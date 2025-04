¿Se hacen hoy películas más largas o no es lo que parece?

Carlos Rodríguez Vidondo , Izania Ollo y Beatriz Campuzano Domingo, 12 de marzo 2023, 07:01 Comenta Compartir

De los diez títulos nominados a mejor película en los próximos premios Oscar 2023, hasta seis superan las dos horas y media de duración. Una de ellas, 'Avatar 2', se alarga incluso más allá de las tres horas y cuarto, lo que no ha sido impedimento alguno para convertirla en la tercera película más taquillera de la historia del cine. Se confirma: las películas largas están de moda. O más bien: las películas de moda son más largas. Pero, ¿es esta una tendencia que se ha normalizado? ¿Se trata de excepciones? ¿Acaso son más largas de lo que eran en décadas atrás?

«La duración de las películas no está aumentando, solo que tenemos la sensación de que así es», reconocía Sarah Atkinson, profesora en el King's College de Londres, a un diario británico después de corroborar los estudios del analista de datos Przemysław Jarząbek.

Repasando el histórico de los títulos más populares estrenados desde los años 40 hasta hoy, se pueden encontrar auténticas joyas del séptimo arte que superan los 180 minutos. Incluso hay algunos de ellos que se acercan o sobrepasan las cuatro horas de duración, como es el caso de los siguientes que aquí destacamos:

Lo que el viento se llevó (1939, Victor Fleming) El guion original fue revisado en varios intentos por reducir su metraje, incluso el propio director Fleming tuvo que tomarse un descanso por el agotamiento. Aunque las críticas fueron positivas, lógicamente, algunos destacaron su duración excesiva. Novecento (1976, Bernardo Bertolucci) Considerada como una película de culto con Robert de Niro, Burt Lancaster, Gerard Depardieu, Donald Sutherland... Esta epopeya tuvo una fría recepción por parte de la crítica especializada y sufrió el rechazo de un público poco habituado a tantas horas sentado en la butaca de la sala. Érase una vez en América (1984, Sergio Leone) Leone tenía entre 8 y 10 horas de material que consiguió reducir a 6 horas en el montaje para que fueran proyectadas en los cines dividida en dos partes. Sin embargo, visto el fracaso de 'Novecento', los productores rechazaron esa versión. Asqueado ante tanta intromisión, Leone jamás volvió a dirigir una película en su vida. Bailando con lobos (1990, Kevin Costner) Nadie pensaba que su ópera prima como director fuera a ser tan buena. Y se llevó siete estatuillas. Además de revitalizar el western, su duración pasó casi desapercibida. Hamlet (1996, Kenneth Branagh) La obra de Shakespeare ha sido rodada en más de cuatrocientos títulos diferentes a lo largo de más de cien años, dejando grandes éxitos y grandes fiascos. El 'Hamlet' de Branagh cayó en esta segunda categoría. Un fracaso de taquilla que, sin embargo, fue nominada a cuatro premios de la Academia. Nymphomaniac (2013, Lars von Trier) El truco está en que dividieron el film en dos películas de dos horas cada una. Incluso plantearon que cada una estuviera dividida en capítulos. El montaje más sexual y explícito que no le dejaron enseñar en salas a Lars von Trier contaba con 30 minutos adicionales.

Porque películas largas ha habido siempre. Ya en 1939, títulos hoy elevados a la categoría de 'clásicos', como 'Lo que el viento se llevó', sumaban casi cuatro horas de cinta. Lo mismo ocurre al observar las grandes producciones de los años 60 como 'Ben-Hur', 'Lawrence de Arabia' o 'Doctor Zhivago'. Y ninguna de las más recientes (véase 'Los Vengadores', 'Babylon', 'El lobo de Wall Street') dista llamativamente de las estrenadas en las décadas previas: 'El padrino: Parte II' (1974), 'Érase una vez en América' (1984), 'La lista de Schindler' (1993) o 'El señor de los anillos: El retorno del rey' (2003). Todas ellas superan sobradamente los 180 minutos.

Entonces, ¿es una cuestión de percepción? «Hay una norma no escrita que dice que las películas no tienen que durar más de 95 o 100 minutos, pero llevo veinte años dedicado a esto y rara vez lo vemos», asegura Koldo Zuazua, presidente de la Federación de Productores Audiovisuales Independientes (PIAF). «Y son principalmente las superproducciones de Hollywood las que se saltan esas normas».

'Blockbusters' se eternizan

Si antes la extensión narrativa se asociaba «al cine de autor más pausado, a las adaptaciones cinematográficas de libros y a las películas biográficas», ahora son «las de consumo rápido» o 'blockbusters' las que no escatiman en celuloide. Varios ejemplos: de las diez últimas películas estrenadas por Marvel ninguna baja de las dos horas de duración; mientras que, del Universo DC, la reciente 'The Batman' (2022) de Matt Reeves casi alcanza las tres horas, y 'La Liga de la Justicia de Zack Snyder' (2017) supera las cuatro.

Un 'lujo' que pueden permitirse los taquillazos pues, como confiesa Zuazua, «siempre que uno entra a una sala de cine a ver una película que le gusta, nunca quiere que se acabe. Pierdes el sentido del tiempo y cuanto más dure, mejor». De la misma opinión que Zuazua es Joxean Fernández, director de la Filmoteca Vasca: «La forma no informa». Para él «la duración de una película apenas da información sobre su calidad artística». Así lo reflejan las estadísticas.

Tres de las cinco películas con mayor recaudación de la historia pasan de las tres horas de duración. Minutos 100 200 0 50 150 ‘Avatar’ 2 horas y 42 minutos (2.847 M) ‘Avengers: Endgame’ 3 horas y 1 minuto (2.797 M) ‘Avatar: El sentido del agua’ 3 horas y 12 minutos (2.244 M) ‘Titanic’ 3 horas y 15 minutos (2.242 M) ‘Star Wars: Episodio VII’ 2 horas y 30 minutos (2.068 M) Tres de las cinco películas con mayor recaudación de la historia pasan de las tres horas de duración. Entre paréntesis la recaudación mundial en dólares Minutos 0 50 100 150 200 ‘Avatar’ 2 horas y 42 minutos (2.847 M) ‘Avengers: Endgame’ 3 horas y 1 minuto (2.797 M) ‘Avatar: El sentido del agua’ 3 horas y 12 minutos (2.244 M) ‘Titanic’ 3 horas y 15 minutos (2.242 M) ‘Star Wars: Episodio VII’ 2 horas y 30 minutos (2.068 M) Tres de las cinco películas con mayor recaudación de la historia pasan de las tres horas de duración ‘Avatar: El sentido del agua’ ‘Avengers: Endgame’ ‘Titanic’ 3 horas y 15 minutos 3 horas y 12 minutos Minutos 3 horas y 1 minuto ‘Avatar’ ‘Star Wars: Episodio VII’ 200 2 horas y 42 minutos 2 horas y 30 minutos 150 100 50 0 2.847 M 2.797 M 2.244 M 2.242 M 2.068 M Recaudación mundial (en dólares) Tres de las cinco películas con mayor recaudación de la historia pasan de las tres horas de duración ‘Avatar: El sentido del agua’ ‘Avengers: Endgame’ ‘Titanic’ 3 horas y 15 minutos 3 horas y 12 minutos 3 horas y 1 minuto Minutos ‘Avatar’ ‘Star Wars: Episodio VII’ 200 2 horas y 42 minutos 2 horas y 30 minutos 150 100 50 0 Recaudación mundial (en dólares) 2.847 millones 2.797 millones 2.244 millones 2.242 millones 2.068 millones

Las películas que más vemos sí son más largas pero, en el cómputo global, la duración media del cine que se estrena cada año se mantiene en torno a los 96,5 minutos, según una publicación del experto en visualización de datos Stephen Follows.

Frente al cambio de hábitos

Uno de los motivos que explican que el cine comercial vea aumentado su metraje es —como ya ocurrió en los 50— el querer diferenciarse de la ficción televisiva y, más en concreto, de las plataformas. «Históricamente, cuando desde el cine se perciben amenazas siempre se han intentado probar cosas nuevas, como por ejemplo jugar con las duraciones», asegura Fernández.

Por otro lado, parece que ofrecer un trabajo de calidad (más extenso y espectacularizado) justifica el precio a pagar por una entrada a la sala, con lo que las productoras intentan combatir así el visionado por partes que se realiza desde casa. «Me vale más como un señuelo que otra cosa». Si bien tampoco ese es ya un «sello de calidad» que se asocie exclusivamente a los cines: 'El Irlandés' que Martin Scorsese produjo con Netflix se convirtió en la película estadounidense más larga estrenada en el siglo XXI.

En un ecosistema audiovisual que nos ha acostumbrado a los visionados breves de 'reels' y vídeos en TikTok que exigen una capacidad de atención reducida, «paradójicamente, que las películas sean más largas podría parecer contradictorio», se cuestiona Zuazua. «El consumo en periféricos móviles es de contenidos muy inmediatos y cortos, son píldoras audiovisuales muy concisas con pequeñas dosis de humor, de susto, de sorpresa... pero es algo que ocurre también con los libros, la alimentación o las noticias... No es una cuestión cultural, es social».

DURACIÓN MEDIA SEGÚN GÉNERO Documental Animación Terror Biográfica Cie.ficción Infantil Aventura Thriller Comedia Fantasía Histórica Deportiva Misterio Cine musical Guerra Drama Crimen Romántica Western Acción Musical 70 75 80 85 100 105 95 90 Minutos DURACIÓN MEDIA SEGÚN GÉNERO Documental Animación Terror Biográfica Cie.ficción Infantil Aventura Thriller Comedia Fantasía Histórica Deportiva Misterio Cine musical Guerra Drama Crimen Romántica Western Acción Musical 70 75 80 85 105 100 95 90 Minutos DURACIÓN MEDIA SEGÚN GÉNERO Minutos 110 105 100 95 90 85 80 75 70 Cine musical Romántica Animación Ciencia-ficción Biográfica Deportiva Aventura Histórica Comedia Western Fantasía Misterio Musical Thriller Infantil Crimen Guerra Acción Drama Terror Documental DURACIÓN MEDIA SEGÚN GÉNERO Minutos 110 105 100 95 90 85 80 75 70 Cine musical Documentales Ciencia-ficción Romántica Animación Biográfica Deportiva Aventura Histórica Comedia Western Fantasía Misterio Musical Thriller Infantil Crimen Guerra Acción Drama Terror

Generación X vs. Millennials

Probablemente, si has crecido viendo películas en los 80, la percepción es que las películas te resulten más largas. Al menos, más de lo que le pueda parecer a alguien nacido en los 60. Y es que, al fin y al cabo, sabemos que las películas en general no se están alargando pero quizás nuestra intuición no estaba equivocada.

Según datos extraídos de IMDB y tomando como muestra las 25 películas más populares de cada año desde 1931, el experto Randy Olson observó lo siguiente:

DURACIÓN MEDIA DE LAS PELÍCULAS Minutos 130 120 110 100 90 0 En las dos décadas de los 60 y 70 la duración media fue acortándose cada vez más para ajustarse al límite de dos horas que permitían las VHS. Se estabiliza en torno a las dos horas, poco más del pico marcado a comienzos de los años 60 Entre los 80 y el cambio de milenio la duración media de los largometrajes de éxito creció de forma ininterrumpida 1980 1940 1970 1950 1990 2000 2010 1960 1930 Fuente: Randy Olson DURACIÓN MEDIA DE LAS PELÍCULAS En las dos décadas de los 60 y 70 la duración media fue acortándose cada vez más para ajustarse al límite de dos horas que permitían las VHS. Minutos 130 120 110 100 90 0 Se estabiliza en torno a las dos horas, poco más del pico marcado a comienzos de los años 60 Entre los 80 y el cambio de milenio la duración media de los largometrajes de éxito creció de forma ininterrumpida 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Fuente: Randy Olson DURACIÓN MEDIA DE LAS PELÍCULAS 1 Minutos 130 120 110 100 90 0 3 2 1960 1940 1950 1930 1980 1970 2000 1990 2010 Fuente: Randy Olson En las dos décadas de los 60 y 70 la duración media fue acortándose cada vez más para ajustarse al límite de dos horas que permitían las VHS. 1 Entre los 80 y el cambio de milenio la duración media de los largometrajes de éxito creció de forma ininterrumpida. 2 Se estabiliza en torno a las dos horas, poco más del pico marcado a comienzos de los años 60. 3 DURACIÓN MEDIA DE LAS PELÍCULAS Minutos 130 120 110 100 90 0 1980 1960 1940 1950 1930 1970 2000 1990 2010 En las dos décadas de los 60 y 70 la duración media fue acortándose cada vez más para ajustarse al límite de dos horas que permitían las VHS. 1 Entre los 80 y el cambio de milenio la duración media de los largometrajes de éxito creció de forma ininterrumpida. 2 Se estabiliza en torno a las dos horas, poco más del pico marcado a comienzos de los años 60. 3

Para Olson, «esto explica por qué los Millennials (nacidos entre 1981 y 2000) se quejan de que las películas son más largas de lo que eran [...], mientras que los de la Generación X (nacidos entre 1965 y 1980) niegan con la cabeza y se preguntan de qué narices están hablando».