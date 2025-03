El Mideba más cafetero

marco a. rodríguez Badajoz Jueves, 14 de abril 2022, 19:38 | Actualizado 20:49h. Comenta Compartir

Uno, Jhon Hernández, vino a España hace casi una década para ayudar desde la lejanía a su familia, se convirtió en profesional y alcanzó la élite entre los jugadores de una de las mejores ligas del mundo. El otro, Jeison Betancourt, tuvo una adolescencia muy dura, pasó hambre y frío huyendo de la violencia de su país para probar esta temporada una aventura en Badajoz con la que darle un futuro a su hermano pequeño. Son dos de los tres colombianos de este curso en el Mideba Extremadura, que se unieron a Joimar Granados, quien prácticamente no ha podido jugar por padecer una escara cuando en noviembre viajó con su selección. La mayoría británica del plantel midebista contemporáneo ha mutado en dominio cafetero, con historias duras detrás de estos ejemplarizantes deportistas.

Como la de Jeison Betancourt, natural de Valencia (Venezuela, 1987) aunque tiene la nacionalidad colombiana. Su irrupción en el baloncesto fue muy tardía y su juventud bastante complicada. Le gustaba mucho el béisbol, pero no tenía madera suficiente como para vivir de ello, según explica, así que muy pronto se puso a buscar trabajo. Además, como recuerda, escapó de la violencia que imperaba en su ciudad, Valencia, por lo que huyó hacia el campo junto a su hermano.

Después, con 22 años, tendría un accidente de tráfico por el que perdió la pierna derecha debido a una grave infección. En ese mismo suceso su hermano tuvo más suerte aunque tuvo fracturas de tibia y peroné que aún le presentan problemas. Hasta ese momento no se introdujo en el baloncesto, que ahora ve como herramienta para sobrevivir y enviar ayuda a su hermano. «Estuve seis años como emigrante fuera de mi país, pasando serias dificultades, hambre, sueño, frío, de todo. Fui a Argentina a probar en la liga de allá, a Colombia... Me ha ido muy difícil con mi hermanito menor, pero lo hemos luchado. Me llegó esta oportunidad y vine. Él es barbero en Venezuela y juega en la selección», rememora Jeison, que es internacional por Colombia tras adquirir dicha nacionalidad.

Califica su llegada a Badajoz como «muy buena», apoyado por un compatriota veterano como Jhon Hernández y por otros pesos pesados como el mexicano Salvador Sandoval. «Somos como una familia. Lo único malo es el frío de la ciudad, porque estaba acostumbrado a temperaturas más altas en Cali». Betancourt es un pívot de enorme envergadura. Pese a estar sentado en la silla, alcanza los 2.16 metros con los brazos levantados.

Asegura que el baloncesto casi le ha salvado la vida. «Lo mejor que hay para una persona con discapacidad es hacer deporte. Eso te llena el alma, te inspira a seguir adelante. Ves gente que tiene problemas más graves que el tuyo y son mejores que tú, así que te esfuerzas para demostrar que puedes ser también mejor. Es como un ejemplo a seguir. También es bueno para personas sin discapacidad que al menor problema se cogen una depresión. Yo les intento que vean el ejemplo de estos deportistas».

Jhon cuida de su familia

Jhon Hernández, nacido en Cúcuta (Colombia) en 1992, tiene un amplio bagaje en España, donde aterrizó en el año 2013 –en el CAI Zaragoza– para labrarse un camino con el que sostener a su madre y su hermano. En Colombia no había liga y él quiso hacerse profesional para mantener también a su mujer y su hijo, que viven con él en Badajoz. Fichó por el Mideba el pasado verano tras proclamarse campeón con Bilbao BSR y antes con Albacete. Una apuesta segura la de este veloz alero de buena muñeca que se ha adaptado a la perfección al libro de estilo del técnico Jorge Borba. «Nunca se dieron las condiciones para venir aquí, pero al final hablé con Jorge, pudo ser y me vine con mi mujer e hijo. Estoy muy cómodo y contento en el club y eso es lo más importante. Se echa de menos, más que mi país, a mi familia de allí, estar con ellos. La situación económica no es buena en Colombia, donde no había ni liga, así que necesito alargar mi carrera cuanto pueda porque mi madre y mi hermano pequeño dependen de mí y no puedo dejarlos abandonados. Una vez que me retire, mi idea es volver a casa».

Cuando contaba con 13 años, un agresivo cáncer de huesos obligó a que le extirparan una pierna. Durísimo contratiempo para él, que era un buen deportista y le encantaba jugar al fútbol. «Se te para un poco la vida cuando te dicen que te tienen que quitar una pierna y debes pensar que comienza una vida nueva».

Ampliar Joimar Granados, el otro colombiano del Mideba y que apenas ha podido jugar. Pakopí

El deporte le salvó de aquella encrucijada y se cruzó con el baloncesto casi por accidente. Según recuerda, se iba a apuntar a natación en Colombia pero cuando una instalación estaba cerrada de casualidad se topó con un entrenador del deporte de la canasta que conocía, Álex Gómez, que le animó a probarse en el BSR. Se sentó en la silla de ruedas y se enganchó. «Me enamoré enseguida del basket», sostiene. Luego le espetaron que tenía condiciones para triunfar. Y no se equivocaron. Campeón de liga en los mejores clubes españoles e internacional con Colombia.

Buena temporada

Ambos se muestran satisfechos con la campaña del Mideba, aunque también ambiciosos en ese pulso por el título con el Albacete. «Albacete lo tiene más fácil que nosotros, que tenemos ahora al Ilunion. Estamos ilusionados, pero con los pies en la tierra porque no depende de nosotros. Es una gran temporada, pero tenemos el sabor amargo de que varias derrotas en partidos que debimos ganar hicieron que se nos escapara un poco la liga, pero esto es el deporte y hay que luchar hasta que se pueda y en mayo tendremos la Copa del Rey», sopesa Jhon. «El balón es redondo y se sabe hasta el último minuto quién va a ganar. La temporada va bien, es una nueva experiencia estar en esta gran liga e intento dar lo máximo», añade Jeison. Y lo dan, en la pista y cuidando de los suyos.

