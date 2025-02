Natalia Reigadas Badajoz Martes, 16 de enero 2024, 17:58 Comenta Compartir

Ha sido la sorpresa de las inscripciones del concurso de murgas, vuelve La Mascarada. La agrupación de Almendralejo actuó por última vez en 2020, pero la pandemia impidió que siguiesen y no volvieron cuando se reactivó el concurso. No se les esperaba en las quinielas, pero su inscripción ha sido una gran ventaja, ya que ha permitido, junto con la nueva murga Las Espartanas, que haya tres fases. Se esperaba que en este 2024 no hubiese preliminares, pero se han salvado a última hora. Y tanto, porque La Mascarada formalizó su inscripción el último día del plazo, el 9 de enero.

Procedencia: Almendralejo

Año fundación: 2000

Puesto en 2023: No estuvieron

Disfraz año pasado: No estuvieron

Este año se llaman: No le des más vueltas

Pedro Cruz, su mítico letrista, explica que no estaban seguros porque han tenido problemas para poder ensayar con los músicos. Le llamaron para animarle a inscribirse en el certamen de Mérida y finalmente también decidió salir en Badajoz.

El retorno será con un personaje muy propio de los de Almendralejo, es decir, costumbrista. Se llaman 'No le des más vueltas' y en sus letras le cantarán a su vuelta tras cuatro años y a su personaje, que tiene historia de actualidad propia.

En su letras, como es habitual, también habrá crítica a los políticos. «Hay que meter caña», dice Pedro Cruz.