Benny Dibrani sustituyendo a Manu Rivas.
Cambio Min 65'
Cambio en Mérida AD, entra al campo Miguel Capitas sustituyendo a Raúl Beneit.
Cambio Min 69'
Cambio en Mérida AD, entra al campo Chiqui sustituyendo a Álvaro García.
Tarjeta amarilla Min 71'
Martín Solar (Mérida AD) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Cambio Min 84'
Cambio en Mérida AD, entra al campo Carlos Doncel sustituyendo a Martín Solar.
Cambio Min 84'
Cambio en Mérida AD, entra al campo Javier Areso sustituyendo a Jacobo Martí.
Tarjeta amarilla Min 91'
Javier Areso (Mérida AD) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Tarjeta amarilla Min 94'
Javi Domínguez (Mérida AD) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Minuto a minuto
Final del partido, Navalcarnero 2, Mérida AD 1.
90'+7'
Final segunda parte, Navalcarnero 2, Mérida AD 1.
90'+4'
Javi Domínguez (Mérida AD) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
90'+1'
Javier Areso (Mérida AD) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
90'+1'
Denis Corceovei (Navalcarnero) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
90'
El cuarto árbitro ha anunciado 6 minutos de tiempo añadido.
84'
Cambio en Mérida AD, entra al campo Javier Areso sustituyendo a Jacobo Martí.
85'
Cambio en Mérida AD, entra al campo Carlos Doncel sustituyendo a Martín Solar.
78'
Cambio en Navalcarnero, entra al campo João Gil Dias sustituyendo a Mario Jiménez.
79'
Cambio en Navalcarnero, entra al campo Peque sustituyendo a Iker Perera.
71'
Martín Solar (Mérida AD) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
70'
Cambio en Mérida AD, entra al campo Chiqui sustituyendo a Álvaro García.
65'
Cambio en Mérida AD, entra al campo Miguel Capitas sustituyendo a Raúl Beneit.
65'
Cambio en Mérida AD, entra al campo Benny Dibrani sustituyendo a Manu Rivas.
58'
Cambio en Navalcarnero, entra al campo Juanmi Heredero sustituyendo a Rober.
58'
Cambio en Navalcarnero, entra al campo Denis Corceovei sustituyendo a Alejandro Altube.
55'
¡Gooooool! Navalcarnero 2, Mérida AD 1. Alejandro Altube (Navalcarnero) remate de cabeza desde mas de 30 metros.
49'
Cambio en Navalcarnero, entra al campo Ángel Auñón sustituyendo a Miguel García.
45'
Cambio en Navalcarnero, entra al campo Ángel Auñón sustituyendo a Miguel García.
Empieza segunda parte Navalcarnero 1, Mérida AD 1.
45'+3'
Final primera parte, Navalcarnero 1, Mérida AD 1.
45'
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
34'
¡Gooooool! Navalcarnero 1, Mérida AD 1. Álvaro García (Mérida AD) remate con la derecha desde el centro del área.
26'
¡Gooooool! Navalcarnero 1, Mérida AD 0. Iker Perera (Navalcarnero) remate con la derecha desde el centro del área.
Empieza primera parte.
0'
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Alineación y estadísticas
Manuel González Millán
4-1-4-1
Álvaro Calado
Ángel Auñón Avilés
Delantero
Ricardo De Souza Rojas
Defensa
Axel Espínola
Defensa
Juan Miguel Heredero
Defensa
Jesús Muñoz Cruz
Centrocampista
Jesús Villar Coz
Delantero
Víctor Martín
Javier Bueno Plaza
Centrocampista
João Gil Dias
Defensa
Denis Corceovei
Fran Beltrán
4-4-2
Pablo Cacharrón
Portero
Javier Areso
Centrocampista
Javier Domínguez
Defensa
Luis Pareja
Eudald Vergés
Defensa
Rui Pedro Ribeiro Fernandes Duarte Gomes
Delantero
Miguel Jiménez Capitas
Centrocampista
Carlos Doncel
Centrocampista
Benjamin Dibrani
Centrocampista
Oscar Castellano
Centrocampista
Rodrigo Vale Pereira
Estadísticas
0,0%
NAV
0,0%
MER
|2
|Goles
|1
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|2
|Asistencias de gol
|1
|0
|Faltas cometidas
|0
|0
|Faltas recibidas
|0
|1
|Tarjetas amarillas
|3
|0
|Tarjetas rojas
|0
|0
|Pases correctos
|0
|0
|Pases fallados
|0
|0
|Fueras de juego
|0
|0
|Paradas
|0
|0
|Corners
|0
|0
|Penaltis a favor
|0
|0
|Penaltis en contra
|0
|