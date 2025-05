Los 'MVP' de las aulas

Marco A. Rodríguez Badajoz Sábado, 24 de junio 2023, 11:56 | Actualizado 13:17h. Comenta Compartir

Si en el baloncesto las estadísticas son casi una religión –pese al axioma de que la tozuda realidad siempre está ahí para desmentirlas–, las hojas de servicio de los tres protagonistas de esta historia rozan la perfección. Tres juveniles del BCB nacidos en Badajoz hace 18 años que se encaminan hacia la vida universitaria después de haber promediado un 10 en el Bachillerato y entre 13,7 y 13,85 en la reciente EBAU. Raúl, Pablo y Alejandro, tres brillantes alumnos con excelencia académica convertidos en el paradigma de que la práctica deportiva con cierto nivel de compromiso no está reñida con los magníficos resultados en los estudios.

Por eso, los tres son contrarios a que los padres priven a sus hijos de la pertenencia a un equipo al menor síntoma de despiste, flaqueo o malas notas. Otras 'amenazas' paternales pueden tener más sentido, como 'incautar' la Playstation o el teléfono móvil. Hay tiempo suficiente, todos cuentan con 24 horas al día y es cuestión de aprovecharlo y organizarse, según apuntan. Creen que se debe invertir esa tendencia del deporte de base que conduce al abandono masivo o la prohibición de entrenar y ser parte de un equipo. El parqué no tiene por qué ser enemigo del aula.

Dos de ellos, Raúl y Alejandro, han integrado además el senior de Primera Nacional del BCB que logró el ascenso a la Liga EBA, lo que implica un mayor grado de responsabilidad. Destaca de sus palabras que contemplan el deporte de la canasta como una válvula de escape con la que tener la mente aireada después del esfuerzo intelectual. Un «refugio mental», como lo califica Pablo. También la necesidad de acudir a una especie de segunda familia, «casi la primera», como bromea Raúl, ya que el ambiente generado en el club y técnicos como Juan Cuevas es muy positivo.

Raúl, el más veterano

Raúl Vega Velicia (13/04/2005, Badajoz) lleva en el club pacense desde los cinco años. Acumula ya 13 ininterrumpidos y hasta ha recibido un premio interno por su trayectoria deportiva. Procede del IES Rodríguez Moñino, donde fue capaz de obtener un 10 en el Bachillerato y un 13,85 en el examen de la EBAU. Algo así como Lebron James con Cleveland ante los Warriors.

«Casi que el baloncesto me importa más que los estudios. Llevo aquí toda la vida y había equipo para ser campeón» Raúl Vega

Visiblemente cansado tras una merecida noche de feria –seguro que alguno que no aprueba ni el recreo coincidiría con él–, este juvenil que compatibiliza también los partidos y entrenos del Primera Nacional, tiene la espinita clavada de que estará ausente el año del ascenso. «En los últimos años mi sueño era conseguir jugar en EBA y después que sea lo que Dios quiera. Ahora que el BCB ha ascendido me tengo que ir fuera y es una pena, aunque quiero seguir siendo parte de esto pese a que no esté por aquí», se lamenta. Quiere estudiar Medicina en Sevilla, por lo que saldrá de Badajoz. Al menos jugar con el Primera Nacional fue una grata experiencia para él pues aprendió mucho. «Se conocen todos los trucos», subraya.

Raúl contó desde siempre con el apoyo de sus padres, de los que dice están comprometidos tanto como él con el club. «Mis padres me dijeron que a la hora de castigarme nunca me quitarían el baloncesto porque no es algo que se pueda utilizar como castigo porque me había comprometido y no podía faltar. A lo mejor me castigan sin el móvil o algo así».

El mundo de la canasta es su gran pasión. «Sinceramente, el baloncesto casi que me importa más que los estudios. Llevo toda la vida aquí y este año teníamos un gran equipo para proclamarnos campeones. El BCB es como otra familia, casi la primera», bromea.

Pablo, otro futuro médico

Pablo Castrejón Galán también suma media vida en el club extremeño, en concreto seis años. Nacido en Badajoz (23/03/2005) quiere estudiar Medicina, si bien hacerlo en su ciudad. Desde el IES Bioclimático presentó una nota de 10 en Bachillerato y 13,7 en la EBAU, aunque reconoce que le ha costado. «Se puede compatibilizar totalmente. Recuerdo estar de vacaciones y mi madre me decía que no iba a tener tiempo porque Segundo de Bachillerato es complicado y que me borrara, pero le dije que no, que yo me sacrificaría porque el baloncesto me ayuda a estar feliz y concentrado para después estudiar y logré convencerla y estoy orgulloso de haberlo hecho. No soy demasiado organizado y confieso que este año he dormido poco porque volvía de entrenar, cenaba y me ponía a estudiar, en el instituto estaba cansado».

«Es mi segunda familia y salgo con mis compañeros. Es gente que me quedaré para toda la vida» Pablo Castrejón

Pese a que vivirá en Badajoz, la EBA la ve un duro reto que requiere más disciplina y, sobre todo, más calidad. Tira de humildad y reconoce que no se ve capacitado. «No soy un gran jugador, si acaso para alguna otra liga local mientras sigo con la universidad, más tranquilo y relajado. El baloncesto es mi segunda familia, mis compañeros y técnicos son fenomenales y salgo con ellos, es gente que me quedaré para toda la vida». Para él, el baloncesto es una vía de escape ideal. «Pasar tantas horas delante del escritorio es estresante, monótono y aburrido, y el baloncesto es una vía de escape que te permite durante unas horas dejar de pensar en el curso, en llegar a la nota, etc.»

Alejandro, el 'rookie'

Alejandro Dueñas Paco solo tiene un año de historia en el club, procedente del San Antonio cacereño y el Cívitas BB pacense. Nacido en Badajoz (14/06/2005), estudió en El Tomillar con un 10 en Bachillerato y 13,8 en la EBAU. Su intención es hacer un doble grado ICAI+ADE, por lo que considera que tendrá que apartarse de su gran hobbie. «Lo que pueda en el colegio mayor o la universidad, pero en Madrid será difícil, allí se pierde mucho tiempo con los desplazamientos y la carrera será lo importate».

«La mente acaba embotada si estás toda la tarde estudiando. Se agradece la desconexión» Alejandro Dueñas

Como sus compañeros, valora el deporte como herramienta liberadora. «Utilizamos el baloncesto para desconectar de los estudios y estar con nuestros amigos, porque todos somos amigos. La mente acaba embotada si está toda la tarde estudiando y se agradece la desconexión. La clave es saber organizarse, da tiempo para todo. Es cuestión de hacerse un calendario. Es un error castigar sin el baloncesto, hay otras cosas, porque si no vas a entrenar afectas al equipo».

Su hermano Álvaro es internacional con España en la sub 12 y sub 13. «Jugamos mucho los dos y la verdad es que es muy bueno», comenta. No sabemos si Álvaro también es un MVP en el aula.

