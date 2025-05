Quince misiones Apolo: así conquistamos la Luna

gonzalo de las heras y Luis Alfonso Gámez Sábado, 10 de diciembre 2022, 18:30 Comenta Compartir

«Hemos decidido ir a la Luna en esta década y hacer otras cosas no porque sean fáciles, sino porque son difíciles, porque este objetivo servirá para organizar y medir lo mejor de nuestras energías y habilidades, porque este es un desafío que estamos dispuestos a aceptar, que no estamos dispuestos a posponer y que tenemos toda la intención de ganar», dijo John Fitzgerald Kennedy el 12 de septiembre de 1962 en la Universidad de Rice, en Houston (Texas). La Unión Soviética había lanzado el 4 de octubre de 1957 el primer satélite artificial, el Sputnik, y, cuando Washington todavía no se había recuperado del revés, Moscú puso en órbita al primer humano, Yuri Gagarin, el 12 de abril de 1961.

Con su país dos veces humillado, Kennedy marcó una meta que entonces parecía inalcanzable, la Luna. A partir de ese momento, la maquinaria tecnológica, industrial y científica estadounidense se volcó en un proyecto en el que hasta 1972 se invirtió el equivalente a 158.000 millones de dólares de 2020 y llegaron a trabajar 400.000 personas. Al frente hubo ingenieros como Wernher von Braun, el jefe de diseño del gigantesco cohete Saturno V –que antes había diseñado las V-2 nazis–, y gestores como James Webb, segundo administrador de la NASA, que la convirtió en la organización que es y da nombre al más grande de los telescopios espaciales.

El programa estadounidense de vuelos tripulados a la Luna fue una aventura de alto riesgo, con tres muertos, los astronautas del Apolo 1, y otros tres, los del Apolo 13, que estuvieron a punto de morir en el espacio. Desde hace 50 años, ningún humano ha pisado la Luna, pero entre julio de 1969 y diciembre de 1972 lo hicieron doce auxiliados desde tierra por los mejores. Mujeres como Katherine Johnson, la física y matemática negra que ayudó a calcular la trayectoria del Apolo 11, y Arturo Campos, el ingeniero eléctrico hispano cuyo papel fue clave a la hora de traer de regreso a la Tierra a los tripulantes del Apolo 13 tras la explosión registrada en la nave.

Esta es la historia de unas misiones que llevaron al ser humano más lejos que nunca.

Apolo 1 Gus Grissom, Ed White y Roger Chaffee murieron al incendiarse la cápsula durante una simulación del despegue el 27 de enero de 1967. Denominada originalmente misión AS-204 (Apolo-Saturno 204), fue rebautizada en la primavera de 1967 como Apolo 1 en homenaje a los fallecidos. La investigación del accidente detectó numerosos fallos de diseño y materiales altamente inflamables por toda la cabina. El protagonista de la serie 'CSI', Gil Grissom, se apellida así en homenaje a Gus Grissom, de quien el actor William Petersen es admirador. Apolo 2 y Apolo 3 No existen ni la Apolo 2 ni la Apolo 3. La fórmula de numeración del programa se alteró tras la muerte de Grissom, White y Chaffee, cuya misión llevaba la denominación oficial de AS-204 por ser el cuarto lanzamiento de la serie Apolo-Saturno IB. Tras su redenominación honorífica como Apolo 1, el nombre que la tripulación tenía previsto utilizar, no hubo misiones Apolo hasta la 4. Apolo 4 Fue el primer vuelo del programa, una misión no tripulada para probar el Saturno V con el módulo de mando y de servicio. Despegó de Cabo Cañaveral el 9 de noviembre de 1967. La nave completó dos órbitas alrededor de la Tierra, y la cápsula simuló la reentrada en la atmósfera procedente de la Luna y amerizó en el Pacífico ocho horas y media después. «Fue un lanzamiento realmente experto en todo momento, desde el despegue exactamente a tiempo hasta el rendimiento de cada una de las etapas», dijo Wernher von Braun. Apolo 5 Segundo vuelo de prueba no tripulado. Un cohete Saturno IB -antecesor del Saturno V-, el que inicialmente iba a llevar a órbita terrestre a los astronautas del Apolo 1, despegó el 22 de enero de 1968 de Cabo Cañaveral con el primer módulo lunar, para probar sus sistemas de propulsión, de ascenso y de descenso en órbita. Se había programado una segunda misión similar, también no tripulada, que se consideró innecesaria dados los buenos resultados de esta. Apolo 6 Segundo vuelo de un Saturno V. Despegó sin tripulación el 4 de abril de 1968 con el módulo de mando y de servicio y una versión del módulo lunar de ingeniería para simular el comportamiento de todo el sistema. El objetivo era probar si el lanzador podía poner el conjunto en rumbo a la Luna. El cohete falló y no pudo hacerlo, pero la cápsula reentró y amerizó según lo planeado diez horas después del despegue. Los problemas técnicos se solucionaron poco después y se decidió que la siguiente misión del Saturno V sería tripulada. Apolo 7 Fue la primera misión tripulada. Walter Schirra, Donn Eisele y Walter Cunningham despegaron en un Saturno IB el 11 de octubre de 1968. El lanzamiento fue perfecto, y los astronautas dieron 163 vueltas a la Tierra durante diez días y veinte horas. Llevaron una cámara de televisión en blanco y negro de 2 kilos gracias a la que ofrecieron varias ruedas de prensa desde el espacio. Los tres se resfriaron en órbita y aguantaron los síntomas, en ingravidez mucho más molestos que en tierra, con aspirinas y anticongestivos. Apolo 8 Frank Borman, James Lovell y William Anders fueron los primeros seres humanos en salir de la órbita terrestre, ver la Tierra entera desde el espacio, orbitar la Luna, ver su cara oculta y mandar imágenes de televisión del satélite terrestre. Fueron los primeros astronautas en despegar en un Saturno V el 21 de diciembre de 1968 y tardaron tres días en llegar a la Luna, alrededor de la cual completaron ocho órbitas en 20 horas. En Nochebuena, leyeron desde órbita lunar los diez primeros versículos del Génesis durante una conexión televisiva. Apolo 9 Fue el primer vuelo tripulado de todos los vehículos implicados en la misión a la Luna. Tras despegar en un Saturno V el 3 de marzo de 1969, los astronautas estuvieron en órbita terrestre diez días ensayando maniobras. James McDivitt y Russell Schweickart probaron el módulo lunar. Lo acoplaron y separaron del módulo de mando, pilotado por David Scott, y pusieron a prueba los sistemas de descenso y ascenso de la Luna. Schweickart dio un paseo espacial vestido con el traje lunar. Apolo 10 Despegó el 18 de mayo de 1969. Fue el ensayo general del alunizaje, una combinación de lo hecho en las dos misiones anteriores, pero todo en órbita lunar. Thomas Stafford y Eugene Cernan descendieron en el módulo Snoopy hasta 15,6 kilómetros de la superficie del satélite y fotografiaron el lugar para el aterrizaje del Apolo 11, mientras John Young les esperaba en el módulo de mando Charlie Brown. El Apolo 10 estableció el récord de velocidad de un vehículo tripulado, 39.897 kilómetros por hora. Apolo 11 «Es un pequeño paso para el hombre; un gran salto para la Humanidad», dijo Neil Armstrong cuando pisó la Luna el 21 de julio de 1969. «Magnífica desolación», resumió su compañero Buzz Aldrin al bajar del módulo lunar Eagle al Mar de la Tranquilidad. Con el Apolo 11, Estados Unidos ganó la carrera a la Luna. 600 millones de personas siguieron la hazaña por televisión y, durante los meses siguientes, los dos primeros humanos en pisar otro mundo y el astronauta que permaneció en órbita, Michael Collins, fueron homenajeados en medio mundo. Todas las fotos a color de un astronauta del Apolo 11 en la Luna son de Aldrin porque Armstrong era el que llevaba la cámara en el pecho. Apolo 12 Cuatro meses después del Apolo 11, Charles Conrad y Alan Bean alunizaron el 19 de noviembre de 1969 en el Océano de las Tormentas. Lo hicieron tan cerca de la sonda robot Surveyor, que había llegado a la Luna en abril de 1967, que recuperaron algunas de sus piezas y las trajeron de vuelta a la Tierra. Desplegaron varios experimentos y llevaron al satélite la primera cámara de televisión a color, pero la transmisión se perdió cuando Bean apuntó accidentalmente la cámara hacia el Sol y se destruyeron sus sensores. Apolo 13 La tercera misión de aterrizaje en la Luna nunca lo hizo. Una explosión en un tanque de oxígeno dos días después del despegue obligó a los técnicos de la NASA a concentrarse en intentar que Jim Lovell, Jack Swigert y Fred Haise volvieran a la Tierra sanos y salvos. Lo hicieron el 17 de abril de 1970. El drama del Apolo 13 fue retransmitido en directo a todo el mundo por iniciativa de el periodista Julian Scheer, jefe de relaciones públicas de la NASA y partidario de una total transparencia. Apolo 14 Fue la última de las misiones lunares de tipo H, cuyos objetivos eran el aterrizaje de precisión y la exploración sistemática, con estancias en el satélite de dos días y dos misiones extravehiculares. El módulo Antares, tripulado por Alan Shepard y Edgar Mitchell, aterrizó el 5 de febrero de 1971 en las tierras altas de Fra Mauro, en el lugar elegido para la fallida misión Apolo 13. Shepard jugó en la Luna al golf con dos pelotas y una cabeza de un hierro seis Wilson que había metido de estranjis en el cohete. Apolo 15 Los astronautas dispusieron por primera vez del Vehículo Explorador Lunar (LRV), un todoterreno en el que David Scott y James Irwin recorrieron 27,9 kilómetros en agosto de 1971. Fue la primera misión de tipo J, con una duración posible de hasta 14 días por modificaciones en las naves gracias a las que pudieron estar en la Luna casi 78 horas y dar tres paseos. En uno de ellos, Scott dejó caer a la vez una pluma y un martillo, y tocaron el suelo al mismo tiempo, como Galileo había predicho que ocurriría en ausencia de atmósfera. Apolo 16 Aterrizó el 21 de abril de 1972 en las inexploradas Tierras Altas de Descartes con el objetivo de que los astronautas consiguieran muestras geológicas más antiguas que en las misiones anteriores. John Young y Charles Duke estuvieron 71 horas en la Luna, dieron tres paseos, recorrieron 26,7 kilómetros en el LRV, recogieron 95,8 kilos de rocas e hicieron varios experimentos, incluido el primer uso de una cámara ultravioleta en el satélite. Mientras tanto, Ken Mattingly realizó observaciones desde la órbita. Apolo 17 Fue el primer lanzamiento nocturno del programa y el último de un Saturno V. El 7 de diciembre de 1972, Eugene Cernan, Harrison Schmitt y Ronald Evans despegaron hacia la Luna, que los dos primeros pisaron cuatro días después. Los últimos hombres en viajar a la Luna recorrieron la mayor distancia durante un paseo lunar (7,6 kilómetros), estuvieron más tiempo que nadie fuera de la nave (22 horas y 4 minutos), recogieron más muestras (115 kilos), y orbitaron la Luna más veces (75) y durante más tiempo (6 días y 4 horas).

Como resultado de las misiones, doce hombres han tenido la suerte poner los pies sobre la superficie del satélite. Otros astronautas, pese a formar parte de las expediciones, no pudieron hacerlo. Estas son sus historias y los momentos clave de sus misiones.

Apolo 1 Comandante Gus Grissom Mitchel (1926) -Cabo Cañaveral (1967). «Si morimos, queremos que la gente lo acepte. Estamos en un negocio arriesgado y esperamos que si nos pasa algo no retrase el programa», dijo en marzo de 1965. Piloto Ed White San Antonio (1930) - Cabo Cañaveral (1967). Primer estadounidense en dar un paseo espacial en junio de 1965, en la Gemini 4. Se lo pasó tan bien autopropulsándose que no quería volver a la nave y se lo tuvieron que ordenar. Piloto del módulo Roger Chaffee Grand Rapids (1935) - Cabo Cañaveral (1967). Piloto de la Marina, durante la crisis de los misiles de Cuba fue miembro de la unidad que tomó fotos aéreas cruciales de la isla y condecorado por ello.

Apolo 7 Comandante Walter Schirra Hackensack (1923) - La Jolla (2007). Comandó la Gemini 6, que en 1965 se acercó en órbita a 30 centímetros de la también tripulada Gemini 7, con la que podría haberse acoplado de estar preparadas para ello. Piloto Donn Eisele Columbus (1930) - Tokio (1987). Fue elegido piloto del Apolo 1, pero, tras dislocarse el hombro dos veces durante el entrenamiento, fue sustituido por Roger Chaffee. Piloto del módulo Walter Cunningham Creston (1932). Fue el responsable de todos los sistemas del Apolo 7, excepto el lanzamiento y la navegación. De vuelta a la Tierra, dirigió la oficina de astronautas de la estación Skylab.

Apolo 8 Comandante Frank Borman Gary (1928). Durante la misión del Apolo 11, fue el enlace entre la NASA y la Casa Blanca, donde vio el despegue por televisión con Richard Nixon. Piloto James Lovell Cleveland (1928). El primer ser humano en volar al espacio cuatro veces, viajó dos veces a la luna, pero el fracaso de la misión Apolo 13 impidió que la pisara. Piloto del módulo William Anders Hong-Kong (1933). El 24 de diciembre de 1968 sacó la foto del amanecer de la Tierra desde la Luna, imagen en color de la que había una versión en blanco y negro de 1966 sacada por el Lunar Orbiter 1.

Apolo 9 Comandante James McDivitt Chicago (1929) - Tucson (2022). Comandó la Gemini 4, en la que Ed White dio el primer paseo espacial estadounidense, y fue el director del programa Apolo entre las misiones 12 y 16. Piloto Russell Schweickart Neptune (1935). Protagonizó la primera misión extravehicular del programa Apolo. Usó el sistema de soporte vital que utilizaron los doce astronautas que pisaron la Luna. Piloto del módulo David Scott San Antonio (1932). Voló con Neil Armstrong en la Gemini 8 en 1966 y, tras orbitar la Luna en la misión Apolo 9, pisó el satélite el 31 de julio de 1971 en la Apolo 15.

Apolo 10 Comandante Thomas P. Stafford Weatherford (1930). Participó desde 1965 hasta 1973 en cuatro misiones -la Gemini 6, la Gemini 9, la Apolo 10 y la Apolo-Soyuz- y realizó seis maniobras de encuentro de naves en órbita. Piloto John W. Young San Francisco (1930) - Houston (2018). Es el único astronauta que ha sido comandante de cuatro naves diferentes: la cápsula Gemini (3 y 10), el módulo de mando Apolo (10), el módulo lunar Apolo (16) y el transbordador espacial. Piloto del módulo Eugene Cernan Chicago (1934) - Houston (2017). Viajó al espacio tres veces y a la Luna dos: en la Gemini 9 en 1966, en el Apolo 10 orbitó el satélite en 1969 y, como comandante del Apolo 17, bajó a ella en diciembre de 1972.

Apolo 11 Piloto del módulo de mando Michael Collins Roma (1930) - Naples (2021). Fue el hombre que se quedó a bordo del Columbia durante un día, solo, a la espera de que Armstrong y Aldrin pisaran la Luna y volvieran sanos y salvos para emprender el regreso a casa. Comandante Neil Armstrong Wapakoneta (1930) - Cincinati (2012). El primer humano que pisó otro mundo estuvo a punto de morir en un vuelo de prueba del módulo lunar en mayo de 1968, pero activó la eyección antes de que la nave se estrellara. Piloto del módulo lunar Buzz Aldrin Glen Ridge (1930). Es el más popular de los astronautas del programa Apolo, un incansable promotor de la exploración espacial y el hombre detrás del personaje de Buzz Lightyear de 'Toy story'.

Neil Armstrong pisa la Luna el 20 de julio de 1969.

Apolo 12 Piloto del módulo de mando Richard F. Gordon Seattle (1929) - San Marcos (2017). Tras volar en la Gemini 11 y quedarse en órbita en el Apolo 12, fue elegido para pisar la Luna en la misión Apolo 18, pero fue cancelada por recortes presupuestarios. Comandante Charles Conrad Filadelfia (1930) - Ojai (1999). «¡Whoopie! Hombre, este pudo haber sido un pequeño paso para Neil (Armstrong), pero ha sido uno grande para mí», dijo bromeando sobre su estatura al pisar la Luna. Y le ganó una apuesta de 500 dólares a Oriana Fallaci, que creía que la NASA guionizaba las palabras de los astronautas. Piloto del módulo lunar Alan L. Bean Wheeler (1932) - Houston (2018). Salvó la misión al ejecutar una instrucción de vuelo cuando, 36 segundos después del lanzamiento, el Apolo 12 fue alcanzado por un rayo.

Apolo 13 Piloto del módulo de mando Jack Swigert Denver (1931) - Washington (1982). Sustituyó 72 horas antes del vuelo a Ken Mattingly, que había estado contacto con el virus de la rubeola, aunque no llegó a contagiarse. Comandante James Lowell Cleveland (1928). Viajó dos veces a la Luna, en la misión Apolo 8, la primera tripulada en orbitar otro mundo, y en la Apolo 13. Hizo un cameo en la película 'Apollo 13', de Ron Howard. Piloto del módulo lunar Fred Haise Biloxi (1933). Fue miembro de las tripulaciones suplentes de las misiones Apolo 8, 11 y 16, y, tras el fracaso de Apolo 13, fue elegido para pisar la Luna en la 19, pero se canceló.

Apolo 14 Piloto del módulo de mando Stuart A. Roosa Durango (1933) - Falls Church (1994). Llevó hasta órbita lunar semillas de varios tipos de árboles que germinaron a su regreso y se plantaron por todo Estados Unidos. Se conocen como los Árboles de la Luna. Comandante Alan Shepard New Hampshire (1923) - Pebble Beach (1998). Fue el segundo hombre en viajar al espacio, veintitrés días después de Yuri Gagarin, en la cápsula Freedom 7 y el primero en tener algún control sobre su nave. Piloto del módulo lunar Edgard Mitchell Hereford (1930) - West Palm Beach (2016). El más excéntrico de los astronautas, era un defensor de la realidad de los fenómenos paranormales y las visitas extraterrestres, y aseguraba que un sanador le había curado a distancia un cáncer.

Alan Shepard juega al golf en Fra Mauro

Apolo 15 Piloto del módulo de mando Alfred Worden Jackson (1932) - Sugar Land (2020). Mientras orbitaba solo la Luna, se convirtió en el ser humano que más se ha alejado de la Tierra. Durante el viaje de regreso, salió de la nave para recuperar cintas de películas de las cámaras situadas en el exterior. Comandante David Scott San Antonio (1932). Tras volar en la Gemini 8 y el Apolo 9, pisó la Luna y probó allí que, en un mundo sin atmósfera, un martillo y una pluma que caen a la vez desde la misma altura tocan el suelo al mismo tiempo. Piloto del módulo lunar James B. Irwin Pittsburg (1930) - Glenwood Springs (1991). De vuelta a la Tierra vendió 398 sobres conmemorativos del primer día que él y sus compañeros habían llevado a la Luna sin permiso de la NASA, que les negó la posibilidad de volver al espacio.

David Scott deja caer un martillo y una pluma que tocan el suelo a la vez.

Apolo 16 Piloto del módulo de mando Thomas Mattingly Chicago (1936). Descartado en la misión Apolo 13 por haber estado expuesto al virus de la rubeola, después del Apolo 16 voló en dos misiones del transbordador espacial en 1982 y 1985. Comandante John W. Young San Francisco (1930) - Houston (2018). Permaneció en la lista de astronautas activos durante 42 años y, después de dos décadas en tareas administrativas, se retiró el 31 de diciembre de 2004, a los 74 años. Piloto del módulo lunar Charles Duke Charlotte (1935). Cuando era miembro de la tripulación de reserva del Apolo 13, contrajo la rubéola y expuso a ella a la tripulación principal, lo que llevó a reemplazar a Ken Mattingly por no tener inmunidad natural.

John Young conduce el todoterreno lunar por las Tierras Altas de Descartes.

Apolo 17 Piloto del módulo de mando Ronald Evans St. Francis (1933) - Scottsdale (1990). Es el ser humano que más tiempo ha pasado en órbita lunar: 147 horas, 43 minutos y 37 segundos, durante los que completó 75 órbitas, la mayoría acompañado solo por cinco ratones, Fe, Fi, Fo, Fum y Phooe. Comandante Eugene Cernan Chicago (1934) - Houston (2017). Fue el penúltimo hombre en pisar la Luna el 11 de diciembre de 1972 y el último en caminar por ella tres días después, en la misión Apolo 17. Piloto del módulo lunar Harrison Schmitt Santa Rita (1935). Un geólogo fue el primer miembro del grupo de astronautas científicos de la NASA que voló al espacio y el único científico profesional que hasta ahora ha pisado la Luna.

Eugene Cernan y Harrison Schmitt cantando en el valle Taurus-Littrow.

