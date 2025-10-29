HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Copa del Rey Mapfre Ronda 1 · Jornada 3 X29/10 20:00h. · Árbitro: Dámaso Arcediano Monescillo

Azuaga

Azuaga

1

-

4

Leganés

Leganés

  • Mohamed Zakarias Karkich Amar (6')

Finalizado

  • Alejandro Millán (43')

  • Miguel de la Fuente (55')

  • R. López (77')

  • Melero (88')

Azuaga

AZU

Leganés

LEG

Minuto a minuto

Final del partido, Azuaga 1, CD Leganés 4.

90'+3'

Final segunda parte, Azuaga 1, CD Leganés 4.

90'

El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.

89'

¡Gooooool! Azuaga 1, CD Leganés 4. Gonzalo Melero (CD Leganés) remate con la derecha desde el centro del área.

84'

Se reanuda el partido.

83'

Cambio en Azuaga, entra al campo Alejandro Vallellano sustituyendo a David Alcaraz.

86'

Cambio en Azuaga, entra al campo Álvaro Pérez sustituyendo a Mohamed Konaté.

83'

Cambio en Azuaga, entra al campo Álvaro Alcántara sustituyendo a Víctor Hernández.

82'

El juego está detenido debido a una lesión Zakarías (Azuaga).

78'

¡Gooooool! Azuaga 1, CD Leganés 3. Roberto López (CD Leganés) remate con la izquierda desde el centro del área.

74'

Jesús Marín (Azuaga) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

70'

Cambio en CD Leganés, entra al campo Suleiman El Haddadi Mohamed sustituyendo a Álex Millán.

70'

Cambio en CD Leganés, entra al campo Gift Siame sustituyendo a Benjamin Pauwels.

69'

Cambio en CD Leganés, entra al campo Amadou Diawara sustituyendo a Carlos Guirao.

66'

Cambio en Azuaga, entra al campo Sergio Peredo sustituyendo a Luis Prieto.

65'

Cambio en Azuaga, entra al campo Jesús Marín sustituyendo a Parada.

59'

Se reanuda el partido.

59'

Cambio en CD Leganés, entra al campo Jorge Sáenz sustituyendo a Andrés Campos.

58'

El juego está detenido debido a una lesión Luis Prieto (Azuaga).

55'

¡Gooooool! Azuaga 1, CD Leganés 2. Miguel de la Fuente (CD Leganés) remate con la derecha desde el centro del área.

Empieza segunda parte Azuaga 1, CD Leganés 1.

45'

Cambio en CD Leganés, entra al campo Miguel de la Fuente sustituyendo a Óscar Plano.

45'+2'

Final primera parte, Azuaga 1, CD Leganés 1.

45'

El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.

43'

¡Gooooool! Azuaga 1, CD Leganés 1. Álex Millán (CD Leganés) remate con la derecha desde el centro del área.

31'

Sebastián Figueredo (CD Leganés) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

25'

Mohamed Konaté (Azuaga) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

7'

¡Gooooool! Azuaga 1, CD Leganés 0. Zakarías (Azuaga) remate de cabeza desde el centro del área.

Empieza primera parte.

0'

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

José Miguel Ramos Castillo

4-1-4-1

Alineaciones Azuaga

Jaime Durán

Portero

Emilio Vaca

Defensa

Mohamed Zakarias Karkich Amar

Alejandro Díaz Macías

Juan Pedro Sánchez Gómez

Centrocampista

Álvaro Pérez

Antonio Vera

Delantero

Jesús Marín

Antonio Márquez

Álvaro Alcántara

Sergio Peredo

Paco López

4-2-3-1

Alineaciones Leganés

Miguel San Román

Portero

Roberto López

Centrocampista

Djibril Gueye

Defensa

Amadou Diawara

Centrocampista

Marvelous Antolín Garzón

Defensa

Jorge Sáenz

Defensa

Gonzalo Melero

Centrocampista

Sebastián Figueredo

Defensa

Miguel de la Fuente

Delantero

Gift Siame

Centrocampista

Suleiman El Haddadi Mohamed

Delantero

Estadísticas

0,0%

Azuaga

AZU

0,0%

Leganés

LEG

1 Goles 4
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
1 Asistencias de gol 4
0 Faltas cometidas 0
0 Faltas recibidas 0
2 Tarjetas amarillas 1
0 Tarjetas rojas 0
0 Pases correctos 0
0 Pases fallados 0
0 Fueras de juego 0
0 Paradas 0
0 Corners 0
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0