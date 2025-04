Descubre lo que se esconde en las obras del Thyssen

Doble recorrido por unos territorios ignotos e incómodos que han abierto nuevas sendas a la interpretación del arte

«Lo oculto recorre la historia del arte y todos los géneros. Pero hasta los años 80 la relación entre el arte y ocultismo se consideró un tema incómodo, cuando no sospechoso», explica Solana, responsable de una muestra tan insólita como interesante. Un recorrido por la historia de las prácticas y creencias paranormales que discurre paralela a la de la religión y que a veces confluyen. Una relación que hasta hace nada era ignorada por los expertos.

Según Guillermo Solana, todo cambió en 1986 con 'The spiritual in art: abstract painting 1890-1985', muestra organizada por Maurice Tuchman en Los Ángeles. A partir de entonces algunso museso han revisado sus fondos y organizado exposiciones sobre arte y esoterismo que según Solana «ofrecen nuevas miradas sobre sus colecciones». Así El Metropolitan de Nueva York. acogió en 2005 'The perfect medium. Photography and the occult', el Instituto de Arte de Minneapolis montó en 2021 'Supernatural America. The paranormal in american art' y el Guggenheim de Venecia acogió el año pasado 'Surrealism and magic: enchanted modernity'.