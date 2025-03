Mucho amor y deseo entre las 16 candidatas del Benidorm Fest 2025

El Benidorm Fest ha vuelto a poner el cronómetro a cero y ya coge ritmo para hacer que uno de los 16 artistas seleccionados para la cuarta era edición del festival obtenga un billete para la 69 edición del Festival de la canción de Eurovisión. Y en esta ocasión, la variedad está asegurada. Copla, indie, ritmos cariocas, afro y latinos. Así hasta 16 propuestas entre las que no falta, un año más y ya van 68, los temas de pop más clásico con los que a España le gusta, aunque sin mucho éxito, luchar por el micrófono de cristal.

Esta diversidad sonora, entre las que se mezclan reivindicaciones sociales y cantos al amor, por encima de todo, va de la mano de 16 artistas, o grupos, que si bien la mayoría son desconocidos para el público general, si que hay dos que destacan por la popularidad de algunas de sus canciones. No las que presentan para el festival sino con las que se hicieron conocidas hace ya más de una década pero que, a día de hoy, en muchas fiestas siguen siendo temas insustituibles. 'El baile del gorila', de Melody, y 'Yo quiero bailar' estarán presentes en la mente de la mayoría de lectores, no importa la edad. Pero ahora, de cara a 2025, pretenden hacer un nuevo éxito y dejar de lado los conocidos temas.

Las reinas de los 2000 Melody y Sonia y Selena

En concreto, Melody, de 34 años, dejará de lado su conocido 'Baile del gorila' y buscará alzarse con el micrófono de bronce del Benidorm Fest 2025 con 'Esa diva'. Un tema pop electrónico homenaje a la igualdad y la inclusión en el que la mítica cantante le da una vuelta al concepto con el que muchos la definen a ella misma, «diva». Todo a través de una canción que se inspira en la carrera de la artista, creando una historia cargada de fuerza para contarle, o mejor cantarle al mundo, que una «diva puedes ser tú».

Pero como en la vida artística, Sonia y Selena se subirán al escenario de Benidorm con un tema, 'Reinas', que bien podría cantar la historia de este dúo femenino de pop formado en el año 2000. Ahora, tras años sin saber de sus vidas, Sonia y Selena interpretarán una canción que captura el reencuentro de dos amigas que, tras un tiempo sin verse, logran reconectar como si nada hubiera cambiado. Entre la nostalgia y el optimismo, buscan volver a hacer bailar al público como lo hicieron con su reconocido tema 'Yo quiero bailar'. Con 'Reinas, invitan a celebrar la amistad con un tema bailable en el que quieren hacer partícipe a todos esos amigos que tras un tiempo sin hablarse vuelven a cruzarse en el camino. «Bailemos como antes cuando éramos reinas. Que todos nos miren bailar», cuenta la letra como homenaje a su carrera.

Energía discotequera Daniela Blasco

Es Daniela Blasco quien se sube al carro de las canciones pegadizas, bailables y discotequeras. 'Uh nana', su tema para la cuarta edición del festival alicantino, es una celebración de la fiesta y la diversión, un himno que captura la energía de las discotecas y las fiestas más vibrantes de España. 2 minutos y 40 segundos con los que se pretende romper la estructura tradicional del pop y que, según la artista, tiene lo que gusta en Eurovisión: una experiencia única y televisiva.

Amor y deseo Carla Frigo, David Afonso, Henry Semler, J Kbello, K!ingdom y Kuve

Como no podía ser de otra manera, el amor volverá a estar en Benidorm. No será en forma de pareja, sino como reivindicación de ese momento tan bonito que viven dos seres humanos cuando se encuentran y sienten «tensión y deseo» al conectar. Y el nombre del tema elegido por Carla Frigo no es baladí: 'Bésame'. A través de una letra sensual y seductora, refleja cómo el deseo y los sentimientos se entrelazan y como la parte más sensible se fortalece cuando se está enamorado.

Y de nuevo, algo de pop. Esta vez del artista tinerfeño David Afonso. Aunque no pop clásico. Su tema 'Amor barato' incluye influencias latinas, muy bailables y cargada de sentimientos para representar una liberación: la de una relación de la que se sale liberado. «Yo busco lo que tu me das, lo que no me darás», canta David Alfonso.

De amor también canta Henry Semler con su 'No lo ves' y J Kbello, con 'V.I.P.'. No obstante, bien diferentes cada uno de ellos. Mientras Semler lanza una especie de protesta sobre los últimos suspiros de una relación a punto de romperse, J Kbello narra la historia de un amor a primera vista en una discoteca.

Y se sigue para bingo. 'Me gustas tú', de K!ingdom habla, otra vez, de lo mismo. Una declaración de intenciones que captura el momento de conocer a alguien y darse cuenta de lo mucho que nos atrae. Aunque en esta ocasión, hay una peculiaridad: no ser capaces de transmitir lo que se siente. Algo parecido a lo que podría ser un 'crush'.

Kuve es algo más original y canta para celebrar la conexión especial con las personas más cercanas, aquellas que siempre están a nuestro lado. La letra refleja un amor sincero con una mezcla entre pop electrónico con toques noventeros, incorporando elementos de electrónica moderna.

Reivindicativas Celine Van Heel, Chica Sobresalto, DeTeresa y Mel Ömana

Pero en la lista de «temas bailables», aunque a su vez reivindicativos, candidatos a viajar con la bandera española se añade 'La casa' de Celine Van Heel. Con ello pretende homenajear a todas las mujeres que, a lo largo de la historia, han vivido bajo el peso de una vida impuesta, atrapadas en relaciones o en lugares que les robaban la libertad de ser ellas mismas.

Aunque si se busca algo diferente, será el tema de Chica Sobresalto el que más extraño parezca. Ella dice que quizá no se encuentre en la programación habitual de una radio, pero será idóneo para llorar mientras se baila. ¿Gustará la apuesta o será algo arriesgada para un festival de mucho pop y poca variación?. Sea como fuere, el mensaje es potente. Aborda la presión de sentirnos empoderadas a pesar de estar rotas por dentro. 'Mala feminista', un tema de pop, sí, pero molesto.

Pero si se busca fusiones, hay que recurrir a DeTeresa. Su tema 'La pena' fusiona la copla y el pasodoble con un toque de europop y algo de techno para lanzar una reflexión sobre el límite de la paciencia. «Habla de cuando el vaso ya está lleno y se desborda, porque la frustración supera mis fuerzas», cuenta la artista al asegurar que se ha sentido así durante mucho tiempo.

Mel Ömana, una cantante canaria con ganas de poner a bailar al público alicantino, pretende imponerse en las semifinales del festival, y también en la final, con 'I ´m a queen', una canción movida y exigente en la que lo que más predominan son los cambios de registro que esta artista tiene que realizar a lo largo de un tema que deja de lado su estilo afropop para transmitir que «todas las personas llevamos una reina dentro».

Experiencias emocionales Lachispa, Lucas Bun y Mawot

Lachispa, con 'Hartita de Llorar' pretende ganar el Benidorm Fest y, posteriormente, Eurovisión, con una canción profundamente personal que aborda su lucha contra la depresión y la ansiedad, experiencias que ha vivido de manera directa y que ahora quiere concienciar sobre una problemática cada vez más recurrente en la sociedad. «Cada vez que canto esta canción, siento una mezcla de emociones que van desde la tristeza hasta la gratitud por haber logrado salir adelante», declaró la artista.

La única balada de esta edición llega de la voz de Lucas Bun, quien se la dedica a su madre, quien falleció hace tan solo un año. Asegura que 'Te escribo en el cielo' no es una despedida, sino un anhelo profundo de una unión que sigue vida a pesar de la ausencia. Y considera el cielo, el de la canción, un lienzo en el que puede plasmar sus emociones y que las lea su madre.

Con una mezcla de techno y pop, Mawot es el único artista que en esta ocasión canta en un idioma diferente al español. 'Raggio Di Sole' entremezcla el español con el italiano en una reflexión sobre el «niño interior» y la necesidad de sanar las huellas emocionales de la infancia. Fue Michael Jackson en quien se fijó para armarse una carrera artística y musical.

