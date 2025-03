25 años del '19 días y 500 noches': Sabina te reta a probar cuánto sabes de su mítico disco

¿Y por qué no? Sabina está desatado. Para este disco ha decidido aceptar su voz tal y como es, se siente en estado de gracia y cada verso parece darle la razón. No hay puntada sin hilo, es difícil imaginarse lo que uno puede sentir ante semejante 'esto se acabó'. Sabina no deja más que los escombros de una ruina emocional, un esqueleto de edificio tambaleante que sin embargo se ha consagrado como una de sus más grandes canciones.