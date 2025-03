Irene Toribio Domingo, 9 de junio 2024, 09:51 Comenta Compartir

Un ejemplo perfecto de diseño y sostenibilidad. Se trata de una vivienda construida en una superficie de referencia energética de 156,07 metros cuadrados, que está planteada en dos alturas. La casa, que cuenta con cuatro dormitorios, tres baños, un amplio salón, cocina, y un atrio exterior, ha sido meticulosamente diseñada para el confort interior, al tiempo que se minimiza el consumo energético.

Gracias a la optimización del diseño bioclimático se han logrado maximizar las ganancias solares durante el invierno. De la misma forma, la vivienda se beneficia del alto nivel de aislamiento, la reducción de las infiltraciones y el sistema de ventilación controlado con recuperación de calor, garantizando así el máximo confort interior con un escaso consumo energético.

El confort durante el verano se consigue mediante las protecciones solares y las estrategias de ventilación pasivas, además de los sistemas activos dimensionados en base a las necesidades del edificio. La climatización basada en los principios de aerotermia cuenta con una bomba de calor y 'fancoils' empotrados en techo, proporcionando un ambiente eficiente y agradable.

La producción de agua caliente sanitaria (ACS) se realiza mediante un sistema de aerotermia con acumulador y vaso de expansión, lo que minimiza el consumo energético.

La vivienda también cuenta con una instalación de domótica y control solar avanzada. En particular, para garantizar que en determinadas zonas, como el ventanal corrido del salón comedor orientado al oeste, las temperaturas en verano no superen el 10% sobre los 26 °C, se han instalado persianas exteriores motorizadas y estores interiores motorizados. Estos están conectados a una estación meteorológica exterior que garantiza que la diferencia de temperatura entre el aire interior y exterior no supere los 6 grados centígrados cuando la temperatura exterior sea superior a los 32 grados centígrados.

La implantación del estándar Passivhaus refleja la apuesta firme de la promotora con la arquitectura de alto nivel, promoviendo y afianzando en Extremadura la demanda creciente de sostenibilidad y eficiencia energética en los hogares.

Ficha técnica Arquitecto Esteban Gamero

Lugar Badajoz, Extremadura

Año de construcción 2021

