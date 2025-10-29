Secciones
Copa del Rey Mapfre Ronda 1 · Jornada 3 X29/10 20:00h. · Árbitro: Dámaso Arcediano Monescillo
Azuaga
1
-
4
Leganés
Mohamed Zakarias Karkich Amar (6')
Finalizado
Alejandro Millán (43')
Miguel de la Fuente (55')
R. López (77')
Melero (88')
AZU
LEG
Gol Min 6'
¡Gooooool! Azuaga 1, CD Leganés 0. Zakarías (Azuaga) remate de cabeza desde el centro del área.
Tarjeta amarilla Min 24'
Mohamed Konaté (Azuaga) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Cambio Min 64'
Cambio en Azuaga, entra al campo Jesús Marín sustituyendo a Parada.
Cambio Min 65'
Cambio en Azuaga, entra al campo Sergio Peredo sustituyendo a Luis Prieto.
Tarjeta amarilla Min 74'
Jesús Marín (Azuaga) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Cambio Min 82'
Cambio en Azuaga, entra al campo Álvaro Alcántara sustituyendo a Víctor Hernández.
Cambio Min 85'
Cambio en Azuaga, entra al campo Álvaro Pérez sustituyendo a Mohamed Konaté.
Cambio Min 83'
Cambio en Azuaga, entra al campo Alejandro Vallellano sustituyendo a David Alcaraz.
Tarjeta amarilla Min 30'
Sebastián Figueredo (CD Leganés) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Gol Min 43'
¡Gooooool! Azuaga 1, CD Leganés 1. Álex Millán (CD Leganés) remate con la derecha desde el centro del área.
Cambio Min 45'
Cambio en CD Leganés, entra al campo Miguel de la Fuente sustituyendo a Óscar Plano.
Gol Min 55'
¡Gooooool! Azuaga 1, CD Leganés 2. Miguel de la Fuente (CD Leganés) remate con la derecha desde el centro del área.
Cambio Min 58'
Cambio en CD Leganés, entra al campo Jorge Sáenz sustituyendo a Andrés Campos.
Cambio Min 69'
Cambio en CD Leganés, entra al campo Amadou Diawara sustituyendo a Carlos Guirao.
Cambio Min 69'
Cambio en CD Leganés, entra al campo Gift Siame sustituyendo a Benjamin Pauwels.
Cambio Min 70'
Cambio en CD Leganés, entra al campo Suleiman El Haddadi Mohamed sustituyendo a Álex Millán.
Gol Min 77'
¡Gooooool! Azuaga 1, CD Leganés 3. Roberto López (CD Leganés) remate con la izquierda desde el centro del área.
Gol Min 88'
¡Gooooool! Azuaga 1, CD Leganés 4. Gonzalo Melero (CD Leganés) remate con la derecha desde el centro del área.
Minuto a minuto
Final del partido, Azuaga 1, CD Leganés 4.
90'+3'
Final segunda parte, Azuaga 1, CD Leganés 4.
90'
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
89'
¡Gooooool! Azuaga 1, CD Leganés 4. Gonzalo Melero (CD Leganés) remate con la derecha desde el centro del área.
84'
Se reanuda el partido.
83'
Cambio en Azuaga, entra al campo Alejandro Vallellano sustituyendo a David Alcaraz.
86'
Cambio en Azuaga, entra al campo Álvaro Pérez sustituyendo a Mohamed Konaté.
83'
Cambio en Azuaga, entra al campo Álvaro Alcántara sustituyendo a Víctor Hernández.
82'
El juego está detenido debido a una lesión Zakarías (Azuaga).
78'
¡Gooooool! Azuaga 1, CD Leganés 3. Roberto López (CD Leganés) remate con la izquierda desde el centro del área.
74'
Jesús Marín (Azuaga) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
70'
Cambio en CD Leganés, entra al campo Suleiman El Haddadi Mohamed sustituyendo a Álex Millán.
70'
Cambio en CD Leganés, entra al campo Gift Siame sustituyendo a Benjamin Pauwels.
69'
Cambio en CD Leganés, entra al campo Amadou Diawara sustituyendo a Carlos Guirao.
66'
Cambio en Azuaga, entra al campo Sergio Peredo sustituyendo a Luis Prieto.
65'
Cambio en Azuaga, entra al campo Jesús Marín sustituyendo a Parada.
59'
Se reanuda el partido.
59'
Cambio en CD Leganés, entra al campo Jorge Sáenz sustituyendo a Andrés Campos.
58'
El juego está detenido debido a una lesión Luis Prieto (Azuaga).
55'
¡Gooooool! Azuaga 1, CD Leganés 2. Miguel de la Fuente (CD Leganés) remate con la derecha desde el centro del área.
Empieza segunda parte Azuaga 1, CD Leganés 1.
45'
Cambio en CD Leganés, entra al campo Miguel de la Fuente sustituyendo a Óscar Plano.
45'+2'
Final primera parte, Azuaga 1, CD Leganés 1.
45'
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
43'
¡Gooooool! Azuaga 1, CD Leganés 1. Álex Millán (CD Leganés) remate con la derecha desde el centro del área.
31'
Sebastián Figueredo (CD Leganés) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
25'
Mohamed Konaté (Azuaga) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
7'
¡Gooooool! Azuaga 1, CD Leganés 0. Zakarías (Azuaga) remate de cabeza desde el centro del área.
Empieza primera parte.
0'
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Alineación y estadísticas
José Miguel Ramos Castillo
4-1-4-1
Jaime Durán
Portero
Emilio Vaca
Defensa
Mohamed Zakarias Karkich Amar
Alejandro Díaz Macías
Juan Pedro Sánchez Gómez
Centrocampista
Álvaro Pérez
Antonio Vera
Delantero
Jesús Marín
Antonio Márquez
Álvaro Alcántara
Sergio Peredo
Paco López
4-2-3-1
Miguel San Román
Portero
Roberto López
Centrocampista
Djibril Gueye
Defensa
Amadou Diawara
Centrocampista
Marvelous Antolín Garzón
Defensa
Jorge Sáenz
Defensa
Gonzalo Melero
Centrocampista
Sebastián Figueredo
Defensa
Miguel de la Fuente
Delantero
Gift Siame
Centrocampista
Suleiman El Haddadi Mohamed
Delantero
Estadísticas
0,0%
AZU
0,0%
LEG
|1
|Goles
|4
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|1
|Asistencias de gol
|4
|0
|Faltas cometidas
|0
|0
|Faltas recibidas
|0
|2
|Tarjetas amarillas
|1
|0
|Tarjetas rojas
|0
|0
|Pases correctos
|0
|0
|Pases fallados
|0
|0
|Fueras de juego
|0
|0
|Paradas
|0
|0
|Corners
|0
|0
|Penaltis a favor
|0
|0
|Penaltis en contra
|0
|