El Bernabéu se queda mudo

José A. González Sábado, 21 de septiembre 2024, 15:36 Comenta Compartir

Desde este mes de septiembre, en el interior del Santiago Bernabéu solo se escuchará «¡Hala Madrid y nada más!». Y nada más no solo porque es parte de la letra escrita por Manuel Jabois para el himno del club blanco, « y nada más» porque el Real Madrid ha decidido cancelar todos los conciertos programados, al menos, hasta la primavera de 2025.

«Nos hemos enterado por la prensa», denunció Aitana en redes sociales la semana pasada. La extriunfita supo de esta manera de que su doblete se va al verano del año que viene. Lo mismo ocurre con Lola Índigo o Dellafuente. «Hemos decidido reprogramar de manera provisional su agenda de eventos y conciertos del estadio Santiago Bernabéu», confirmó el equipo presidido por Florentino Perez a través de un comunicado emitido por sus redes sociales. «Todas las comunicaciones se harán a través de nuestra página web, Realmadridtv o nuestros perfiles sociales», añadió el club a este periódico. «No hay más comentarios», responde el equipo de comunicación ante las nuevas medidas que adoptarán para limitar el ruido en el estadio.

Nuevas medidas constructivas para el aislamiento acústico del Santiago Bernabéu PLANO DE SITUACIÓN Rafael Salgado Pº de la Castellana Padre Damián Plaza de Lima Concha Espina Las actuaciones principales se van a realizar en tres zonas: 1 2 3 1. Skywalk en los fondos y los laterales del estadio 2. Parte superior del 4º Anfiteatro 3. Vomitorios del fondo norte y sur del 1º, 3º y 4º anfiteatro ZONA 1 Refuerzo acústico mediante pantalla opaca Membrana acústica existente Cierre acústico ligero descolgable desde el cordón superior de la corona de cubierta y con fijaciones tipo vientos intermedias al skywalk 4º Anfiteatro Pantalla acústica de vidrio existente Anillo interior del skywalk en los fondos Cierre completo hasta la cercha de cubierta sobre la actual mampara acústica de vidrio laminado termo endurecido Anillo interior del skywalk en los laterales Cierre acústico descolgado, con material textil de alta atenuación, desde el final de la grada hasta la visera de cubierta ZONA 2 Cierre con menbrana acústica Parte superior del 4º anfiteatro Instalación de una membrana acústica para completar el cierre de los paneles del final de la grada del 4º anfiteatro ZONA 3 Puertas automáticas en vomitorios Vomitorios de fondos del 1º, 3º y 4º anfiteatro Instalación de dos líneas de puertas automáticas para conformar un vestíbulo de aislamiento acústico Fuente: Real Madrid Nuevas medidas constructivas para el aislamiento acústico del Santiago Bernabéu PLANO DE SITUACIÓN Rafael Salgado Pº de la Castellana Padre Damián Plaza de Lima Concha Espina Las actuaciones principales se van a realizar en tres zonas: 1 2 3 1. Skywalk en los fondos y los laterales del estadio 2. Parte superior del 4º Anfiteatro 3. Vomitorios del fondo norte y sur del 1º, 3º y 4º anfiteatro ZONA 1 Refuerzo acústico mediante pantalla opaca Membrana acústica existente Cierre acústico ligero descolgable desde el cordón superior de la corona de cubierta y con fijaciones tipo vientos intermedias al skywalk 4º Anfiteatro Pantalla acústica de vidrio existente Anillo interior del skywalk en los fondos Cierre completo hasta la cercha de cubierta sobre la actual mampara acústica de vidrio laminado termo endurecido Anillo interior del skywalk en los laterales Cierre acústico descolgado, con material textil de alta atenuación, desde el final de la grada hasta la visera de cubierta ZONA 2 Cierre con menbrana acústica Parte superior del 4º anfiteatro Instalación de una membrana acústica para completar el cierre de los paneles del final de la grada del 4º anfiteatro ZONA 3 Puertas automáticas en vomitorios Vomitorios de fondos del 1º, 3º y 4º anfiteatro Instalación de dos líneas de puertas automáticas para conformar un vestíbulo de aislamiento acústico Fuente: Real Madrid Nuevas medidas constructivas para el aislamiento acústico del Santiago Bernabéu PLANO DE SITUACIÓN Rafael Salgado Pº de la Castellana Padre Damián Plaza de Lima Concha Espina Las actuaciones principales se van a realizar en tres zonas: 1. Skywalk en los fondos y los laterales del estadio 2. Parte superior del 4º Anfiteatro 3. Vomitorios del fondo norte y sur del 1º, 3º y 4º anfiteatro Puertas automáticas en vomitorios Vomitorios de fondos del 1º, 3º y 4º anfiteatro Instalación de dos líneas de puertas automáticas para conformar un vestíbulo de aislamiento acústico Cierre con menbrana acústica Parte superior del 4º anfiteatro Instalación de una membrana acústica para completar el cierre de los paneles del final de la grada del 4º anfiteatro Membrana acústica existente Refuerzo acústico mediante pantalla opaca Cierre acústico ligero descolgable desde el cordón superior de la corona de cubierta y con fijaciones tipo vientos intermedias al skywalk Pantalla acústica de vidrio existente 4º Anfiteatro 4º Anfiteatro Anillo interior del skywalk en los fondos Anillo interior del skywalk en los laterales Cierre acústico descolgado, con material textil de alta atenuación, desde el final de la grada hasta la visera de cubierta Cierre completo hasta la cercha de cubierta sobre la actual mampara acústica de vidrio laminado termo endurecido Fuente: Real Madrid Nuevas medidas constructivas para el aislamiento acústico del Santiago Bernabéu Las actuaciones principales se van a realizar en tres zonas: PLANO DE SITUACIÓN Rafael Salgado Pº de la Castellana Padre Damián 1. Skywalk en los fondos y los laterales del estadio 2. Parte superior del 4º Anfiteatro Plaza de Lima Concha Espina 3. Vomitorios del fondo norte y sur del 1º, 3º y 4º anfiteatro Membrana acústica existente Refuerzo acústico mediante pantalla opaca Cierre acústico ligero descolgable desde el cordón superior de la corona de cubierta y con fijaciones tipo vientos intermedias al skywalk Pantalla acústica de vidrio existente Cierre con menbrana acústica Puertas automáticas en vomitorios 4º Anfiteatro 4º Anfiteatro Vomitorios de fondos del 1º, 3º y 4º anfiteatro Instalación de dos líneas de puertas automáticas para conformar un vestíbulo de aislamiento acústico Anillo interior del skywalk en los fondos Anillo interior del skywalk en los laterales Parte superior del 4º anfiteatro Cierre completo hasta la cercha de cubierta sobre la actual mampara acústica de vidrio laminado termo endurecido Cierre acústico descolgado, con material textil de alta atenuación, desde el final de la grada hasta la visera de cubierta Instalación de una membrana acústica para completar el cierre de los paneles del final de la grada del 4º anfiteatro Fuente: Real Madrid

«Es una victoria», celebra Mari Ángeles Rodríguez, vecina de Concha Espina, una de las calles aledañas al coliseo merengue. O, al menos, una parcial. «No me fío», asegura Nicolás, gestor de la cuenta 'Ruido Bernabéu' en X (antes Twitter). Los vecinos han conseguido que Florentino, de momento, se lleve la música a otra parte o, mejor dicho, a otro tiempo.

«Solo pedimos que se respete la ordenanza municipal», advierte Javier López, vecino de la calle Rafael Salgado colindante al fondo norte del Bernabéu. La normativa de Madrid contra la contaminación acústica fija los 55 decibelios (db) como límite máximo antes de las 23:00 horas. Un minuto después, el máximo se rebaja hasta los 45 db. Eso ocurrió en el último concierto en Concha Espina y también en el último partido de Champions League del Real Madrid. A las 23:01 horas, el sonido bajó. «No decimos no a los goles, no queremos el ruido que hay de los conciertos», advierte Rodríguez. «Yo sé que vivo al lado de un estadio de fútbol, repito es un estadio de fútbol», apunta el administrador de la cuenta Ruido Bernabéu.

Concierto de Taylor Swift en el Bernabéu. EFE

Bajar el volumen ha sido una de las últimas medidas llevadas a cabo por los gestores y propietarios del recinto deportivo, pero no ha sido suficiente. «Se sigue escuchando», señala Nicolás. En las redes sociales, numerosos vecinos, con sonómetro en mano, han medido los decibelios en los últimos meses. 70, 90, 65 son algunos de los decibelios que marcaban estos aparatos con las visitas a Chamartín de Taylor Swift, Luis Miguel, Duki o Manuel Carrasco, entre otros. «Hay que seguir trabajando y seguiremos vigilando», afirman fuentes del Ayuntamiento de Madrid.

55 decibelios es el límite máximo según la ordenanza de Madrid

«El Real Madrid ha adoptado una decisión difícil, pero responsable respecto a los conciertos del Bernabéu», destacó recientemente el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida. Aunque la pregunta tras la cancelación de los conciertos que flota en el ambiente es ¿qué ha pasado? ¿No se han hecho bien los cálculos?

Un queso gruyere

Una respuesta que solo la tiene la T4, así llaman los aficionados del Real Madrid a la zona noble del club y donde se toman las decisiones. «No creo que se hayan olvidado de ello al planificar la reforma», comenta el vicedecano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), Pablo Olalquiaga. «Hay que dejar claro que el ruido cero no existe, pero se trata de cumplir con las leyes», recuerda.

Fachada exterior del Santiago Bernabéu. Real Madrid

El Real Madrid ya trabaja en reducir los decibelios que llegan a los exteriores del Bernabéu cuándo Mbappé marca un gol o Lola Índigo cante en 2025 que «ya no quiere ná». «El aislamiento completo es imposible, pero porque el proyecto no está pensado para eso», asegura el portavoz del COAM y su experto en aislamiento acústico.

La remodelación del Bernabéu ha cambiado por completo el aspecto del coliseo blanco, la mítica fachada de hormigón ha sido ocultada tras unas lamas de acero inoxidable. En total 13.200, cada una diferente, ancladas a las costillas del 'antiguo' Bernabéu que dejan pasar el aire para favorecer la ventilación en el estadio… y que dejan escapar el ruido del interior.

Remodelación Santiago Bernabéu. EFE

«Ahora hay en el mercado numerosos softwares que te permiten hacer un modelo del edificio y ver por dónde se escapan las ondas», detalla Olalquiaga. «Seguro que lo están usando y ver qué soluciones aplicar, pero no se aplican de la noche a la mañana», revela.

Según adelantó el pasado mes de junio el diario ABC, el Real Madrid ya tiene un plan para tapar las grietas actuales. Puertas en los vomitorios, pantallas en la zona superior del edificio y mallas acústicas. «Necesita de su tiempo este tipo de actuaciones», detalla a este periódico una compañía especializada del sector.

Fans enfadados

Un tiempo que los fans de los cantantes afectados no entienden. «¿1.000 millones para reformarlo y una referencia para eventos y ahora esto?», señala Sara Rubio. Ella tiene entradas para Lola Índigo y Aitana. «Me las quedaré», añade. «Los conciertos no están cancelados, están aplazados», avanzaron Lola Índigo y Aitana tras conocer la decisión del Real Madrid. También se las guardará Alejandro Ruiz. «Lo haré para apoyarlas, pero esta cancelación da muy mala imagen y ha hecho perder dinero a mucha gente», detalla.

Se estima que hay más de 250.000 personas afectadas por la cancelación. «Tienen que devolver no solo el importe de la entrada, sino también los gastos de gestión en caso de cancelación, ya que no es el usuario quien resuelve el contrato», explica la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en su página web. Es lo que hará Lidia López. «Me da mucha pena por Aitana, pero que lo retrasen más no me parece bien», comenta esta joven.

La OCU aconseja conservar cualquier documento (contrato, billete, tiques) y solicitar una compensación por los perjuicios causados por la cancelación del concierto. «Tienen derecho a que se les compense por los perjuicios que la cancelación de los conciertos pudieran llegar a causarles», señalan.