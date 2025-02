Primero el curro, después el fútbol

Estrella Domeque Díaz HERNÁN CORTÉS. Martes, 31 de octubre 2023, 07:22 Comenta Compartir

Que en la Primera División Extremeña prácticamente nadie vive del fútbol no es ningún secreto. Es el llamado fútbol modesto, el de barro (aunque cada vez prolifere más el césped artificial), el de los currantes... Porque primero va el curro y después el fútbol. En el Hernán Cortés es así para más del 70 por ciento de la plantilla, el otro 30 por ciento es en su mayoría de los que estudian.

Agricultores, peluqueros, administrativos... Aquí todos tienen una profesión al margen de la pelota, incluido el presidente. Juan Carlos Espinar es herrero y se dedica a la maquinaria agrícola, aunque estos días tiene que sacar horas al día para compaginar trabajo y directiva del Hernán Cortés. «Aquí trabajamos todos y estos días nos faltan horas a todos los directivos, estamos un poco estresados ahora, pero creo que el día del partido lo disfrutaremos como se merece», dice el dirigente cortesino en su taller en plena jornada laboral.

«Aquí el que no trabaja en un invernadero lo hace en una fábrica o en la oficina, echan su jornada laboral y luego vienen a entrenar», cuenta Espinar que recuerda que el entrenador, Felipe Gallego, también es trabajador de Correos.

Espinar, que colgó las botas el año pasado, es ahora el presidente. «Me he quedado un poco con la miel en los labios por no poder jugar un partido así», reconoce, «pero lo disfrutaremos desde el otro lado y los jugadores en el campo».

Esta semana la directiva del Hernán Cortés se reparte entre sus trabajos y los últimos días de venta de entradas. No obstante, ayer se pusieron a la venta 900 entradas en zona de preferencia que el Betis ha accedido a ceder de nuevo al club cortesino. «Queríamos contentar a la gente de Extremadura, pero viendo cómo están las taquillas otra vez es posible que este martes se vuelvan a agotar», dice Espinar ante la previsión de un Francisco de la Hera lleno.

Eso sí, la jornada laboral de unos y otros no ha impedido hacer una de las listas más deseadas, la de las camisetas que cada jugador cortesino ha pedido al Betis... Más de la mitad serán de Isco. «Yo he pedido la de Isco, igual que casi todos; pero si luego puedo coger alguna más el día del partido, cogería la de Rodri, que es extremeño», reconoce Juan José Moruno, jugador cortesino. La vida del '22' bético poco o nada tiene que ver con la de los jugadores del Hernán Cortés, pero este miércoles, durante al menos 90 minutos, serán 22 los que se sientan futbolistas.

De hecho, el Hernán Cortés ha planificado la previa como si de un equipo de Primera División se tratase. Así, este martes, se ofrecerá en la casa de cultura una rueda de prensa con su entrenador y dos futbolistas como previa del partido. Además, el miércoles los jugadores y el cuerpo técnico saldrán de la localidad pacense en torno a las 11 de la mañana, arropados por muchos de los 900 vecinos del municipio. Pondrán rumbo a Almendralejo y se concentrarán en el hotel Vetonia hasta los ejercicios de activación que proponga Felipe Gallego en las horas previas al encuentro.

El Betis llega este martes

La planificación del Betis también indica que se toma el partido copero muy en serio como campeón de esta competición en 2022. El conjunto de Manuel Pellegrini viajará este martes a Extremadura en autobús para alojarse en Almendralejo donde está prevista su llegada sobre las 20.35 horas al Hotel Acosta. Ya el miércoles, poco antes de las 7 de la tarde, se desplazarán hasta el estadio Francisco de la Hera para disputar el partido contra el Hernán Cortés. La expedición verdiblanca regresará a Sevilla después del partido.

Hasta Almendralejo viajará también el cuadro arbitral designado por la RFEF que estará encabezado por el colegiado castellano-manchego Isidro Díaz De Mera Escuderos. Un árbitro de Primera División para otro partido histórico en Extremadura.

Enrique Márquez Delantero «Yo tenía claro quedel fútbol no iba a vivir»

Ampliar Enrique Márquez trabaja en los viveros de Agromillora. E. Domeque

Todavía es de noche cuando suena el despertador de Enrique Márquez. El reloj marca las 5.30 de la mañana y se prepara para ir a trabajar como operario de Agromillora, vivero con sede en la localidad pacense de Hernán Cortés. Entre plantas pasa la mañana, pero estos días los balones se han colado en los invernaderos. «Aquí ahora sólo se habla de fútbol, del Betis, de la Copa… Hernán Cortés se va a quedar vacío este miércoles», bromea el que fuera autor de dos de los goles contra el Sauzal que ha llevado al modesto club cortesino a este partido histórico.

Un goleador nato que lleva toda la vida jugando al fútbol por pura pasión. «El fútbol es para los que viven de ellos; yo tenía claro que del fútbol no iba a vivir», confiesa mientras juguetea con el balón entre las plantas, «nosotros tenemos que ganarnos la vida de otra manera y el fútbol ya es para disfrutar». Reconocido culé, él es de los que quiere la camiseta de Abde, «pero también la de Isco porque es ahora la estrella del Betis», dice pese al pasado merengue del malagueño.

Enrique Márquez es consciente de la epopeya que sería eliminar al Betis, por eso lo que quiere es disfrutar de la experiencia. «Pase lo que pase, será el partido más bonito que voy a vivir y por eso hay que disfrutarlo al máximo».

Iván López Defensa «La mayoría del equipo vendrá aquí a cortarse el pelo para el partido»

Ampliar Iván López regenta su propia peluquería en Santa Amalia. E. Domeque

«Yo le corto el pelo al entrenador y no quiero ni hablar del tema del once inicial», afirma Iván López, maquinilla en mano, mientras corta el pelo a uno de sus clientes en la peluquería que regenta en Santa Amalia, localidad que el año pasado ya vivió con su equipo el sueño de la Copa del Rey. «Yo todavía no me lo creo», dice sobre el partido que este miércoles jugará contra el Betis, «me pongo en situación y me sale una sonrisa cada vez que pienso en cuando esté en el campo y tenga enfrente a esos jugadores».

El fútbol está muy bien, pero su vida está en esta peluquería donde, eso sí, se respira fútbol. Una camiseta firmada de Pedro Porro decora una de las paredes. «Se ha pelado aquí alguna vez, cuando viene a Don Benito», explica, aunque sin presumir de ello, sobre el futbolista del Tottenham. Ahora sueña con añadir la del '22' bético: «Soy también el 22 de mi equipo y me gustaría tener en la peluquería la camiseta de Isco firmada por todos los jugadores del Betis».

El malagueño volvió a ser el MVP de los de Pellegrini este domingo. «Pero he visto que le ha dado descanso en la Europa League, me imagino que será porque este partido se lo va a tomar en serio y necesita tener los mejores jugadores», bromea mientras siguen entrando clientes en Iván López Barbershop, como se llama su negocio. «Como soy mi propio jefe, me cuadro el trabajo de tal forma que me dé tiempo de ir a entrenar y pueda compaginar el trabajo con los entrenamientos», comenta el defensa cortesino sobre su verdadera profesión.

Con lo que sí tendrá que hacer malabares es con los horarios de este martes, día en el que el Hernán Cortés casi en su totalidad pasará por la maquinilla de Iván. «Con la emoción de estos días, hemos hablado de muchas cosas, pero es ahora cuando vienen a decirme '¡Acho, que me tienes que cortar el pelo para el partido!'», comenta entre risas este futbolista que se encargará de que todos sus compañeros vayan «bien pelados» al partido de sus vidas.

Juan José Moruno Defensa «Ellos son profesionales y nosotros nos dedicamos a trabajar»

Ampliar Juan José Moruno trabaja en la empresa Proyntec de Don Benito. E.D:

Tres años lleva diciendo Juan José Moruno que iba a colgar las botas y, sin embargo, este miércoles se las calzará para su partido más especial. A sus 36 años, su apellido ha pasado por las camisetas de históricos del fútbol modesto extremeño: Don Benito, Valdivia, Santa Amalia y, ahora, Hernán Cortés.

«Hace tres años estuve a punto de retirarme y me convencieron para seguir un año más; hace dos años estuve a punto de otra vez de retirarme y nos metimos en la final de la Copa del Rey… Y la verdad es que ha sido un premio después de tantos años jugando», dice el veterano jugador, otro de esos madrugadores del Hernán Cortés. «Hay muy poquitos que se levanten más tarde de las 7 de la mañana», afirma sin perder la sonrisa.

En su caso, el despertador suena a las 6.30 para empezar su trabajo hasta las 7 de la tarde. Come en casa de sus padres en Don Benito para ahorrarse la carretera hasta Santa Amalia, donde reside. «A las 7 cojo el macuto y a entrenar, así que... Desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche», resume sobre los días en los que compagina fútbol y trabajo.

En el Betis la realidad es otra. «No tiene nada que ver, ellos son profesionales y nosotros nos dedicamos a trabajar», argumenta sobre estas diferencias, «quieras o no, ya en lo físico, están como cuatro o cinco niveles por encima». Pero para Moruno no deja de ser fútbol, «jugamos once contra once, no quita que haya alguna expulsión o alguna cosa rara… A lo mejor damos la campanada».

Aunque este miércoles será festivo en todos los sentidos. «Imaginamos un día de fiesta con las aficiones del Betis, del Hernán Cortés y de toda Extremadura; tiene que ser un día inolvidable», explica al tiempo que valora la ilusión que ha hecho en el pequeño municipio de poco más de 900 habitantes.

Y, esta vez sí, puede ser que cuelgue las botas, pero no se alejará del fútbol. «Mejor que esto del miércoles no creo que pille nada, además, tengo ya todos los títulos de entrenador y me gustaría dedicarme a entrenar».

Joaquín Escudero Centrocampista «Isco se dedica al fútbol y para mí el trabajo es mi pan»

Ampliar

Joaquín Escudero es uno de esos que de niño soñaba con ser futbolista. Hoy, con 27 años, puede decir que lo es, pero no vive de ello. «Creo que todos los que nos gusta este deporte soñamos con llegar un día a lo más alto», explica después de disfrutar de seis años en Tercera División, «ahí sí que tuve la ilusión de poder ganarme la vida con esto, pero no pudo ser».

El fútbol sigue siendo, eso sí, su afición favorita, «pero me centro en el trabajo». Y ahora sueña con ver a Isco en el Francisco de la Hera. «Pedimos, por favor, a Pellegrini que nos traiga a Isco aunque no juegue», bromea. El del malagueño es el nombre más repetido estos días, aunque sus vidas sean muy diferentes. «Isco se dedica al fútbol y para mí el trabajo es mi pan que vengo aquí a ganármelo, pero esa es nuestra rutina». En su caso, comienza a las 7 de la mañana, aunque le gusta levantarse antes para sacar al perro, «que me relaja mucho». Las tardes las tiene libres y suele aprovechar para hacer ejercicio.

Espera que este martes le den descanso para llegar al 100% a un partido «que tenemos que intentar que se haga largo, no encajar gol pronto y correr mucho», apunta Joaquín Escudero. Y ahora tiene otro sueño: «Es fútbol, así que nosotros nos miramos a la cara y nos preguntamos '¿Y por qué no?'».

Comenta Reporta un error