Historia visual del Tour: Así ha cambiado la carrera, los ciclistas y las bicis en sus 120 años de historia

1903 Maurice Garin Ganador del primer Tour Lucien Petit-Breton La estrella de la época Brazalete de líder Piñón fijo En las primeras ediciones recorrían casi toda Francia en solo seis etapas Solo podía seguirse por las publicaciones del periódico organizador Cualquier tipo de asistencia o táctica de equipo estaba prohibida Herramientas y repuestos para realizar ellos las reparaciones

El Tour que ganó Maurice Garin en 1903 era muy diferente del actual. No solo por las bicicletas, que eran de piñón fijo, sino porque solo constaba de seis etapas de más de 400 kilómetros separadas por varios días. Las etapas incluían casi siempre una noche. No se contaba el tiempo, sino el puesto en cada etapa y solo se podía seguir por las publicaciones del periódico organizador. Paraban a comer donde podían y rellenaban los bidones en fuentes del camino. En esta primera época se abandona el piñón fijo. Hasta entonces el reglamento consideraba poco meritorio no tener que pedalear en los descensos. Con la rueda libre llegan los frenos, ya que antes la bici se detenía sujetando los pedales con las piernas. Ya se cuenta el tiempo para la clasificación. Los ciclistas confiaban -verdaderas estrellas, como Lucien Petit-Breton- en la carne como base de la alimentación. Será así hasta los años setenta.

1924 1931 1925 1934 Ottavio Bottecchia Antonin Magne Ganador de la primera contrarreloj Maillot de lana Rellenaban las botellas con agua de las fuentes o botellas robadas en los bares a la carrera Las etapas se extendían a lo largo de una noche y un día, y paraban en restaurantes a comer

Ottavio Bottecchia era un albañil casi analfabeto que había aprendido a andar en bici en la primera guerra mundial. La carrera se ha adentrado en las grandes montañas, superadas gracias al cognac con azúcar y el champán en palabras de Eugéne Christophe, el primer ciclista que se vistió de amarillo en 1919. Las bicicletas aún no tienen cambios: solo dos piñones, uno a cada lado, y para usar uno u otro se desmonta la rueda y se coloca en el otro sentido. Las carreras se pueden seguir ya por la radio. La popularidad de la prueba se dispara, en parte por la invención de la caravana publicitaria, que se convierte en un reclamo allá por donde pasa. En 1934 se disputa la primera primera etapa contra-reloj, de 90 kilómetros de distancia, en la que se impone Antonin Magne, el héroe francés del ciclismo de entreguerras.

1938 1949 1952 Gino Bartali Fausto Coppi Bicicleta de geometría actual Últimas llantas de madera La caravana publicitaria multiplica los ingresos de la carrera desde los años treinta Primeros finales en alto a principios de los años cincuenta Las retransmisiones radiofónicas permiten ya seguir en directo la rivalidad entre los principales ciclistas

Gino Bartali ganó dos tours separados por diez años -y una guerra mundial-, además de muchos avances técnicos: el primero aún lo hizo con llantas de madera y con un cambio que le permitía elegir entre dos piñones apenas diferentes. Era el favorito del régimen, que lo utilizaba como símbolo de la Italia fascista. Lo que Mussolini no sabía es que salvó la vida de cientos de judíos haciendo de correo durante sus entrenamientos, en los que llevaba información en cartas ocultas en el cuadro de su bici. En 1948, después de la guerra, ya existían cambios como los actuales, aunque de dos platos y cinco piñones, que se manejaban desde el tubo diagonal del cuadro. En el Tour de 1949 recibe un botellazo de un espectador durante la subida de un puerto. Le da en la cara y cae al suelo conmocionado, pero tras unos minutos se levanta y reanuda la carrera.

Fausto Coppi, Il Campeonissimo, rival de Bartali (él, el comunista; Gino, el conservador apoyado y/o utilizado por el régimen fascista), asiste a la modernización de los recorridos. En 1952 se producen las primeras llegadas en alto. Hasta entonces las metas estaban siempre en ciudades. La primera de ella en el Alpe d'Huez, donde se impone el año que gana su segundo tour. Moriría con 40 años por una malaria contraída en África -para la que ya existía remedio-, pero que no fue detectada por su médico.

1953 1959 1954 1955 Federico Martín Bahamontes Primer español en ganar el Tour Louison Bobet En 1957 se retransmitió por primera vez parte de una etapa por televisión El episodio de Bahamontes en la Romeyère se malentendió; tenía una rueda en mal estado y no podía descender el puerto con ella. En realidad esperaba a una reparación, no a sus rivales.

Louison Bobet fue el primer ciclista en ganar tres tours consecutivos, el último de ellos mermado por un forúnculo que le obligó a pasar por quirófano. Tras la convalecencia, no volvió a brillar en la ronda gala, pero deja un palmarés de ciclista total: campeón del mundo en 1954 y ganador de cuatro monumentos (todos salvo la Lieja-Bastoña-Lieja). Su hermano Jean, también ciclista profesional y compañero en el equipo de Francia, escribió unas deliciosas memorias de las carreras compartidas con Louison, del que caricaturizaba su caracter maniático y su obsesión por el número 41, año en el que ganó su primera carrera, número del regimiento de infantería al que se unió tras formar parte de la resistencia, o elegir una casa porque estaba en el número 41 de una calle. Nunca empezaba una carrera sin averiguar qué rival llevaba ese número en el dorsal.

Obsesionado por la estética: limpiaba las partes cromadas de su bici con un pulimento especial para que brillara más y se gastaba una ingente cantidad de dinero en reemplazar la cinta blanca del manillar a la menor sombra de suciedad. Entonces el reglamento exigía que los ciclistas llevaran dos neumáticos de repuesto con cámara de aire (uno bajo el sillín y otro atado alrededor de los hombros). Los pinchazos eran muy frecuentes y ellos mismos debían reparar la rueda. Para ir más cómodo, el neumático que llevaba alrededor del cuerpo no llevaba cámara. Encargaba en Italia los maillots que él llevaba, incluso cuando lideraba una carrera, porque no le gustaban las fibras con las que estaban tejidos los que proporcionaban las organizaciones.

Federico Martín Bahamontes se hizo popular por sus exhibiciones en la montaña -incluída la parada para comer un helado mientras esperaba a que le repararan una rueda que hizo que sus rivales pensaban que les esperaba para no tomar más ventaja- Coppi le convence para fichar por su equipo y ser dirigido por él y así ganar el Tour. La organización lo considera el mejor escalador de la historia -ganó la clasificación de la montaña seis veces-, pero nunca llegó a vestir el maillot de puntos rojos porque solo existía como distintivo el maillot amarillo.

1957, 1961, 1962, 1963, 1964 1969, 1970, 1971, 1972, 1974 1973 Luis Ocaña Jacques Anquetil Eddy Merckx Las etapas contrarreloj se disputaban con la bicicleta de ruta El primer control antidoping en el Tour provocó en 1966 un amago de huelga de los corredores La alimentación se basaba en la carne. Eddy Merckx madrugaba para desayunar filetes.

Jacques Anquetil fue el primer gran dominador de la prueba a través de las contrarreloj -que entonces se corrían con la misma bicicleta que el resto de las etapas-. En 1956 superó el récord de la hora, en manos de Coppi desde hacía 14 años. Monsieur Crono fue el primer ganador de cinco Tours.

Aunque en los círculos científicos se empieza a investigar sobre la carga de hidratos, la alimentación de Eddy Merckx, apodado el caníbal, todavía se basaba en madrugar para desayunar filetes de ternera antes de cada etapa. Al mismo tiempo, con la invención de las bebidas isotónicas, los desfallecimientos por deshidratación se reducen. El Gatorade había llegado al pelotón a mediados de los sesenta. Tres años antes de su primer Tour comienzan los controles antidoping en la carrera, que provocan las protestas de los ciclistas. Las anfetaminas están muy extendidos en el pelotón. De hecho, el campeón del mundo Tom Simpson morirá un año después en las faldas del Ventoux por la combinación de calor y estimulantes.

Luis Ocaña, emigrado a Francia, donde era conocido como 'el español de Mont-de-Marsan'; se forjó bajo la tutela de Antonin Magne. Era superior a Merckx en la alta montaña, y de hecho, iba líder en 1971 con siete minutos de diferencia sobre el belga hasta que se estrelló en el descenso del Col de Menté, en los Pirineos. El belga, que heredaba el maillot amarillo tras la caída del español, se negó a vestirlo al día siguiente porque decía que no lo había ganado. Ganó su único Tour el año en el que Merckx no se presentó para centrarse en Vuelta y Giro. Era un reconocido maniático del peso de los componentes -faltaban casi treinta años para que se estableciera el peso mínimo de las bicicletas- y fue de los primeros en experimentar con un cuadro de titanio en competición, o de llenar las piezas de agujeros para que pesaran menos. Su mujer, Josiane, se colaba cada noche en el hotel del equipo. Había falsificado las placas de un vehículo de la organización porque el Tour, a petición del director de su equipo, le había retirado la acreditación de acompañante. Se colaba cada noche y salía de su cama antes del amanecer.

1979 1978 1981 1982 1985 1988 1991 1992 1993 1994 1995 Perico Delgado Bernard Hinault Miguel Indurain Chris Boardman, el gran especialista en prólogos y aerodinámica, ya monitoriza su esfuerzo con pulsómetro La postura menos optimizada de Indurain no le impide arrasar en las cronos El maillot rojo ha aparecido en 1975. El diseño se debe al patrocinador 'Chocolates Poulain' El casco está aún lejos de ser obligatorio, pero ya se conocen sus ventajas para surcar el aire Los descensos suicidas con el pecho apoyado en el manillar le valen a Delgado el apodo de 'El loco de los Pirineos' Revolución en la manera de atarse las zapatillas: ya es posible ajustarlas cómodamente en marcha Cordones tradicionales Primeros modelos con velcro (1983) Primeros modelos con cierres de carraca (1997)

Bernard Hinault fue el siguiente gran contrarrelojista, solo superado en grandes vueltas (10) por Merckx. Los maillots son ya de licra y, desde 1981, los nombres de los patrocinadores se pueden imprimir directamente sobre la tela elástica. Ya no son necesarios bordados o parches, y son cada vez más ajustados. Los rastrales son sustituidos por pedales automáticos que son más fáciles de soltar para bajarse de la bici y, sobre todo, ofrecen una mejor superficie de pedaleo. Las zapatillas se vuelven cada vez más rígidas. Comienza la experimentación con pulsómetros, que en un primer momento son demasiado aparatosos para usarlos en competición, pero sirven para monitorizar entrenamientos. Gana el Tour de 1985 con pedales automáticos, lo que ayuda a extenderlos entre el pelotón

Los fabricantes de nutrición deportiva (Powerbar) han comenzado a elaborar barritas con nutrientes aislados, mucho más digestivas y fáciles de transportar. Pedro Delgado, muy carismático, es famoso por sus ataques inesperados en montaña y sus descensos suicidas con la cabeza por delante del manillar. Es la época del desembarco de los escaladores colombianos. En esta época se vive la transición de las badanas de cuero de su época de juvenil -desde los primeros tiempos se cosían refuerzos de cuero en los pantalones, como hacían los jinetes ecuestres- a las primeras sintéticas cuando competía. En su momento, las más apreciadas eran las de caloyo, cordero recién nacido que no había ni salido al campo. Eran las más suaves y finas. Había que mantenerlas e hidratarlas con crema después de cada etapa para que mantuvieran sus propiedades. Los problemas de forúnculos eran frecuentes (Bobet no ganó más tours posiblemente por eso), y algunos los combatían con cualquier recurso disponible, como colocar un filete entre la badana y la piel. El reglamento imponía que las zapatillas fueran negras, aunque algunos equipos preferían llevarlas blancas por el calor y pagar la multa consiguiente.

En la época de Miguel Indurain Los equipos son cada vez más conscientes de que la alimentación es uno de los factores más importantes en carrera y comienzan a llevar a sus propios cocineros para que los deportistas no se aburran y coman todo lo que necesitan. Con ello consiguen evitar, además, las intoxicaciones alimentarias que se producían en los restaurantes de los hoteles asignados por la organización. El navarro es el primero en ganar cinco ediciones consecutivas de la carrera. Se ha convertido en un especialista y vertebra toda su temporada en torno a la carrera francesa, donde impone su poderío en las pruebas contrarreloj.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2009 2010 Lance Armstrong Alberto Contador Marco Pantani La bicicleta de Pantani, de alumino, fue una de las dos -la otra fue la de Ullrich- de este material con la que se ganó el Tour. El aluminio fue rápidamente reemplazado por el carbono. Desde la época de Armstrong los cuadros no son de otro material. Los demoledores ataques de Pantani cuesta arriba, necesarios para compensar el tiempo que perdía en las etapas contrareloj, hicieron que se ganara la admiración del público No perdía ocasión de atacar en las montañas, incluso cuesta abajo en posturas arriesgadas en las que lograba velocidad a costa de control de la bicicleta Con Armstrong desembarca la imagen del ciclista conectado por radio con el coche del equipo Con la llegada de la centralista PC8 de SRM es posible ver la potencia de pedaleo en tiempo real y utilizarlo como parte de la estrategia de carrera.

La irrupción de Marco Pantani vuelve a colocar al Tour en manos de los escaladores. Su carrera comienza condicionada por un accidente en la Milán-Turín de 1995, donde se estampa contra un todoterreno y sufre una rotura abierta de tibia y peroné, además otras fracturas. Pasa un año en blanco y ya se había perdido el Giro anterior porque un automovilista se saltó un stop y fue atropellado. Perseguido por la sombra del dopaje -incluída la descalificación de un Giro en el que iba en cabeza- no fue capaz de repetir una temporada como la del 98, en la que también se llevó el Giro. Adorado por los aficionados por sus ataques explosivos, abre una época oscura por las ayudas prohibidas. Su registro en el Alpe d'Huez no ha sido superado aún.

Lance Armstrong es el epítome del amante de los métodos de entrenamiento más modernos de la época y de la victoria a cualquier precio, aunque implique recurrir al EPO que le servía un motorista que llegaba a cada meta por carreteras secundarias. Con él llega la imagen de un ciclista vestido de amarillo con un auricular, también de los primeros experimentos con potenciómetros. Utilizaba una cadencia anormalmente alta para la época, menos dañina articularmente. Detallista hasta el extremo de renunciar al mando del plato en el manillar para situarlo en el cuadro y ahorrar unos gramos de alambre. En el año 2000 se fija el peso mínimo de las bicicletas -de 6,8 kg., vigente en la actualidad-, que se alcanza sin problemas con el uso intensivo del carbono, en su momento solo en los cuadros y en la actualidad en todos los elementos de la bicicleta.

Después del dominio de los contrarrelojistas, con Alberto Contador, vuelve un escalador. Producto de Manolo Saiz, regresa a la competición tras recuperarse de un cavernoma. Es, junto a Anquetil, Hinault, Gimondi y Merckx, uno de los pocos que ha ganado las tres grandes (Vuelta a España, Giro de Italia y Tour). Tras él lo harán Nibali y Froome. Ganó el Tour de 2007 tras la descalificación de Rasmussen cuando iba líder; luego fichó por un equipo vetado por la organización y no compitió en Francia al año siguiente. Llegó al extremo de comprarse unas ruedas para la bici de contrarreloj porque no le gustan las de su equipo. Su relación con la dirección llegó al extremo de esconder sus bicicletas durante la competición para que no las sabotearan los mecánicos de un equipo del que no se fiaba. Con el positivo por clembuterol durante el Tour -intentó culpar a un chuletón contaminado- se le sancionó con la pérdida de todo lo ganado durante dos años desde entonces, incluido ese tour de 2010. Devoto de los entrenamientos en altura, sobre todo en Canarias, donde se establecía durante semanas, frente a la residencia habitual de los ciclistas en la Costa Azul francesa, con los Alpes cerca, pero aún cubiertos por nieve y con peor clima.

2013 2015 2016 2017 2020 2021 2022 Jonas Vingegaard Tadej Pogacar Chris Froome El casco es obligatorio desde 2003. Durante un tiempo se podía prescindir de én en los finales en alto Cuando sus rivales esperaban ataques cuesta arriba, Froome sorprendió a propios y extraños con una postura en la que pedaleaba y se plegaba al mismo tiempo Froome usa durante un tiempo platos ovalados. Supuestamente reparten mejor el esfuerzo entre todo el ciclo de la pedalada, pero sus ventajas son discutidas. Con el tiempo dejó de usarlos, pero ganó un par de Tours con ellos. La sistematización de los entrenamientos se lleva hasta el paroxismo: se analizan dietas, posturas, rozamiento de tejidos... Los modernos ciclocomputadores no solo muestran los datos emiten potenciómetros y pulsómetros, sino que incorporan gps y avisan a los ciclistas del recorrido. Auxiliares de los equipos registran los recorridos en días previos para que el corredor vea cada curva antes de llegar a ella.

Tras el éxito de Wiggins -ciclista olímpico de pista reconvertido en ganador de carreras en ruta-, Chris Froome prolongó el dominio del equipo Sky durante casi una década. Se basa en la teoría de las ganancias marginales, que busca la acumulación de mejoras, por pequeñas que sean, para lograr ventajas significativas. Profesionalización e informatización absoluta de dietas y entrenamientos. Cualquier detalle es tenido en cuenta. Los ciclistas del equipo tienen que hacer una foto a todo lo que comen para que sea monitorizado el nutricionista del equipo. Froome se hizo famoso por su elevada cadencia de pedaleo -como lo hiciera Armstrong- y el gesto en el que mantenía la mirada fija en el pantalla del potenciómetro. Se le acusaba de pedalear solo pendiente del dato de potencia, dejando a la máquina el cálculo del esfuerzo exacto que tenía que hacer en cada momento. En 2017 un control antidopaje arrojó una muestra 'adversa' por salbutamol, que utiliza -con permiso- para tratar su asma. No fue sancionado por ello.

Tadej Pogacar encarna la reaparición del ciclista total, capaz de ganar clásicas de primavera -incluso Lombardía a final de temporada- y el Tour en una última contrarreloj. Gana su primer tour con veinte años, y eso le convierte en el más joven en ganarlo desde 1904. Entrena al nivel del mar en Alicante a nivel del mar en Alicante, con mejor clima que en la costa de los Alpes Franceses, pero duerme en hoteles con habitaciones que simulan dormir a 2.500 o 3.000 m. La importancia de la altitud es tal que cada vez es más frecuente hacer pretemporadas en Sudamérica durante el invierno europeo, aunque implique mayores riesgos (por el tráfico y la inseguridad).

El dominio de Pogacar -tan joven- parecía que iba a extenderse por muchos años, pero en el Tour de 2022 fue superado por Jonas Vingegaard, un ciclista danés apoyado en uno de los equipos más potentes de los últimos tiempos.