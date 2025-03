Todos los maillots de la Vuelta desde 2014: así ha cambiado la serpiente multicolor

Sara I. Belled Miércoles, 21 de agosto 2024, 00:05 Comenta Compartir

Probablemente no hay tópico más manido en ciclismo que el de la serpiente multicolor, pero tampoco un lugar común más apropiado para tratar la identidad visual de los equipos que han corrido la Vuelta a España masculina. En este caso, en los últimos diez años y tomando en cuenta los conjuntos de primera categoría (WorldTour), apenas un 7,5% han vestido de blanco o mayoritariamente de blanco. Un dato que sube al 20% si se tienen en cuenta aquellas equipaciones en las que este color tiene mayor protagonismo en el conjunto.

¿Por qué el blanco? En la previa del Tour de 2023 varios equipos presentaron equipaciones en las que el blanco era el color protagonista. El Movistar, por ejemplo, salió de Bilbao con el modelo 'iceberg', un maillot diseñado por la española Gobik que pasaba del blanco en la parte de arriba al ya mítico 'azul movistar' abajo y que, entre otros objetivos, buscaba la «concienciación social para la protección de mares y océanos».

Cofidis, UAE, Bahrain... Incluso se puso entonces sobre la mesa la posibilidad de que tanto blanco fuese contraproducente para los propios equipos en el pelotón.

El blanco es el resultado de la combinación de todos los colores del espectro visible, refleja menos la luz y, con ello, absorbe menos calor. Y eso, teniendo en cuenta que por ejemplo en España la anomalía media de temperatura en agosto ha aumentado en más de 0,5 puntos respecto a la de 2014, es un dato a tener en cuenta; pero no el único en lo que a la identidad visual ciclista se refiere.

Este año, el único equipo español en UCI WorldTour, la máxima categoría, vuelve al blanco momentáneamente, en este caso en la Vuelta a España. Aunque con una razón diferente: el centenario de Telefónica.

En este caso, explica el propio equipo, «la equipación está concebida con la aerodinámica más avanzada para ahorrar hasta el último vatio» y tiene «un ajuste y compresión muscular máximos, con un peso de tan solo 110 gramos«. El de 2023, el iceberg, era «el más sostenible del Tour» (con un 60% de tejidos procedentes de fibras fabricadas a partir de plásticos reciclados). Hace tiempo que la innovación entró en la carrera ciclista.

Los equipos que no consigan reducir sus emisiones de carbono para 2030 podrían perder su licencia

Además, algunos equipos ya mencionan en sus presentaciones, como la de Bahrein para el Tour que salió de España, la intención de reducir la huella de carbono y hacer frente al cambio climático, en línea con el mandato de la UCI para que los equipos reduzcan las emisiones para 2030. Ese será, de hecho, uno de los requerimientos para conservar la licencia, aseguró David Lappartient, presidente de la UCI, en una entrevista concedida a la publicación especializada Cycling Weekly.

Entonces, ¿el calor se hace cada vez más cuesta arriba y cada vez la serpiente será menos multicolor por eso?

Aquí están todos los maillots de los equipos de primera categoría que han corrido la Vuelta en la última década, contando la prueba de 2014 y la que se celebra ahora. Todas las imágenes están extraídas de los libros de ruta de cada año —esto es importante y lo veremos después— y se ordenan alfabéticamente según la primera vez que participan en la gran ronda española.

En el caso del Movistar —seguimos con el ejemplo de la tierra— el último maillot, el de 2024, no se corresponde en el gráfico con el que han salido a rodar los de Unzué en esta Vuelta a España. Ocurre también con Arkéa B&B Hotels, cuyos corredores visten por tercer año consecutivo maillots fluor para concienciar sobre «la convivencia entre todos los usuarios de la carretera». Un mensaje claro y muy visible no solo en el pelotón, si no también sobre el asfalto.

Y ese desajuste entre el maillot referenciado y el de la carrera tiene una razón de ser: el libro de ruta, del que está extraída esta información, se cierra con plazo suficiente para revisar e imprimir, en su caso, y en el de este año aparece la versión del maillot oficial para esta temporada (la misma que consta en el repositorio de la UCI).

A lo largo de estos años, los grandes cambios de color han tenido mayoritariamente un denominador común: el cambio de patrocinio o de proveedor o ambas cosas.

No pasó desapercibida la entrada de Lidl en Trek…

Ni la entrada de Decathlon como patrocinador principal en AG2R…

2014 2024 2014 2024 2014 2024 2014 2024

De hecho, hicieron un cambio de maillot al poco de comenzar la temporada para adecuarse a la renovada imagen corporativa del grupo francés, que es también proveedor del equipo.

Y, en este sentido, tampoco pasó desapercibido el cambio de proveedor de equipación en el antiguo Sky, cuando comenzó a trabajar con Castelli y pasó del negro al blanco. Ocurrió en 2018. Eso sí, en el libro de ruta de la Vuelta de 2017 aparece un modelo en blanco, que fue el color que Froome estrenó (operación de márketing mediante) subiendo a lo más alto del Tour ese mismo año. No obstante, se llevó la tercera grande del calendario vestido de negro (o, técnicamente, de rojo, el maillot de líder).

En el segundo año tras firmar con Bioracer se tornaron rojizos en el pelotón y en 2024 se han aliado con Gobik.

Es habitual que los equipos cuenten con una segunda equipación. ¿Y quién no quiere un maillot edición especial del Tour o de la Vuelta? Cambiar el diseño del vestuario busca generar un efecto en la afición, llamar la atención, mandar un mensaje, animar las ventas. Presentar, al fin y al cabo, una apuesta que tenga pegada. En ocasiones, literalmente. Y si no que se lo digan al Soudal Quick Step, que este año anunció un diseño continuista, pero que ha comenzado a rodar en la Vuelta con un T-Rex en el pecho, imagen de la línea de adhesivos del patrocinador principal.

Más allá de estas acciones que tienen su vigencia en un momento determinado y tomando en cuenta la selección de maillots de 2014 a 2024 de los libros de ruta de la Vuelta, la mayoría de equipaciones han sido de color, de uno o de varios, pero con poco o nada de blanco: el azul Astana; el rosa del Education First; el verde agua del Bora, que ha cambiado ahora radicalmente con la entrada de Redbull; el amarillo de Visma, que ha dejado de ser Jumbo pero mantiene su distintivo en el pelotón...

En esta última década, con once ediciones de la Vuelta a España, diez en verano y una entre octubre y noviembre, la del covid, han participado una treintena de equipos de primera categoría que, a maillot por año, hacen un total de 199 equipaciones que han ido variando más o menos en cada temporada.

Sin contar el primer año de cada equipo en este análisis, en 26 ocasiones (un 15,1%) esos cambios han significado incluir más blanco en el diseño y otras 25 veces ha sido al contrario (14,5%).

Tras la salida de la ecuación del AG2R, es el UAE el equipo cuya apuesta por el blanco ha sido más fuerte en los últimos años. Y esta edición de la ronda española la mantienen, aunque salieron el día de la presentación con una versión con difuminados rosas, por el Giro de Pogacar, y amarillos, por el Tour que sumó el prodigio esloveno, que no corre la tercera grande. Fueron multados por la UCI por esta acción, ya que no era una versión reglamentaria y ni homologada por el organismo para la competición. Como indica la marca, la utilizarían «en los días de descanso». Aprovecharon, no obstante, para mandar un mensaje con ese diseño y la Vuelta, al menos por el momento, es todavía un lienzo en blanco.

Metodología Toda la información sobre los maillots de cada año se ha extraído de los libros de ruta de las ediciones de 2014 a 2024 de la Vuelta a España masculina, ambas incluidas. Se han analizado cada una de las equipaciones de los equipos de primera categoría UCI -no los equipos invitados- y se han categorizado en base a la cantidad de blanco de los diseños. Para ello se tienen en cuenta únicamente la parte frontal de diseño. Queda al margen el color del culotte o del resto de los elementos que portan los corredores. El libro de ruta de 2024 se puede consultar aquí .