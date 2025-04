Adivina la edad de los selfis más famosos del Prado

Nos hemos dado una vuelta por el Museo del Prado deteniéndonos ante algunos de sus retratos más conocidos para ver cómo ha evolucionado la forma en que envejecemos y preguntarnos si la edad real de los personajes responde a la que les echaríamos hoy, con los ojos del siglo XXI. Bajo este interrogante le proponemos un juego para ver si atina con la edad exacta de los protagonistas de nueve cuadros que hemos seleccionado con ayuda de Celia Guilarte, conservadora de museos y trabajadora del Prado, quien aporta unas interesantes pinceladas que nos ayudan a comprender la obra y a contextualizarla en la época histórica en que se pintó. Celia, que lleva el arte en el apellido, nos recuerda que todos los retratos tienen su intencionalidad, que ninguno es casual ni neutral; así que bajo esta premisa echamos a andar.

Durero (1471-1528) tiene 26 años y no especula con la edad en su ‘selfi’ porque su intención es la de elevar su estatus de artesano a artista y que el retratado, o sea, él mismo, transmita dignidad y porte, subrayando no solo su destreza con el pincel, sino también su vena intelectual. Bajo el alféizar de la ventana se puede leer «Lo pinté según mi figura» y hace constar su edad, un apunte que convierte este lienzo en una de las pocas obras que aporta esa información, o como lo ilustra Celia Guilarte, «la edad forma parte del propio autorretrato».

María Tudor (1516-1558) posa para Antonio Moro el mismo año en que contrae matrimonio con Felipe II. Tiene ya 38 años y muere con 42. La obra pertenece a la escuela germánica, más ‘realista’, que la italiana, la otra gran corriente de la época, que tiende a ‘edulcorar’ la severidad. Celia Guilarte ve aquí un retrato «claramente» codificado en el que interesa expresar la actitud de la soberana de Inglaterra por encima del físico. «No interesa mostrarla bella porque lo que tiene que primar es su aire mayestático y un gesto duro». De Bloody Mary, como la llamaban popularmente los ingleses por la cruel represión contra los protestantes en su intento de restaurar el catolicismo, se dice que no era muy agraciada, pero que amó mucho a Felipe II, su joven marido de 26 años, y a quien no pudo dar un hijo, el heredero de dos grandes tronos, lo que podría haber cambiado la historia de Europa y de España.

Este cuadro tiene su paralelismo con el de María Tudor. Volvemos al retrato mayestático. Carlos V (1500-1558) se hace pintar como un César romano, pero Tiziano dulcifica su rostro ‘encogiéndole’ la mandíbula. Carlos V sufría de prognatismo, una deformación del mentón tan prominente que le impedía masticar con normalidad y le acomplejaba. «Su mentón debía ser una cosa tremenda, sufría un prognatismo mandibular severo», recuerda Guilarte. De todos los artistas que inmortalizaron al emperador, Tiziano es el primero que le rebaja la mandíbula y dulcifica la fisonomía del emperador. Carlos V tiene ahí 48 años, pero no se trata de adularle quitándole años (la edad no se consideraba algo negativo, sino que estaba asociada al liderazgo y la experiencia) sino disimulando una parte de su aspecto físico.

Felipe IV, anciano, de Velázquez

1653

Aquí tenía... 0 años

Comprobar

A Felipe IV (1605-1665), nieto de Felipe II, tampoco le gusta verse envejecido, pero este retrato en el que ‘solo’ tiene 48 años, lleva por título, ‘Felipe IV, anciano’, porque ya lo es: el rey está envejecido y se le nota el ‘peso’ sobre sus espaldas de un imperio en decadencia. El último de los Felipes de la Casa de Austria conserva el semblante mayestático, y aún transmite el poder de un imperio desgastado por las guerras, pero en el que sigue sin ponerse el Sol. Celia Guilarte ha desempolvado una carta que evidencia lo poco que le gustaba a Felipe IV verse avejentado. «No te he mandado mi retrato», le dice el rey a un corresponsal, «porque hace nueve años que no se ha hecho ninguno y no me inclino a pasar por la flema de Velázquez (dicen que el artista sevillano pintaba muy despacio) como por no verme envejeciendo». Dicho eso, Velázquez pinta al monarca muy sobrio, con un austero traje negro y sin el aparataje del toisón, los guantes, las sillas… y demás símbolos de poder de la monarquía hispana.