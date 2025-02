El mercado del arte se debilita

Gerardo Elorriaga Domingo, 14 de enero 2024, 01:13 Comenta Compartir

Algo cruje en el mercado del arte. Parecía que los últimos avatares económicos, tan aciagos, no conseguían traspasar la puerta de las casas de subastas y grandes galerías. Pero era una cuestión de tiempo que la realidad hiciera notar su presencia. «El impacto ha demostrado que no somos inmunes», explica Lluciá Homs, curador y uno de los grandes especialistas españoles de este sector. «Y las condiciones se agravarán si la situación global sigue empeorando».

No lo llamemos crisis… todavía. El experto prefiere hablar, por ahora, de una rectificación comercial, de reposicionamiento, de una grieta que de impredecible evolución. «No sabemos si se trata de un suceso pasajero o, quizás, de un fenómeno más profundo asociado al rumbo de la economía global», admite y reconoce la dificultad de prever si el mercado experimentará un repunte dentro de dos años o si la coyuntura nefasta se convertirá en algo más profundo «que cuestione los cimientos de este mundo».

El debilitamiento no ha sorprendido a los profesionales del sector. La crisis de precios vinculada a la guerra de Ucrania pronosticaba un difícil ejercicio en 2022, circunstancia que no llegó a producirse. Entonces, había una resistencia que aminoró el golpe. «Los síntomas se revelaron en primavera y se han acentuado en las últimas subastas de Nueva York», indica.

El primer semestre se cerró con un descenso aproximado de un 16% en las ventas, tendencia que no ha afectado a las ofertas más atractivas. «Las grandes obras se han vendido, pero con precios estimados bajos, lo que apunta la falta de fuerza del mercado». Las pujas por grandes piezas vienen precedidas por sondeos entre los posibles compradores que aventuran remates más o menos altos en relación a la cantidad de salida. «En esta ocasión, no se han cumplido las expectativas positivas», indica.

La falta de confianza lastra las previsiones. Los grandes coleccionistas adquieren y venden obras de sus patrimonios y el próximo año solo el 26% planea desprenderse de algunos de sus bienes frente al 39% del 2023, según el informe 'Art Basel And UBS Art Market 2023 Report', elaborado por la economista Clare McAndrew y que pulsa anualmente las expectativas de los mayores compradores en todo el mundo.

«Cuando no hay esperanza de alcanzar buenos ingresos, los actores se retraen y tan solo salen a subasta obras muy importantes, y deseadas, o colecciones como las de Paul G. Allen, en 2022, con la fuerza desbordada que poseen las piezas capitales».

En cualquier caso, no hay ejercicio sin sus correspondientes hitos. 2023 ha sido el año de 'La mujer con reloj' de Pablo Picasso, vendido por 130 millones de euros, la segunda obra más cara del pintor malagueño; 'La dama del abanico' de Gustav Klimt, que rondó los 100 millones, o 'El estanque de nenúfares' de Claude Monet.

El elemento especulativo también influye. Aparentemente, los NFT han resultado los más perjudicados por el cambio de tendencias y la consiguiente retirada de estos buscadores de la rentabilidad inmediata. El arte digital constituyó el 15% del gasto en 2022 y únicamente el 3% del llevado a cabo en el año anterior. Además, el balance de las plataformas es el más bajo desde 2021. 'Ringers#869 (The Goose)', de DmitriCherniak, la pieza mejor cotizada, se vendió por 5,6 millones de euros, muy lejos de los 63 millones reunidos por 'Everydays. Thefirst 5000 days', firmada por Mike Winkelman 'Beeple'. «Esto no quiere decir que haya desaparecido el interés, sino que ahora son demandados por su valor, no simplemente por la novedad del formato, como sucedía antes», indica Homs.

El impacto de la incertidumbre no afectará de la misma manera a todos los segmentos del mercado, según los especialistas, y afectará seguramente más a las galerías que al mercado secundario, el de las subastas. «Las firmas antes no daban información sobre sus ventas en las ferias y ahora, tras el cierre de cada evento, proporcionan una relación exhaustiva de sus operaciones», asegura Ignacio Múgica, codirector de Carreras Múgica, una de las principales del país. «Quieren vender entusiasmo y animar a comprar». El marchante también reconoció que, a diferencia de otros años, en 2023 no salieron a remate piezas de Eduardo Chillida y Richard Serra, autores de referencia dentro de su estrategia comercial. «Puede ser un síntoma de ese repliegue ante la escasa esperanza de buenos resultados».

El informe McAndrew ve razones para el optimismo en los próximos meses, ante la futura bajada de los tipos de interés y la progresiva reducción de la inflación. Pero, en los últimos años, cualquier situación es manifiestamente empeorable, y la investigación se publicó semanas antes que los hutíes de Yemen comenzarán a atacar los buques que atraviesan el mar Rojo y, en consecuencia, se incrementaran los precios de los fletes.

«Yo ya no intento hacer previsiones», confiesa Múgica. «Cuando todo apunta mal, resulta fenomenal, y a la inversa. Los criterios de compra en el mundo del arte son misteriosos».

