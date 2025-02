De Springsteen a Estopa: los grandes conciertos de 2024 con todo vendido o casi

La música en directo, a diferencia del disco, sucede una vez y después desaparece para siempre. El momento es fugaz, pasa y si parpadeas te lo pierdes. Más allá de los macrofestivales, varios artistas que arrastran multitudes han decidido parar por nuestro país con sus propios tours. Hemos elegido diez conciertos indispensables de este año que entra. Por legendarios, por exclusivos, por originales, por únicos: aquí viene la lista de las citas musicales a las que quieres acudir —si consigues arañar las últimas entradas— para algún día poder decirle a tus nietos: «yo estuve ahí». Para algunas de estas citas ya es una misión imposible, colgaron el cartel de todo vendido a los pocos minutos de salir a la venta.

BRUCE SPRINGSTEEN SPRINGSTEEN & E STREET BAND 2024 WORLD TOUR CIVITAS METROPOLITANO (MADRID) JUNIO JUNIO JUNIO 12 14 17 ESTADIO OLIMPIC DE MONTJUIC (BARCELONA) JUNIO JUNIO 20 22 ENTRADAS CASI AGOTADAS BRUCE SPRINGSTEEN SPRINGSTEEN & E STREET BAND 2024 WORLD TOUR CIVITAS METROPOLITANO (MADRID) JUNIO JUNIO JUNIO 12 14 17 ESTADIO OLIMPIC DE MONTJUIC (BARCELONA) JUNIO JUNIO 20 22 ENTRADAS CASI AGOTADAS BRUCE SPRINGSTEEN SPRINGSTEEN & E STREET BAND 2024 WORLD TOUR CIVITAS METROPOLITANO (MADRID) JUNIO JUNIO JUNIO 12 14 17 ESTADIO OLIMPIC DE MONTJUIC (BARCELONA) JUNIO JUNIO 20 22 ENTRADAS CASI AGOTADAS BRUCE SPRINGSTEEN SPRINGSTEEN & E STREET BAND 2024 WORLD TOUR CIVITAS METROPOLITANO (MADRID) JUNIO JUNIO JUNIO 12 14 17 ESTADIO OLIMPIC DE MONTJUIC (BARCELONA) JUNIO JUNIO 20 22 ENTRADAS CASI AGOTADAS

Es de sobra conocido que «el Boss» mantiene una relación cuanto menos especial con España. Algo que el de Nueva Jersey ha demostrado en numerosas ocasiones, quizá siendo la más evidente aquella vez en la que decidió deleitarnos con el concierto más largo de su extensísima carrera, que supera ya los 40 años sobre los escenarios. Fueron 3 horas y 48 minutos de euforia y rock&roll, aunque otros pensarán que fue café para muy cafeteros. Lo que queda claro es que Springsteen es incapaz de dejar indiferente y lo probará una vez más este año en las ciudades de Madrid y Barcelona.

TAYLOR SWIFT THE ERAS TOUR ESTADIO SANTIAGO BERNABÉU (MADRID) MAYO 30 ENTRADAS AGOTADAS TAYLOR SWIFT THE ERAS TOUR ESTADIO SANTIAGO BERNABÉU (MADRID) MAYO 30 ENTRADAS AGOTADAS TAYLOR SWIFT THE ERAS TOUR ESTADIO SANTIAGO BERNABÉU (MADRID) MAYO 30 ENTRADAS AGOTADAS TAYLOR SWIFT TAYLOR SWIFT THE ERAS TOUR ESTADIO SANTIAGO BERNABÉU (MADRID) MAYO 30 ENTRADAS AGOTADAS

Seis años después de su último concierto en España, Taylor Swift volverá con una única parada en la península. Si a esto le sumas que la artista ha batido todos los récords de venta de entradas (más de dos millones de pases vendidos en Ticketmaster en un solo día) se hace evidente que sus seguidores se enfrentan a un cuello de botella de proporciones bíblicas. Situación que las plataformas de venta han tenido que resolver tirando de ingenio. A situaciones desesperadas… ya se sabe. Se puso en marcha un sorteo para ver si el ejército de 'Swifties' conseguían, o no, el acceso a la cola para comprar las entradas. Vamos, un suplicio. ¿Qué les espera a los agraciados? Un show colosal que dura más o menos tres horas, con más de 40 canciones y hasta 15 cambios de vestuario.

METALLICA M72 WORLD TOUR CIVITAS METROPOLITANO (MADRID) JULIO JULIO 12 14 HAY ENTRADAS DISPONIBLES METALLICA M72 WORLD TOUR CIVITAS METROPOLITANO (MADRID) JULIO JULIO 12 14 HAY ENTRADAS DISPONIBLES METALLICA M72 WORLD TOUR CIVITAS METROPOLITANO (MADRID) JULIO JULIO 12 14 HAY ENTRADAS DISPONIBLES METALLICA METALLICA M72 WORLD TOUR CIVITAS METROPOLITANO (MADRID) JULIO JULIO 12 14 HAY ENTRADAS DISPONIBLES

Los californianos vuelven a España una vez más. A la hora de conseguir entradas nos vemos frente a una decena de opciones para hacer «la experiencia» más y más «exclusiva». Incluso venden abonos para ir los dos días por si no tenías suficiente. Además de los solos de guitarra, siempre se les dieron bien los negocios. No por nada se trata de la banda de metal más exitosa de la historia, pues de alguna manera han conseguido seguir reclamando audiencias masivas saliéndose del nicho donde están todos sus competidores.

KAROL G MAÑANA SERÁ BONITO TOUR ESTADIO SANTIAGO BERNABÉU (MADRID) JULIO JULIO JULIO 20 21 22 ENTRADAS AGOTADAS KAROL G MAÑANA SERÁ BONITO TOUR ESTADIO SANTIAGO BERNABÉU (MADRID) JULIO JULIO JULIO 20 21 22 ENTRADAS AGOTADAS KAROL G MAÑANA SERÁ BONITO TOUR ESTADIO SANTIAGO BERNABÉU (MADRID) JULIO JULIO JULIO 20 21 22 ENTRADAS AGOTADAS KAROL G MAÑANA SERÁ BONITO TOUR ESTADIO SANTIAGO BERNABÉU (MADRID) JULIO JULIO JULIO 20 21 22 ENTRADAS AGOTADAS

Aunque sin llegar a la fiebre del sorteo de Taylor Swift, el ansia por conseguir entradas para las primeras fechas de Karol G también rozó el absurdo. Ocurrió el pasado diciembre, con «colas» digitales de 90.000 personas en las primeras preventas para el Bernabéu. La colombiana, ganadora indiscutible de los Grammys Latinos de Sevilla, tiene un público entregadísimo en España, que será quien le acompañe en el estadio madrileño coreando 'TQG', 'Provenza' o 'Mientras me curo del cora'.

ESTOPA GIRA 25 ANIVERSARIO FECHA DE LA GIRA (19 CIUDADES) Desde Hasta MAYO OCTUBRE 11 11 ENTRADAS CASI AGOTADAS ESTOPA GIRA 25 ANIVERSARIO FECHA DE LA GIRA (19 CIUDADES) Desde Hasta MAYO OCTUBRE 11 11 ENTRADAS CASI AGOTADAS ESTOPA GIRA 25 ANIVERSARIO FECHA DE LA GIRA (19 CIUDADES) Desde Hasta MAYO OCTUBRE 11 11 ENTRADAS CASI AGOTADAS ESTOPA ESTOPA GIRA 25 ANIVERSARIO FECHA DE LA GIRA (19 CIUDADES) Desde Hasta MAYO OCTUBRE 11 11 ENTRADAS CASI AGOTADAS

Parece que fue ayer cuando la pareja de hermanos Muñoz tomaban el panorama musical por asalto con su más que infecciosa rumba catalana. Pero no fue ayer, fue hace 25 años. Un número redondo que el dúo de Cornellà ha aprovechado para celebrar junto a sus fans (tal vez feligreses sea más exacto) en más de 19 ciudades repartidas por todo el país. La respuesta ha sido casi inmediata y es que, a menos que dejes de leer esto y te pongas a sacar la entrada ahora mismo, es más que probable que te quedes sin ella ya que están literalmente volando.

OLIVIA RODRIGO GUTS WORLD TOUR PALAU SANT JORDI (BARCELONA) JUNIO 18 WIZINK CENTER (MADRID) JUNIO 20 ENTRADAS AGOTADAS OLIVIA RODRIGO GUTS WORLD TOUR PALAU SANT JORDI (BARCELONA) JUNIO 18 WIZINK CENTER (MADRID) JUNIO 20 ENTRADAS AGOTADAS OLIVIA RODRIGO GUTS WORLD TOUR PALAU SANT JORDI (BARCELONA) JUNIO 18 WIZINK CENTER (MADRID) JUNIO 20 ENTRADAS AGOTADAS OLIVIA RODRIGO GUTS WORLD TOUR PALAU SANT JORDI (BARCELONA) WIZINK CENTER (MADRID) JUNIO JUNIO 18 20 ENTRADAS AGOTADAS

Con solo veinte años, la actriz y cantante Olivia Rodrigo está llenando estadios en todo el mundo. En España no es diferente y lo hace con precios de base un poco escandalosos (parten de los noventa euros, ha habido quejas pero han volado). No brotó de la nada: ella fue una de las estrellas de la saga High School Musical. Pero tampoco se queda ahí: su segundo álbum, 'GUTS' ha encontrado su hueco en todas las listas internacionales de mejores discos, y su single 'Vampire', sin ir más lejos, es la mejor canción internacional del año para la publicación especializada Rockdelux.

GREEN DAY THE SAVIORS TOUR O SON DO CAMIÑO (SANTIAGO DE COMPOSTELA) MAYO 30 CAJA MÁGICA FESTIVAL ROAD TO RÍO BABEL (MADRID) JUNIO 1 ENTRADAS AGOTADAS GREEN DAY THE SAVIORS TOUR O SON DO CAMIÑO (SANTIAGO DE COMPOSTELA) MAYO 30 CAJA MÁGICA FESTIVAL ROAD TO RÍO BABEL (MADRID) JUNIO 1 ENTRADAS AGOTADAS GREEN DAY THE SAVIORS TOUR O SON DO CAMIÑO (SANTIAGO DE COMPOSTELA) MAYO 30 CAJA MÁGICA FESTIVAL ROAD TO RÍO BABEL (MADRID) JUNIO 1 ENTRADAS AGOTADAS GREEN DAY THE SAVIORS TOUR CAJA MÁGICA FESTIVAL ROAD TO RÍO BABEL (MADRID) O SON DO CAMIÑO (SANTIAGO DE COMPOSTELA MAYO JUNIO 30 1 ENTRADAS AGOTADAS

'La gira de los Salvadores'. A priori, podría parecer una elección de título un tanto presuntuosa, casi arrogante, pero es que el trío conformado por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool se mantiene imbatible en el olimpo del punk rock internacional. En esta ocasión al público español se le presentan dos citas ineludibles donde se podrá disfrutar de la presentación del último trabajo de los norteamericanos, 'Saviors', así como del repaso a los grandes éxitos de una banda con una trayectoria de casi 40 años a sus espaldas y más de 90 millones de discos vendidos en su haber.

DEPECHE MODE MEMENTO MORI TOUR WIZINK CENTER (MADRID) MARZO MARZO 12 14 PALAU SANT JORDI (BARCELONA) MARZO 16 BEC (BILBAO) MARZO 21 ENTRADAS CASI AGOTADAS DEPECHE MODE MEMENTO MORI TOUR WIZINK CENTER (MADRID) MARZO MARZO 12 14 PALAU SANT JORDI (BARCELONA) MARZO 16 BEC (BILBAO) MARZO 21 ENTRADAS CASI AGOTADAS DEPECHE MODE MEMENTO MORI TOUR WIZINK CENTER (MADRID) MARZO MARZO 12 14 PALAU SANT JORDI (BARCELONA) MARZO 16 BEC (BILBAO) MARZO 21 ENTRADAS CASI AGOTADAS DEPECHE MODE MEMENTO MORI TOUR WIZINK CENTER (MADRID) PALAU SANT JORDI (BARCELONA) BEC (BILBAO) MARZO MARZO MARZO MARZO 12 14 16 21 ENTRADAS CASI AGOTADAS

Los de 'Personal Jesus' vuelven un año más, parece que solo en estas cuatro fechas tras un 2023 en el que más bien pisaron España para ir de macrofestivales. Ahora toda la noche es para ellos, sin los límites horarios de esos formatos. Estos pioneros del rock electrónico, tremendamente influyentes, llevan en activo desde 1980, y ahora siguen sacando discos que tratan de competir en calidad y relevancia con su primera década dorada, sin lograrlo al cien por cien… pero da igual, porque nosotros, por lo visto, 'Just Can't Get Enough'.

IDLES LAST TOUR WIZINK CENTER (MADRID) MARZO 1 SANT JORDI CLUB (BARCELONA) MARZO 2 HAY ENTRADAS DISPONIBLES IDLES LAST TOUR WIZINK CENTER (MADRID) MARZO 1 SANT JORDI CLUB (BARCELONA) MARZO 2 HAY ENTRADAS DISPONIBLES IDLES LAST TOUR WIZINK CENTER (MADRID) MARZO 1 SANT JORDI CLUB (BARCELONA) MARZO 2 HAY ENTRADAS DISPONIBLES IDLES LAST TOUR WIZINK CENTER (MADRID) PALAU SANT JORDI (BARCELONA) MARZO MARZO 1 2 HAY ENTRADAS DISPONIBLES

«Volvemos a casa. A Europa, el lugar que nos crió con belleza y vigor. Prometemos devolverles el favor, concierto tras concierto. Todo es amor» Ese es el compromiso con el que los británicos IDLES afrontan su nueva gira. En España, dos paradas. Un salto a los estadios tras publicar el que será su quinto disco de estudio titulado 'TANGK'. De la gira sabemos que estará teloneada por DITZ: noise rock y post-punk del bueno para abrir apetito frente a una de las bandas más enérgicas y salvajes del panorama musical actual. Un absoluto 'must' de este año.

LUIS MIGUEL ESPAÑA TOUR 2024 14 CONCIERTOS (11 CIUDADES) Desde Hasta JUNIO AGOSTO 28 2 HAY ENTRADAS DISPONIBLES LUIS MIGUEL ESPAÑA TOUR 2024 14 CONCIERTOS (11 CIUDADES) Desde Hasta JUNIO AGOSTO 28 2 HAY ENTRADAS DISPONIBLES LUIS MIGUEL ESPAÑA TOUR 2024 14 CONCIERTOS (11 CIUDADES) Desde Hasta JUNIO AGOSTO 28 2 HAY ENTRADAS DISPONIBLES LUIS MIGUEL LUIS MIGUEL ESPAÑA TOUR 2024 14 CONCIERTOS (11 CIUDADES) Desde Hasta JUNIO AGOSTO 28 2 HAY ENTRADAS DISPONIBLES

Luis Miguel comenzó sacando las entradas del Bernabéu, generando grandes titulares con sus desorbitados precios, vendiéndolas todas, y luego sacó otras ¡trece! fechas por toda España. Córdoba, Pamplona, Murcia, Chiclana, Marbella o Barcelona también entran en la gira. Más sabe Luis Miguel por años en la música que por diablo: empezó a los once y con veintiuno sacó ya 'Romance', boleto al estrellato absoluto. Con reciente serie biopic en Netflix, ¿quién se resiste a caer rendido ante el mexicano?

Otras recomendaciones, por si te quedas con ganas La oferta cultural en la actualidad es amplia y variada. Estos son solo algunos de los conciertos que prometen ser memorables este 2024, pero la lista de citas musicales prometedoras es mucho más extensa. Si te has quedado sin entradas para alguno de los anteriores no se acaba el mundo: la británica PJ Harvey, Bunbury y Rammstein para los más rockeros o J Balvin, Maná y Marc Anthony para el equipo más latino garantizan junto a muchos otros un año cargado de excepcional música en directo.