Qué libros no puedes dejar de leer este verano

El verano es un periodo especial para todos los lectores, no importa cual sea tu género favorito. Desde el teatro a la novela negra, lo importante es que viajes con un libro bajo el brazo, o que un libro te haga viajar a tí. Por ello, todo buen lector está deseando que lleguen las vacaciones para coger un libro y poder leerlo sin agobios. Si no te consideras uno bueno, no te preocupes, nunca es tarde para empezar.

Claro que, no es lo mismo ir a la playa a leer sentado en una tumbona que en el tren esperando a llegar a tu nuevo destino. Por ello, te presento una selección de cinco libros dependiendo de tus planes de verano. Solo tienes que elegir una opción del menú desplegable o hacer 'scroll' hasta que un título capte tu atención.

¿Cómo vas a pasar tus vacaciones? En la playa En casa En contacto con la naturaleza Visitando ciudades

LEER EN LA PLAYA LEER EN LA PLAYA LEER EN LA PLAYA LEER EN LA PLAYA

Leer con el mar de fondo es de las sensaciones más relajantes del mundo. En estos cinco libros encontrarás novelas en general ligeras, que se leen con facilidad. Si quieres pasar un rato divertido, conectar contigo mismo, o intentar resolver un buen misterio sigue leyendo.

Un cuento perfecto 640 páginas de romance Una chica con una vida perfecta, rica y a punto de casarse Un chico con tres trabajos que duerme en el sofá de sus amigos Un viaje a las islas griegas lleno de emociones ¿Podrán encontrase a sí mismos?

Tu cuerpo es para vivir Una guía amable de 192 páginas Aprende a aceptar a tu cuerpo Descubre pautas para llevar un estilo de vida flexible Mejora tu relación con la comida Acércate a lo que realmente importa

Cuando la tormenta pase 480 páginas de puro thriller Atrapado por una tormenta en una pequeña isla gallega Llega hasta la orilla un fardo que desconcierta a los habitantes de la isla Rencor, celos, viejas cuentas que saldar y sed de vengaza ¿Sobrevivirá a la tormenta?

Asesinato entre libros 320 páginas llenas de misterio La noche de la inauguración de su exposición de libros... Un asesinato con un críptico mensaje Intriga hasta el final ¿Averiguarás quién es el asesino?

Donde todo brilla 592 páginas de romance Dos amigos criados juntos en un pequeño pueblo costero Él sueña con irse, Ella con encontrar su lugar ¿Y si nada ocurre como lo planearon? ¿Podrán encontrarse si siguen caminos diferentes?

LEER EN CASA LEER EN CASA LEER EN CASA LEER EN CASA

Si vas a pasar el verano en casa, dentro de esta selección no podían faltar esos libros que te hacen viajar. Ya sea a lugares fantásticos o reales. Pero, también es importante tener los pies en la tierra, así que no descuides tu realidad y escoge lecturas que te permitan mejorarla.

Una corte de rosas y espinas 456 páginas de fantasía, aventura y romance Un mundo de humanos y seres inmortales separados por un muro Feyre lucha por la supervivencvia de su familia cuando una enorme bestia se la lleva Una maldición pone en peligro la vida de todos ¿Encontrará la forma de detenerla o condenará a su mundo para siempre?

Hábitos atómicos 336 páginas de autoconocimiento y ayuda Instrucciones para implatar cambios a nuestro favor El cambio real viene de los pequeños hábitos Lo más simple puede ayudarnos a conseguir nuestras metas

Trenes que pasan 328 páginas de varias obras de teatro El costumbrismo y la conformidad pueden terminar contigo Tres mujeres que repiten una historia 'encantadora' Microteatros sobre la identidad, el tiempo, y las jerarquías

Unas galletas de muerte 384 páginas de misterio y suspense Su madre quiere que se case, ella trabajar en su panadería Aperece un muerto en su puerta Busca al asesino para salvar su negocio

En agosto nos vemos 120 páginas de emociones, literatura y los placeres de la vida Cada mes de agosto Ana Magdalena Bach visita la isla donde está enterrada su madre Una persona distinta solo una vez al año Búsqueda y viaje vital de una mujer Canto a la vida y a la resistencia del goce pese al paso del tiempo

LEER EN LA NATURALEZA LEER EN LA NATURALEZA LEER EN LA NATURALEZA LEER EN LA NATURALEZA

Un libro mientras ves el atardecer desde una casa de campo o después de un día de senderismo parece un plan ideal. Estos cinco títulos tienen muy presentes la conexión con la naturaleza y con el encantador mundo rural.

La chica de la máquina de escribir 360 páginas de drama, romance y relaciones personales Dalia intenta recuperar su memoria tras un ictus escribiendo Su Olivetti roja es su fiel compañera Vive el origen de la guerra en un pequeño pueblo de Italia No siempre el amor trae felicidad Amor, sufrimiento y supervivencia en mitad de una guerra

Mudanza 224 páginas sobre relaciones personales, recuerdos, deseo y esperanza ¿Qué mayor cambio que una mudanza? Historias de una vida a través de los objetos de una casa Reflexión sobre la vida, las conexiones y las relaciones

Elogio de las manos 320 páginas de aventura, reflexión y recuerdo Una familia se instalan en un pequeño pueblo al sur de España Arregla la casa con sus propias manos aún sabiendo que no podrá estar en ella para siempre Vida entre animales, fiestas locales y vecinos

La tierra de las mujeres 496 páginas de drama, reflexión y misterio Una mujer y sus dos hijas visitan un pequeño pueblo para recibir una herencia Secretos familiares, mentiras y dolor Un pueblo gobernado por un círculo de ancianas

Los árboles te enseñarán a ver el bosque 336 páginas sobre naturaleza, ciencia y ecología La importancia del bosque sobre la vida Conectar con uno mismo a través de la naturaleza Los árboles son paz Vivencias personales con el bosque

MIENTRAS RECORRES CIUDADES MIENTRAS RECORRES CIUDADES MIENTRAS RECORRES CIUDADES MIENTRAS RECORRES CIUDADES

Ya sea en plan mochilero o con todo perfectamente calculado, lo seguro es que necesitarás que sean ediciones de bolsillo o electrónicas. En este caso, encontrarás diversos títulos que deberás escoger en función del propósito de tu viaje: descubrir lugares nuevos, encontrarte a ti mismo, pasar tiempo en familia o amigos, etc.

El silencio de la ciudad blanca 480 páginas de thriller, misterio y crímenes La ciudad de Vitoria tiembla ante unos extraños asesinatos Unai López de Ayala, experto en perfiles criminales, está obsesionado con prevenir los crímenes antes de que ocurran Mitología, leyendas de Álava, arqueología y psicología criminal

Recupera tu mente, reconquista tu vida 284 páginas para el crecimiento personal Si llevas una etapa impaciente e irritable ¿Quién no ha sentido ansiedad en el último año? Aprende a prestar atención a lo importante Rescata la atención perdida Herramientas para recuperar el control

París despertaba tarde 472 páginas de historia y romance París de 1924 Los Juegos Olímpicos, movimientos artísticos, anarquismo... El amor de Alice la abandona para irse a Nueva York Trabaja como modista, escribe cartas y cuida de sus hermanos Entre fiestas un nuevo hombre la deslumbra

Todo final es un comienzo 400 páginas de diversión, descubrimientos y romance Un monologista de 35 años con el corazón roto Comparte piso con un anciano paranoico Todo cambia a su alrededor menos él ¿Resolverá el rompecabezas de su relación rota?

Esnob 600 páginas de romance, erotismo y diversión Lobo estilo Wall Street Estás a punto de rozar la cumbre del éxito... y lo pierdes todo Pasas a ser un 'ceniciento' ¿Es el mismo cuento de siempre?

Los libros están recomendados en función de mi experiencia personal y de los top ventas y novedades de editoriales como Planeta o Penguin Random House.