Maristas y el sueño de un proyecto en EBA

La gloria de un título que lleva aparejado un ascenso se ve mermada si después ese ascenso no se materializa y la conquistada plaza de superior categoría acaba en el limbo de la renuncia. Eso ha ocurrido en numerosas ocasiones en el humilde baloncesto de Badajoz, una humildad casi incomprensible para los amantes de este deporte en la localidad, atomizado en exceso como para albergar apuestas ambiciosas. Para que la historia no se repita, el Dehesa del Conde Maristas, que a finales de abril se proclamó campeón de Primera Nacional y obtuvo plaza en EBA, prepara un proyecto que impida que esa merecida celebración quede en el olvido. Y para ello no se descarta una fusión con el City of Badajoz CBA, otro de los clubes de la ciudad que ya cuenta con un equipo en esa categoría.

«De momento, hemos iniciado algunos contactos y esperemos que fructifiquen, pero todavía no hay nada, solo estamos empezando y además dependemos mucho del apoyo de las instituciones, sobre todo del Ayuntamiento, porque si no será imposible», comenta Martín Ávalos, dirigente histórico de pasados proyectos de Badajoz en LEB Bronce y ahora coordinador de baloncesto del CD Maristas, un club que fomenta el basket desde que en 2017 inaugurara su coqueto pabellón porque por entonces no contaba ni con equipo senior. Hace poco más de un lustro incorporaron a Ávalos para que diera un empujón en ese sentido y los frutos de su esfuerzo ya son palpables. El triunfo, al menos en lo deportivo, ya se ha alcanzado, pero puede que aún reste el trabajo más arduo. «Es una pena que en Badajoz se hayan logrado varios ascensos en los últimos años y al final nadie salga ni siquiera en EBA. Eso demuestra que en Badajoz hay nivel deportivo, pero falta apoyo económico e institucional, como ocurre en otras ciudades como Cáceres, y en eso estamos ahora porque nosotros queremos», prosigue Ávalos.

Un Dehesa del Conde Maristas que procede de la unión con el CD Talabasket, el club de Talavera, una fusión firmada en la temporada anterior y que ha funcionado a la perfección. La pasada campaña entraron en playoff y en esta han sido campeones de la Copa de Extremadura y de Primera Nacional. La unión hace la fuerza y de ello es consciente Martín Ávalos, por lo que ve conveniente que existan sinergias que ayuden a unir más que a separar. «No tiene sentido que busquemos un proyecto que sea rival del CBA –que ya tiene equipo en liga EBA–, lo lógico es que vayamos de la mano y entre los dos formemos un proyecto más fuerte juntos. Ya hemos tenido conversaciones con Rob Orellana –responsable del CBA– y no se descarta».

«Es una pena que Badajoz haya logrado varios ascensos a EBA y nadie haya salido; estamos en contacto con el CBA, hay que unir más que separar» Martín Ávalos | Coordinador de baloncesto CD Maristas

Las intenciones son las mejores, pero lo cierto es que el deporte de la canasta pacense contemporáneo tiende más a la dispersión que a la concentración. El BCB fue el último en ascender la última temporada, desechando la plaza para centrarse en la cantera. El Baloncesto Badajoz es el otro club, con más arraigo en féminas a la espera de un asalto a Liga Challenge. Tuvo que llegar el denominado 'método canario', con la residencia repleta de extranjeros del City of Badajoz (el CBA) para que la ciudad regresara a la EBA casi una década después. Desde la federación regional también se propuso que alguien diera el paso, dadas las rebajas en los requisitos para poder competir, pero fue un brindis al sol. Tal vez Maristas-Talabasket sea un oasis en este desierto. Pabellón, al menos, ya tiene.

«El pabellón que tenemos es una pasada y queríamos tener un buen equipo allí. Aunque La Granadilla llame más la atención, no cuenta con tres pistas oficiales de baloncesto como tiene el nuestro. Tenemos aulas a pie de pista con proyectores HDMI para dar clases o sesiones en el mismo sitio donde se entrena. Pedimos la fase final para que se celebrara allí y fue todo un éxito. No nos esperábamos tanta gente llenando las gradas», valora Ávalos.

El Moraleja, otro finalista y candidato, desplazó varios autobuses que contribuyeron a generar un fantástico ambiente. Bien lo sabe Antonio Tienza, entrenador de Maristas, que recuerda con orgullo la final y la gran campaña de los suyos. «Estoy más que satisfecho. La verdad es que no nos lo esperábamos porque es solo la segunda temporada en Primera y el núcleo de la plantilla viene de la Liga Diputación más refuerzos. En marzo ganamos la Copa y nos dimos cuenta de que no estábamos tan lejos. Hubo que sudar para ganar los dos partidos y la final contra Moraleja porque el marcador (73-53) engaña y no nos escapamos hasta el final».

Tienza avisa de que lo vivido en el feudo de Maristas indica que Badajoz no puede tener un equipo –o dos– en EBA, sino que debe ir a más. «Estamos en conversaciones, mis jugadores están encantados con la posibilidad de un equipo más competitivo en el que no me importaría ser el segundo entrenador», añade un Tienza que fue quien propició la fusión entre Talavera y Maristas. El primero tenía jugadores y entrenador y el segundo una instalación digna de envidia. No solo ejerce de entrenador –también de un combinado infantil–, sino de presidente y se apena al comprobar que el baloncesto pacense no está en el lugar que merece. «Yo lo llamo el 'Juego de Tronos', aquí cada uno va a capitanear su pequeño reino cuando podría ser mejor».

