Los hombres escriben el relato eurovisivo: solo una compositora entre las 64 canciones españolas

Eurovisión vuelve un año más con la reivindicación por bandera. A juzgar por los datos, y por el eurovisivo público, este es uno de los certámenes que definiéndose como apolítico, más politizado está, no sólo por los países que participan, donde por segundo año consecutivo está en entredicho la presencia de Israel por la guerra en Gaza, sino por la letra de unas canciones que, por norma general, están elegidas de manera conjunta entre público y jurado del país correspondiente. Ello puede hacer que más allá del buen (o mal) cante de su representante, pese mucho la letra y lo que cada una de las propuestas desea expresar, aunque en muchas ocasiones el mensaje caiga en saco roto o, sin embargo, acabe convirtiéndose en uno de los eurodramas que rodea el festival año tras año.

No es baladí la reflexión. En las últimas cuatro ediciones, España ha estado representada por mujeres (Channel, Blanca Paloma, Nebulossa y, ahora, Melody), y en tres de los cuatro años, el tema principal, de una u otra forma, porque estilos hay muchos, ha sido el empoderamiento de la mujer. Ahora bien, ese mensaje que, sin duda, se debe lanzar para poner en valor el papel de las mujeres y su importancia en la sociedad, es contradictorio en una industria que, como relata la experta musical Judith Mateo, es principalmente de hombres. «Podemos contar con los dedos de las manos las mujeres compositoras, hay muy pocas. Una industria «pequeña, donde todos nos conocemos» y en la que a pesar de que las representaciones las hacen mujeres, en la mayoría de casos las letras de las propuestas españolas para el concurso europeo han sido escritas por hombres. Es decir, cantan las mujeres, escriben los hombres. Y no por el talento, porque como cuenta Mateo, «no sirve de nada estar preparada en esta industria, aunque sepas no te van a llamar».

«Una diva es valiente, poderosa, su vida es un jardín lleno de espinas y rosas»

Sin duda los mensajes que hay tras las canciones «potentes y necesarios» a la hora de enfrentarse al concurso, donde tan solo una vez la compositora de la propuesta española ha sido una mujer. Fue Fina de Calderón, quien en 1964 fue la responsable de escribir el tema representado por el trío TNT. Un dato que no casa, sin embargo, con la representación que se pretende dar a las actuaciones, con mensajes como los de Nebulossa con su tema 'Zorra' o el de Chanel con 'Slomo'. Canciones de empoderamiento femenino, de reivindicación de la mujer, escritas, la mayoría de veces por compositores. Esto lo que muestra es, para el crítico musical, Julian Ruiz, la calida «ínfima» que tiene la música en España. Más, continúa, en concursos como Eurovisión.

La composición La realidad del paso de España por Eurovisión está marcado en masculino plural, no neutro, en lo que a compositores se refiere. Tan solo un año de los 64 que España ha participado en el certamen, la canción estaba escrita por una mujer. En otras 13, los compositores fueron grupos de hombres y mujeres, destacando los cuatro últimos años. La interpretación Más igualitario es el asunto cuando se trata de analizar el género de los representantes españoles. En total, 25 mujeres han cantado por España frente a 26 hombres, con clara presencia femenina en los últimos años. AUX STEP FOR JS

Ahora bien, la igualdad está más presente a la hora de analizar quienes han sido los artistas españoles. En total, 26 hombres y 25 mujeres han abanderado la bandera española en los 65 años que España ha participado en un concurso que celebra en Basilea su 69 edición. El resto de años, hasta 14, España estuvo representada por grupos compuestos por hombres y mujeres.

Pero, ¿cómo afecta esto a los mensajes que se quieren lanzar y a los géneros con los que España ha intentado alzarse con el micrófono de cristal? Recordemos, no por herir, que España tan solo ha ganado el festival de la canción en dos ocasiones. Massiel y Salomé, en 1968 y 1969, respectivamente con su 'La, la, la' y su 'Vivo cantando'. Lo cierto es que tras ellos, la canción de Massiel estuvo escrita por Manuel de la Calva y Ramón Arcusa, mientras que tras Salomé estaba, junto a Aniano Alcalde, la segunda mujer que componía una propuesta de España para Eurovisión: María José de Ceratto. Después de ella, hubo que esperar 15 años para que saliera en la propuesta española la firma de una mujer. Aunque nunca, hasta nuestros días, ha habido una firma íntegramente femenina.

Un altavoz para el empoderamiento de la mujer

Pero si Eurovisión es uno de los momentos musicales más reivindicativos, España ha cantado, por amplia goleada, al amor. Un amor entre un hombre y una mujer, como si no existieran otras formas de amar. Pero lo cierto es que en los últimos años, cuatro mujeres han contado, o mejor dicho cantado, su propia historia de superación, de cómo una mujer se tiene que abrir paso en la sociedad, recordando que, como resalta Melody, todas, sean quienes sean, son «divas».

«Es la madre que madruga; Es la artista sin cartel; Con dinero o sin fortuna; Ellas son divas también; No es la fama tu grandeza; La igualdad es mi bandera; Y la música es mi única ilusión»

Un mensaje que, como queda patente, se ha introducido en las propuestas españolas sólo en los últimos años. Y con un matiz importante. Las canciones ya no solo eran escritas por hombres, sino que las tres propuestas que hacen referencia a este tema estuvieron compuestas por grupos de hombres y mujeres. Es decir, nunca antes a ningún hombre se le había ocurrido escribir este tipo de canciones. Y todos, la mayoría, habían preparado temas pop para las representantes a lo largo de los años. «Aunque las mujeres compositoras brillan por su ausencia, sí que son muchas las representantes españolas en el festival. Más si son mujeres veinteañeras para canciones de pop», relata Mateo al asegurar que por ejemplo en géneros como el rock o el reggaeton también es mínima la presencia femenina.

Ahora bien, aunque el mensaje de los últimos años ronda sobre el papel de la mujer y su escena en la sociedad, cada propuesta reivindica de forma diferente el empoderamiento. En el caso de esta edición, la repetición es la clave de Melody, quien en su canción escrita junto a Alberto Lorite, repite más de 25 veces la palabra 'diva'. Pero pese a ello, y aunque Eurovisión sea un gran «espectáculo» ampliamente conocido, para Ruiz lo que ocurre es que «nos quedamos en los mensajes cortos en vez de hacer acciones grandes».

Y es que en la repetición es donde, en muchas ocasiones, está la clave de la canción eurovisiva. Un fenómeno que no tiene que hacer que el mensaje sea mejor captado. «La letra me da igual a la hora de escuchar música, la música entra por la música no por la letra», asegura el experto. Aún así, utilizar una palabra, la central, hasta la saciedad se utilizó también con Nebulosa el pasado año. La letra escrita e interpretada por Mery Bas y Mark Dasousa repetía en más de 40 ocasiones lo que intentaron redefinir, a debate está si con éxito o no, la palabra 'zorra'. Aunque los expertos se inclinan por la pérdida del mensaje una vez que termina el festival. Todo aunque se repita hasta la saciedad en el tema musical. «Solo pensamos en estas cosas la gente que analizamos estas cosas, por lo que no vale este tipo de temas si luego no se sigue haciendo un camino para seguir tratando bien a esas mujeres», asegura Mateo tras asegurar que lo que hay que hacer es «darle espacio a las mujeres».

Pero tras imponerse al amor y la esperanza, el empoderamiento ha tomado las tablas eurovisivas gracias a las propuestas españolas. En concreto, Melody demuestra que cualquiera, sin importar qué, es una «diva». Muestra una mujer fuerte pero sencilla, orgullosa de su vida cotidiana a través de la autenticidad, la igualdad y la humildad.

Algo diferente, aunque con un mismo trasfondo, fue lo que llevó Nebulossa hasta el corazón de la música europea el pasado año. En 'Zorra', este dúo formado por un hombre y una mujer, quienes escribieron su propio tema, muestra a una mujer estigmatizada que se apropia del insulto y se vuelve invencible a través de la resistencia, la transgresión y el orgullo. Fue lo que logró que, pese a la cantidad de debates y opiniones en contra, los eurofans acabaran cantando a todo pulmón lo que para unos es un símbolo de empoderamiento y, para otros, un insulto.

Algo, lo del estilo musical, que también cambió con Chanel, donde con una letra en la que 'Slomo' se repite más de 20 veces, Chanel utilizó un estilo latino y bailable para lanzar su mensaje a Europa.

Y es que si la igualdad se ha hecho visible en lo que a cantantes españoles se refiere, lo cierto es que las mujeres han sido las que normalmente han cantado temas de pop. Y en cuanto a los temas, el amor está íntimamente ligado. «Al amor le puede cantar cualquiera», asegura Mateo al hablar de que en los últimos años, cuando se ha aumentado la presencia de mujeres, es cuando se ha utilizado con más frecuencia el pop. En concreto, este género musical se ha cantado las mismas veces (26) que mujeres españolas han participado en el festival. Es lo que se conoce, según Mateo, como «canciones ligeras».

Sea como fuere, aunque en los últimos cuatro años el tema principal haya sido el empoderamiento desde diferentes posiciones, donde Melody educa y redefine, Nebulosa reclama y combate y Chanel afirma y seduce, para los expertos musicales no es suficiente que a Eurovisión se lleven estos temas si después en la industria no hay un trabajo que continúe dando voz y altavoz a la igualdad que se reclama en el resto de espacios de la sociedad. Porque si la industria musical es, como la definen, «muy precaria», un mensaje al año, aunque ayuda, no cambia la situación de las pocas compositoras españolas, sin espacio apenas en este tipo de concursos, no solo porque el número sea reducido sino por el «lobby» que existe alrededor de la industria, donde para componer existen más facilidades siendo hombre que mujer. Por ellas, concluyen los expertos, «aunque sean buenas no se apuesta».

Ampliar Fina de Calderón. R. C. Fina de Calderón, la única compositora en solitario Siempre estuvo dispuesta a la reconciliación e incluso algunos escritores, como Juan Manuel de Prada, la definieron representante de una posible «tercera España». Abanderada y clara defensora del país, Josefina de Attard y Tello, conocida artísticamente como Fina de Calderón, se ha convertido, sin saberlo, en una pionera. Fue la primera y la última mujer compositora que escribió íntegramente una canción de España para Eurovisión. E incluso hubo espectáculo cuando escasos segundos antes de que el grupo para el que compuso, TNT, actuara, un espontáneo desenrolló una pancarta en el escenario: «Boicot a Franco y Salazar». Su reacción fue pintar allí por donde podía en Copenhague «Viva España» con un spray. Pero anécdotas aparte, el paso por Eurovisión de esta compositora, que cuenta con la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, estuvo marcada por una canción, como no, de amor. ¿Por qué mi amor invadió mi playa que ayer estaba tan sola?», decía la letra con la que España, a pesar de haberlo intentado, tan solo consiguió un punto, quedando en el puesto 12 de 16 países participantes.