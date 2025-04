Las históricas pedaladas de María

Marco A. Rodríguez Badajoz Martes, 14 de marzo 2023, 20:50 | Actualizado 21:14h. Comenta Compartir

Apenas tiene 18 años pero las ideas muy claras respecto a la vida, el futuro y su condición de deportista. La cadencia de sus pedaladas el pasado fin de semana por el paisaje extremeño la ha convertido en histórica, pues es la primera ciclista de nuestra comunidad que participa y acaba la Vuelta a Extremadura, cuya primera edición femenina concluyó el domingo con el triunfo de la irlandesa del Arkea Megan Armitage. María Reyes Murillo, natural de Quintana de la Serena y del Extremadura Ecopilas –aunque compitió bajo el paraguas del Abadiño–, es una joven promesa del ciclismo regional que inicia su trayectoria como sub 23 compaginando los quehaceres deportivos con una impecable calificación académica y con la firme intención de labrarse una salida laboral. Ya es pionera en una Vuelta a Extremadura que planta sus primeras semillas a la espera de que sean muchas más las paisanas que entren en liza pues ella fue la única.

«La experiencia ha sido brutal, no tengo palabras para describirlo. Me dieron la oportunidad de correrla y, aunque soy de mountain bike, acepté porque también he hecho alguna prueba en carretera y no me coincidía con ninguna carrera. La federación me ayudó a conseguir un equipo y dije para delante. Muy orgullosa sobre todo de haberla acabado», valora sobre su presencia en la cita.

Una ronda regional que vino para quedarse, según manifestaron autoridades como la consejera de Cultura, Turismo y Deportes Nuria Flores, ya que el plan es su consolidación en el tiempo, algo que María ve muy positivo. «Espero que siga habiendo vuelta femenina. Yo espero correrla y sobre todo en casa. Se empezó con la masculina, se vio que era un proyecto muy bueno y ahora ha comenzado la femenina y no hay ningún tipo de problema», argumenta. También ve con buenos ojos los halagos vía declaraciones de las líderes y ganadoras de las etapas respecto al trazado, el paisaje, o la propia organización. «Es una buena señal que las internacionales que compitieron aquí pongan a Extremadura a ese nivel. El tema de la organización yo lo vi fenomenal, estaban pendientes de todo y si algo fallaba se solucionaba en el mejor momento y creo que va para delante».

María Reyes finalizó en la posición 72 de la general, con un tiempo de 06:51:27 por el 06:12:43 del maillot amarillo Armitage, ciclista de un equipo Arkea (Francia) que monopolizó el podio. «Las corredoras del Arkea son muy buenas, tienen mucho potencial y saben aprovechar que compiten con un gran equipo. Lo demostraron», apunta.

Subió al podio como mejor extremeña de la competición, recuerda bromeando un poco con que ha sido el título más sencillo de conquistar al no tener adversario, aunque le da pena ser la única nacida en nuestra tierra en la lista y desea que eso cambie en los próximos años. «Me da pena haber sido la única extremeña. Tengo una edad que es muy difícil porque muchos dejan el deporte por otras cosas, los estudios, trabajo, etc. Yo intento compaginarlo lo mejor que puedo pero es difícil. Por ejemplo, con la vuelta he tenido que desconectar del todo de la universidad y cuando he regresado a casa el domingo tuve que ponerme al día. Por esas cosas lo deja mucha gente. Sí es una pena pero al menos hubo una extremeña allí, que fui yo, y me siento bastante orgullosa».

Considera que tal vez podría haber existido antes la prueba femenina, pero añade que había muchos más corredores masculinos y se arrancó así, «pero es bueno que cada vez haya más chicas porque visto lo visto ya se sabe que se pueden organizar muchas cosas en el deporte femenino».

Como cadete ganó todo lo que se podía ganar a nivel autonómico. A nivel nacional, ya como junior, fue sexta en el Open de España XCO y décima en el Campeonato de España BTT. La Vuelta a Extremadura 2023 fue la primera con ese formato para ella, más acostumbrada a otro tipo de pruebas más individuales. «El cambio de montaña a carretera es muy grande. En el mountain bike vas más libre, a tu rollo. En la carretera dependes del equipo, debes estar pendiente de las demás, de la seguridad para no tener un accidente por un frenazo, de lo que haga el pelotón, las escapadas, etc. Vas más en tensión».

Ser policía o guardia civil

«Allí es donde empezó todo», dice en referencia a sus inicios en Quintana de la Serena, localidad de gran tradición ciclista, cuando dio sus primeros pasos sobre las dos ruedas. Solo contaba con seis años y fue su hermano Francisco quien la involucró en el gremio. «Mi hermano fue el que empezó a competir, con algunos amigos, y la familia iba con él para verle en las carreras. Como yo estaba allí también empecé con las bicicletas para arriba y para abajo y luego a competir desde la escuela de Quintana y hasta ahora. Yo le doy las gracias a mi hermano porque fue quien me metió en este mundillo».

Del Club Ciclista de Quintana pasó al Centro de Alto Rendimiento de Cáceres y estando allí, cursando Primero y Segundo de Bachillerato con una notas excelentes siendo junior, la termina fichando el Extremadura Ecopilas. Pedro Romero, director del conjunto extremeño y que ya conocía a su hermano, fue su gran descubridor y está claro que no falló el tiro dada la buena trayectoria que atesora María, considerada la mejor ciclista BTT de la comunidad a la edad de 17 años. Según explica, al necesitar un equipo con el que participar en la Vuelta y estar sola, fue cedida al Abadiño con el apoyo de la Federación Extremeña de Ciclismo para el cambio puntual de licencia.

Estudia el primer año de Ciencias del Deporte y cuando acabe duda entre involucrarse en la parcela de la investigación, la docencia, o bien retomar una vieja aspiración de opositar a la Policía o la Guardia Civil. «Tengo esos frentes abiertos, pero no sé todavía qué hacer. Pensar en un futuro como profesional del ciclismo no lo tengo planteado de momento porque vivir de la bici es muy difícil. Hay gente que me dice que intente ser profesional pero antes debo asegurarme los estudios y un trabajo porque la bici tarde o temprano se cortará o acabará». María lo tiene claro.

