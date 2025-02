Feliz cumpleaños, rey del terror

Borja Crespo Miércoles, 21 de septiembre 2022, 09:54 | Actualizado 11:22h. Comenta Compartir

Escucha este reportaje narrado por su autor, Borja Crespo, y editado por Silvia Cantera.

Esta semana nos llega el otoño, supuestamente, porque si nos asomamos por la ventana no entendemos por qué han cerrado ya las piscinas exteriores. Además, es el cumpleaños de un individuo sumamente prolífico juntando letras cuya personalidad ha trascendido a su propia obra. El insigne Stephen King (Portland, 1947), maestro del horror sobre papel, también trasladado al cine -con mayor o menor fortuna-, luce estupendo como ídolo otoñal, porque su cabeza no deja de crear y se muestra activo allí donde le dejan escribir. En Twitter se ha convertido en un influencer con caché, recomendando series como 'La casa de papel' o la reciente 'El diablo en Ohio'. Conocido es su notable gusto musical, empezando por los Ramones, que dedicaron una canción, 'Pet Sematary', a uno de sus libros convertido en película. El conocido grupo de punk-rock no quería que les enterrasen en el cementerio de animales «para volver a vivir sus vidas otra vez». Antes fue mítico el «Who made who», perpetrado por AC/DC, una canción atronadora, con el ADN de la conocida banda, que acompañaba las imágenes de 'Maximun Overdrive', aka 'La rebelión de las máquinas', la única película que dirigió el propio King (que merece ser rescatada a día de hoy, con la distancia ha ganado enteros ). Con esta metálica banda sonora podemos imaginar al autor empleándose a fondo frente a la máquina de escribir, ahora el ordenador, dándole a las teclas rodeado de latas de cerveza. En una ocasión su corazón estuvo a punto de pararse, pero sus manos y su mente resucitan una y otra vez confirmando su innegable capacidad para crear y crear sin parar. «Si no escribiera me habría emborrachado y drogado hasta la muerte», suele comentar. Fue atropellado por una furgoneta que se desvió de la carretera. Quizás alguien le enterró en el famoso cementerio de animales y regresó de entre los muertos para seguir sembrando el terror entre millones de lectores de todo el mundo.

La ingente obra escrita de King, uno de los autores de género más venerados, ha inspirado numerosas películas y series de televisión. Existen numerosas adaptaciones de sus libros, no siempre aplaudidas. Algunas versiones en imagen real invadieron los videoclubs en los años ochenta y noventa. Repasamos algunas producciones y personajes icónicos que llevan su sello, aprovechando que Stephen cumple 75 otoños entre los vivos.

1 Carrie

Elaborando el listado de títulos cinematográficos indispensables que parten de la imaginería de King es lógico iniciar este nutritivo repaso con la arrebatadora 'Carrie', obra magna de Brian de Palma cuyo remake posterior, más reciente en el tiempo, no estaba a la altura, a pesar de cumplir con el expediente. Este clásico de culto coronó a la actriz Sissy Spacek a finales de los años 70 como reina del grito, con sus poderes psíquicos y una madre manipuladora que le hacía la vida imposible, una de las obsesiones del propio del escritor, volcada en varios textos de su roja cosecha. Fue su primera novela publicada, teóricamente rescatada de la basura por su esposa. La escena del cubo de sangre en el baile de fin de curso es historia del cine, homenajeada -o directamente fusilada- en multitud de ocasiones.

2 El Resplandor

La perturbadora 'El resplandor', pergeñada en 1980 por el mismísimo Stanley Kubrick, no convenció al novelista, contra todo pronóstico, dada la trayectoria del cineasta. De hecho, King apadrinó posteriormente una terrible serie de televisión que engrandeció todavía más la afamada cinta del director de '2001: una odisea en el espacio'. La película, cuyo doblaje al castellano sigue dando de qué hablar a día de hoy, inauguró en 1980 la avalancha de películas basadas en los libros del mago de la literatura de terror. La interpretación de Jack Nicholson, deliciosamente histriónica, delirante e inquietante, blandiendo el hacha, se queda grababa en la retina de millones de espectadores. Casi cuarenta años después, bajo la dirección de Mike Flanagan, llegó su continuación, 'Doctor Sleep', con Ewan McGregor a la cabeza del reparto, trasladando a live action la novela publicada en 2013. El actor británico interpreta a Danny Torrance, el hijo de Jack. Han pasado los años y el que era un crío que recorría los pasillos del Hotel Overlook montado en un triciclo es un ser atormentado, con problemas de alcoholismo que busca su sitio. Deberá enfrentarse a sus miedos a la vez que revive los fantasmas del pasado, echando mano de sus poderes psíquicos, el famoso «resplandor».

3 Cujo

Gracias a 'Cujo' (Lewis Teague, 1983) nadie volvió a mirar a su mascota igual. El perro diabólico dejó poso en la memoria colectiva. En los años 80 las producciones basadas en los libros del maestro se reproducían por esporas. Cintas como 'Christine' (John Carpenter, 1983), la del coche asesino; la angustiosa 'La zona muerta' (David Cronenberg, 1983), protagonizada por el hipnótico Christopher Walken; la sanguinolenta 'Los chico del maíz' (Fritz Kiersch, 1984), cuya premisa ha sido fotocopiada más de una vez en el género; las reivindicables 'Miedo azul' (Daniel Attias, 1985) y 'Los ojos del gato' (Lewis Teague, 1985); o la comiquera 'Creepshow' (George A. Romero, 1982), donde King protagoniza uno de sus segmentos, interpretando a un lugareño que se transforma en planta tras tocar un meteorito en el campo; son algunas propuestas popularizadas en tan idealizada época.

4 Cementerio de animales

'Cementerio de animales' es una de las obras más escalofriantes de King. La adaptación de 1989, dirigida por Mary Lambert, con guión del propio King, ha envejecido bien y cuenta con algunas escenas de culto entre los aficionados al fantaterror. La versión de 2019 busca igualmente angustiar al espectador en la sala oscura sin salirse de la fórmula que encandila al público juvenil actual, target principal de otra propuesta de terror contemporáneo con un resultado masticado y plagado de sustos propios de un tren de la bruja. Se sitúa, inevitablemente, por debajo de su predecesora. Hay susceptibles cambios en la historia del misterioso lugar donde aquello que entierras muerto vuelve a cobrar vida, pero no faltan guiños sanguinolentos al filme de antaño. La atmósfera es lo mejor del conjunto.

5 Misery

La retorcida 'Misery', dirigida por el reivindicable Rob Reiner, abrió la veda de versiones en los 90 y encumbró a una pérfida Kathy Bates. La conocida actriz encarnaba a una stalker, como se definiría ahora, que va más allá de los límites en su amor por un escritor de éxito. Antes, el mismo director se ocupó de colocarse detrás de la cámara en 'Cuenta conmigo', en 1986, sin cuya existencia quizás el fenómeno 'Stranger Things' nunca hubiera encontrado un camino por el que transitar, al igual que la nueva adaptación de 'It'. Es uno de esos títulos que marcaron emocionalmente a una generación, junto a 'Los Goonies' o 'Regreso al futuro'. Frank Darabont es, probablemente, el cineasta que mejor ha entendido el material de partida de King a la hora de trasladarlo a imagen, ahí están la sensacional 'Cadena perpetua' y las igualmente recomendables 'La milla verde' y 'La niebla'.

6 Pennywise

La reciente adaptación de 'It', uno de los libros más leídos de King, dividida en dos películas en formato largo con claras conexiones con el fenómeno 'Stranger Things', claro deudor de la obra del rey del terror, ha popularizado al siniestro payaso Pennywise, convertido en un moderno icono de horror. En su día ya fue una mini-serie para televisión, lanzada también como película en formato doméstico en 1990, con el inefable Tim Curry bajo el maquillaje del clown asesino. La versión recien te en imagen real, con el actor Bill Skarsgård como el bufón psicópata, pretendía ser más perversa, con claras referencias a la cultura popular de los años 80, quedándose en una entretenida muestra de cine de terror juvenil cuyo soundtrack llamó la atención de los melómanos nostálgicos: New Kids on the Block, The Cure, Anthrax...

